Hy sinh vì cuộc sống bình yên: Tiếp bước con đường vinh quang công an nhân dân

Trên mảnh đất đầy nắng và gió Đắk Lắk, có những con người đã thầm lặng hiến dâng, viết lên những trang sử hào hùng không chỉ bằng mồ hôi, nước mắt mà còn bằng cả máu và tính mạng của mình. Ngày 11.6.2023, 4 cán bộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn nhóm khủng bố tấn công tại 2 xã Ea Ktur, Ea Tiêu (thuộc H.Cư Kuin, Đắk Lắk cũ) - nay là xã Ea Ktur, chính là những tấm gương sáng ngời cho lý tưởng "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

4 liệt sĩ Hoàng Trung, Trần Quốc Thắng, Hà Tuấn Anh, Nguyễn Đăng Nhân ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

4 liệt sĩ này gồm: thiếu tá Hoàng Trung (42 tuổi) và đại úy Nguyễn Đăng Nhân (29 tuổi) cùng cán bộ Công an xã Ea Ktur (H.Cư Kuin, Đắk Lắk cũ); thiếu tá Trần Quốc Thắng (34 tuổi) và đại úy Hà Tuấn Anh (32 tuổi) cùng là cán bộ Công an xã Ea Tiêu (H.Cư Kuin, Đắk Lắk cũ; nay là xã Ea Ktur, Đắk Lắk mới).

Lời hứa đưa mẹ đi khám bệnh

Ghé nhà bà Nguyễn Thị Hạnh (57 tuổi) - mẹ của liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhân, chúng tôi có dịp lắng nghe về câu chuyện lời hứa của con trai xin nghỉ phép để đưa mẹ đi khám bệnh tim.

Bà Hạnh cho biết, liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhân là người con thứ 2 trong gia đình có 4 anh chị em. Liệt sĩ Nhân là một người con rộng lượng, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, anh em và cả những người xa lạ. "Nhân đã từng định vay tiền để chữa bệnh cho tôi và chồng nhưng do khó khăn tài chính và việc vay mượn chưa kịp, mong muốn này đã không thành hiện thực", bà Hạnh kể.

Bà Hạnh nhớ lại, trước một ngày con trai hy sinh, bà biết bản thân bị bệnh tim nên đã báo tin để anh Nhân sắp xếp thời gian đưa đi thăm khám. Anh Nhân hứa với mẹ sẽ nghỉ phép vài ngày để có thời gian chăm sóc cho bà. Tuy nhiên, đêm định mệnh đó đã khiến cho lời hứa của anh Nhân đối với mẹ chưa thực hiện được.

Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhân ẢNH: HỮU TÚ

"Vào dịp giỗ đầu của con, tôi bị gãy chân, cán bộ Công an H.Cư Kuin (cũ) đã cử người đưa tôi đi kiểm tra sức khỏe. Những dịp lễ, đồng nghiệp cũng như cơ quan ban ngành thường xuyên đến thăm hỏi, thắp hương, động viên gia đình tôi. Tôi biết ơn sâu sắc đối với các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là công an, ủy ban, mặt trận xã đã chăm sóc gia đình rất nhiệt tình", bà Hạnh bày tỏ.

Bà Hạnh và người chồng của mình đang mắc phải nhiều căn bệnh gây ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế gia đình. Thế nhưng, những khoản hỗ trợ của Công an tỉnh Đắk Lắk đã giúp đỡ nhiều cho gia đình có được cuộc sống tốt hơn. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhân hy sinh lúc chưa lập gia đình, chung sống cùng bố mẹ tại căn nhà nhỏ ở xã Ea Ning (thuộc H.Cư Kuin, Đắk Lắk cũ).

Kỷ vật của con

Trong căn nhà nghĩa tình đồng đội khang trang được dành tặng cho gia đình liệt sĩ Trần Quốc Thắng, bà Trần Thị Hòa (65 tuổi) vẫn đang ngày đêm dọn dẹp, hương khói cho con trai yêu quý của mình.

Bà Hòa kể, ngày Thắng mới 5 tuổi, người cha đã mất đi khiến cho cuộc sống có nhiều đảo lộn. Liệt sĩ Thắng là người con gắn bó với bà nhiều nhất và là người có ý chí vượt khó đáng nể phục.

"Những ngày còn học sinh, Thắng có ý chí vươn lên trong cuộc sống và rất yêu thương tôi. Nhiều đêm con học bài muộn, đói bụng nhưng cũng chỉ biết xoa bụng rồi đi ngủ. Tôi thương con nhưng cũng không biết làm sao vì kinh tế gia đình khi đó rất khó khăn", bà Hòa rưng rưng.

Bà Hòa nâng niu bức ảnh liệt sĩ Trần Quốc Thắng ẢNH: HỮU TÚ

Bà Hòa trải lòng, từ nhỏ Thắng đã ước ước mơ trở thành công an, và anh đã nỗ lực không ngừng để biến ước mơ đó thành hiện thực. Liệt sĩ Thắng là người hiền lành, thật thà, luôn gần gũi với bà con lối xóm.

"Trong quá trình công tác, con từng tham gia nhiều vụ trấn áp tội phạm nguy hiểm và nhận được nhiều giấy khen. Nhưng, Thắng luôn giấu mẹ những thành tích này vì không muốn tôi phải lo lắng. Mãi đến sau khi con mất, những tấm giấy khen đó được gửi đến tay tôi…", bà Hòa xúc động.

