Hàng ngàn người dân thích thú robot chữa cháy trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Chương trình Gala âm nhạc "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" do Cục Công tác chính trị, Bộ Công an chủ trì tổ chức. Robot chữa cháy cùng chiến sĩ công an trình diễn phòng cháy, chữa cháy tại phố đi bộ Nguyễn Huệ thu hút hàng ngàn người dân, du khách TP.HCM.

Lực lượng PC07 hướng dẫn cách xử lý nhanh tình huống giả định cháy khí gas cho người dân, du khách

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chương trình diễn ra nhân kỷ niệm 77 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945 – 19.8.2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 – 19.8.2025).

Chương trình còn chuỗi hoạt động hấp dẫn như triển lãm, biểu diễn nhạc kèn, kỵ binh, võ thuật, khí công, mô tô hộ tống dẫn đoàn… cùng các hoạt động trải nghiệm khác.

Bộ Công an cho biết, chương trình diễn ra từ ngày 6 - 8.6 tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ và tuyến đường Lê Lợi, từ 8 giờ - 22 giờ hằng ngày.

Ngay từ sáng 6.6, hàng ngàn người dân, du khách TP.HCM có mặt từ sớm trên đường Lê Lợi - phố đi bộ Nguyễn Huệ để tham quan, trải nghiệm các hoạt động.

Xuất hiện robot chữa cháy trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Trung tá Nguyễn Hữu Đạo, Tổ trưởng tổ đặc biệt tinh nhuệ của Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TP.HCM có mặt từ sớm hỗ trợ người dân, du khách mặc thử bộ đồ 3 lớp phòng cháy chữa cháy và giới thiệu về các phụ kiện bảo hộ cho chiến sĩ khi tham gia chữa cháy.

Trung tá Đạo nổi tiếng là "khắc tinh của lửa", cũng là chiến sĩ từng cùng đồng đội của PC07 tham gia sự kiện cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhiều khách nước ngoài cũng đến trải nghiệm các hoạt động, tham quan các khu triển lãm ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trung tá Đạo khuyên người dân, khi có sự cố cháy xảy ra thì người dân trong khu vực cháy cần tìm lối thoát hiểm gần nhất như cửa sổ, mái tôn nhà liền kề chạy ra ngoài ngay lập tức. Vì nếu chờ lực lượng chức năng đến cứu thì ở trong vùng cháy rất dễ bị ngạt thở vì khói, ngất xỉu, chết cháy...

Giới thiệu về robot chữa cháy, trung tá Đạo cho biết những khu vực cháy lớn, nguy hiểm, con người không vào được, không tiếp nước được thì chiến sĩ sẽ đứng cách khoảng 30 mét để điều khiển robot chữa cháy. Hiện PC07 có 2 robot chữa cháy, được đầu tư gần 2 năm qua.

Anh Nguyễn Văn Sơn (35 tuổi, ở Q.6) có mặt từ sớm tham quan và ghé khu vực triển lãm của lực lượng PC07 để xem robot chữa cháy, mặc thử bộ đồ 3 lớp của các chiến sĩ PC07.

"Lần đầu tiên, tôi được tham gia trải nghiệm các hoạt động hấp dẫn tại Q.1 như mặc thử bộ đồ chữa cháy, thêm các phụ kiện nặng gần 30 kg... Qua hoạt động này, tôi cảm nhận được cán bộ chiến sĩ khi tham gia chữa cháy phải đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân ra sao. Các hoạt động của lực lượng ma túy, hình sự, công nghệ cao cũng rất hấp dẫn và ý nghĩa với tôi", anh Sơn bày tỏ.

Bộ Công an cho biết hoạt động trải nghiệm, trưng bày, triển lãm tại TP.HCM được mở rộng khuôn viên, kéo dài từ trục đường Nguyễn Huệ đến đường Lê Lợi (với tổng chiều dài hơn 2 km). Với không gian mở, sự kiện tại TP.HCM gồm: triển lãm trưng bày hiện vật của lực lượng Công an nhân dân, trưng bày trang thiết bị và tuyên truyền hoạt động của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an; tuyên truyền cảnh báo tác hại ma túy, cảnh báo các hoạt động tội phạm công nghệ cao, lừa đảo...

Dưới đây là một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận ngày 6.6:

Robot chữa cháy xuất hiện trên phố đi bộ Nguyễn Huệ khiến hàng trăm người dân, du khách tò mò, thích thú chụp ảnh check-in ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Lực lượng PC07 giới thiệu về các thiết bị về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ hiện đại nhất hiện nay ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Người dân thích thú trải nghiệm thực tế xử lý tình huống trong không gian thực tế ảo, lái xe ô tô trong điều kiện thời tiết xấu, tra cứu phạt nguội, các biển báo về giao thông ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Các bạn trẻ hào hứng mặc thử bộ đồ 3 lớp phòng cháy chữa cháy tại phố đi bộ Nguyễn Huệ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Xe thang Morita 56 m là phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiện đại được trang bị hệ thống chữa cháy và phần thang với khả năng lên cao tối đa là 56 m, là một trong những loại xe cứu hộ hiện đại nhất và hiệu quả nhất trong việc giải quyết các sự cố cháy, nổ và các tình huống cứu nạn tại các tòa nhà cao tầng ẢNH: NGỌC DƯƠNG





Khu trưng bày, trải nghiệm các hoạt động, tuyên truyền về tác hại của ma túy, các loại ma túy hiện nay của Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an ẢNH: NGỌC DƯƠNG