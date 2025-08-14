Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bộ Công an lựa chọn nhà đầu tư sân bay Gia Bình

Mai Hà
Mai Hà
14/08/2025 20:32 GMT+7

Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Theo nghị quyết, dự án đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm hoạt động bay, dự án tái định cư, đầu tư xây dựng các công trình phục vụ giải phóng mặt bằng, xây dựng đường kết nối trực tiếp sân bay Gia Bình thực hiện theo phương thức đối tác công tư.

Bộ Công an lựa chọn nhà đầu tư sân bay Gia Bình - Ảnh 1.

Phối cảnh sân bay quốc tế Gia Bình

ẢNH: VGP

Nhà đầu tư, chủ đầu tư không phải thực hiện thủ tục về cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng; chịu trách nhiệm hoàn thiện các điều kiện về khởi công xây dựng công trình các dự án quy định ở trên theo quy định của pháp luật trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày khởi công.

Bộ Công an quyết định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, theo quy định của pháp luật về đấu thầu trước khi Quốc hội quyết nghị chấp thuận chủ trương đầu tư.

Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn trả các chi phí Bộ Công an đã thực hiện cho ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật và chi phí UBND tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện để thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy định của pháp luật.

Dự án đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm hoạt động bay sân bay Gia Bình được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), thanh toán cho nhà đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Dự án không phải thực hiện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về PPP. Việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước được thực hiện như quy định đối với dự án đầu tư công đặc biệt theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Bộ Công an là cơ quan chủ quản, đồng thời là cơ quan có thẩm quyền của dự án, chịu trách nhiệm chuẩn bị dự án, ký kết hợp đồng dự án và cân đối, bố trí vốn để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo nội dung hợp đồng BT đã ký.

Theo nghị quyết, các dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất, gồm dự án tái định cư phục vụ sân bay, dự án đầu tư xây dựng các công trình phục vụ giải phóng mặt bằng, dự án đầu tư xây dựng đường kết nối trực tiếp.

UBND tỉnh Bắc Ninh là cơ quan có thẩm quyền của các dự án, chịu trách nhiệm chuẩn bị dự án, quyết định lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng dự án và cân đối, bố trí quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư theo hợp đồng BT đã ký. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 14.8 đến khi các dự án được hưởng cơ chế, chính sách đặc thù hoàn thành.

Dự kiến ngày 19.8 tới, Bộ Công an sẽ khởi công dự án đầu tư sân bay Gia Bình, với quy mô vốn hơn 120.000 tỉ đồng giai đoạn 1. Diện tích đất dự kiến khoảng 1.960 ha, lớn hơn sân bay Nội Bài (khoảng 1.500 ha).

Sân bay có quy mô cấp 4E, nằm tại tỉnh Bắc Ninh. Công suất thiết kế dự kiến khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm thời kỳ 2021 - 2030; khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm tầm nhìn đến năm 2050.