Nhờ sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, bà Hòa đã mua một chiếc tủ kính để lưu giữ những kỷ vật của liệt sĩ Thắng, như: quân phục, bằng khen, huân chương… Đặc biệt là hộp kính mắt bị đạn bắn xuyên trong lúc liệt sĩ Thắng làm nhiệm vụ.

"Lâu lâu tôi lại lấy chiếc điện thoại của con ra sạc pin. Đôi khi có người gọi đến nhưng tôi không bắt máy và chỉ để vậy. Những kỷ vật của con để lại là niềm tự hào của tôi, sự hy sinh của con là vinh quang, mang lại bình yên cho người dân…", bà Hòa nói và tiếp lời: "Tôi bảo con lập gia đình nhưng con nói vì thương tôi nên gác lại. Con mong muốn xây một căn nhà mới cho tôi vì căn nhà từ ngày xưa đã quá cũ. Sau này, Bộ Công an đã hỗ trợ gia đình cất căn nhà mới, khang trang".

Kỷ vật của liệt sĩ Trần Quốc Thắng ẢNH: HỮU TÚ

Căn nhà cũ kỹ mà gia đình liệt sĩ Trần Quốc Thắng sinh sống ngày xưa vẫn đang được bà Hòa giữ lại nguyên vẹn ở một góc vườn. Bà xem đó là nơi chứa đựng những ký ức của con cái, nơi trưởng thành và là nơi con từng sinh sống như một kỷ vật thiêng liêng.

Tiếp bước ngành công an

Trung tá Hà Trung Trọng, Phó trưởng công an xã Ea Ning - anh trai của liệt sĩ Hà Tuấn Anh, chia sẻ về quá trình trưởng thành đầy thử thách của em trai mình. Anh Trọng kể, khi em trai lên cấp 3, do bố đi công tác xa và anh công tác cách xa nhà, Tuấn Anh ở nhà với mẹ chưa có định hướng rõ ràng.

Lúc đó, trung tá Trọng vừa lập gia đình và đã cùng vợ dặn dò, xin học thêm từng môn cho Tuấn Anh. Năm 2010, Tuấn Anh đi nghĩa vụ công an và đến năm 2012 thi đậu vào ngành công an. Trong suốt quá trình học, anh Trọng và chị dâu lo lắng, nhắc nhở từng chút một, từ việc nhỏ nhất như quần áo đến định hướng nghề nghiệp cho Tuấn Anh.

"Chính vì áp lực trong gia đình có 2 người anh theo ngành công an nên Tuấn Anh đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều để đạt được thành tích tốt. Sau khi Tuấn Anh trở thành một cán bộ ngành công an, gia đình rất tự hào", trung tá Trọng nói.

Trung tá Trọng chia sẻ, những ngày đầu, bố mẹ rất sốc, buồn bã và nhiều khi còn bị lẫn. Anh em trong gia đình thường xuyên về nhà để động viên cha mẹ ổn định lại tinh thần.

Hiện tại, cuộc sống của gia đình đã cơ bản ổn định, dù đôi khi anh em đồng nghiệp đến thăm hỏi gia đình cũng nghẹn ngào. Nhờ sự hỗ trợ của đơn vị đã giúp cho tinh thần bố mẹ của liệt sĩ Hà Tuấn Anh trở nên tốt hơn, tìm được niềm vui trong cuộc sống…

Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tuyển dụng chị Trần Thị Sen – vợ liệt sĩ Hoàng Trung vào công tác trong lực lượng Công an tỉnh và hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng cho 2 cháu đến năm 18 tuổi.

"Hiện nay, tôi đang bị suy thận giai đoạn cuối và chuẩn bị ra TP.Huế để làm các thủ tục ghép thận. Hai cháu đều học tập tốt và nghe lời. Con trai đầu vừa học xong THPT cũng có nguyện vọng vào ngành công an, nối nghiệp của cha…", chị Trần Thị Sen cho biết.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, trước khi hy sinh, 4 đồng chí là những cán bộ được đào tạo bài bản, có phẩm chất chính trị vững vàng, có bản lĩnh nghề nghiệp cao và bề dày kinh nghiệm trong công tác phòng chống tội phạm. Các anh đã trải qua nhiều năm công tác tại địa bàn cơ sở, gần dân, sát dân, trực tiếp tham gia xử lý nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, được đồng đội tin yêu, cảm phục, nhân dân và cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Lắk và chính quyền các cấp đã và đang có nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực cho thân nhân các liệt sĩ. Đặc biệt, vợ của 2 liệt sĩ Hoàng Trung, Hà Tuấn Anh được tuyển dụng vào lực lượng công an tỉnh; em gái của liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhân được tuyển dụng công tác tại Cục Cảnh sát quản lý trại giam (C10, Bộ Công an).

Điều này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời, cũng là sự tri ân, động viên thân nhân gia đình liệt sĩ vượt qua nỗi đau, mất mát, ổn định cuộc sống và tiếp bước con đường, sự nghiệp vinh quang.

Đây không chỉ là chế độ chính sách, những phần quà, những dịp kỷ niệm, mà còn là sự đồng hành lâu dài, sự chăm lo bền vững để những người ở lại có thể tiếp tục sống một cách xứng đáng với sự hy sinh quá lớn lao của các anh…