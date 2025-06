Đại tướng Lương Tam Quang: 'Chúng ta đang ở trong thời khắc có tính lịch sử'

Công an tỉnh Phú Thọ có 1 giám đốc, 8 phó giám đốc

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ ẢNH: CACC

Trước đó, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tổ chức bộ máy Công an tỉnh Phú Thọ mới gồm 29 phòng và đơn vị tương đương. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cũ, được thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng và được bố trí làm Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ mới.

Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ mới gồm: đại tá Lâm Văn Vinh, đại tá Bùi Quang Khoa, đại tá Hoàng Nguyễn Phi Khanh (Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trước sáp nhập); đại tá Nguyễn Thành, đại tá Trương Quang Hải, thượng tá Bùi Việt Hùng (Phó giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình); đại tá Nguyễn Văn Công, đại tá Tạ Đức Diễn (Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc); trưởng phòng và cấp tương đương có 29 người; 148 trưởng công an cấp xã và 1 đồn trưởng đồn công an Khu công nghiệp Bá Thiện.