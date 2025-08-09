Sắp khởi công 'siêu sân bay' lớn nhất miền Bắc

Theo quy hoạch vừa được Bộ trưởng Xây dựng phê duyệt, sân bay Gia Bình trong Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sân bay có quy mô cấp 4E, nằm tại TP.Bắc Ninh. Công suất thiết kế dự kiến khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,5 triệu tấn hàng hoá/năm thời kỳ 2021 - 2030; khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hoá/năm tầm nhìn đến năm 2050.

Mặt bằng quy hoạch tổng thể Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. ẢNH: TVCC

Diện tích đất dự kiến khoảng 1.960 ha, lớn hơn sân bay Nội Bài (khoảng 1.500 ha). Ước tính chi phí đầu tư theo quy hoạch khoảng 120.839 tỉ đồng thời kỳ 2021 - 2030, và thêm khoảng 61.455 tỉ đồng tầm nhìn đến năm 2050.

Sân bay Gia Bình sẽ dùng chung dân dụng và an ninh, quốc phòng. Giai đoạn 2021 - 2030, sân bay này dự kiến khai thác là tàu bay B777, B787, A350, A321 và các tàu bay chuyên cơ, chuyên dùng khác; phương thức tiếp cận hạ cánh theo tiêu chuẩn CAT III đối với đường cất hạ cánh 07L/25R, tiêu chuẩn CAT II đối với đường cất hạ cánh 07R/25L.

Tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình sẽ có công suất khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm; loại tàu bay khai thác là tàu bay B777, B787, A350, A321 và các tàu bay chuyên cơ, chuyên dùng khác; phương thức tiếp cận hạ cánh: theo tiêu chuẩn CAT III đối với 4 đường cất hạ cánh.

So với các cảng hàng không tại Việt Nam, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có quy mô lớn cả về số lượng đường cất hạ cánh, sân đỗ tàu bay và diện tích sử dụng.

Đặc biệt, sân bay này cũng được quy hoạch nhà ga phục vụ chuyên cơ - Nhà ga VIP tại khu vực phía tây nam nhà ga hành khách, phía nam khu sân đỗ máy bay chuyên cơ; diện tích khu đất khoảng 5,4 ha.

Về nhà ga hành khách, trong thời kỳ 2021 - 2030, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được quy hoạch nhà ga hành khách phía đông bắc nhà ga VIP với công suất khoảng 30 triệu hành khách/năm. Tầm nhìn đến năm 2050 sẽ mở rộng nhà ga hành khách đáp ứng công suất khoảng 50 triệu hành khách/năm.

Theo Công ty Thiết kế và Tư vấn xây dựng hàng không (ADCC), việc nâng công suất sân bay Gia Bình lên 50 triệu khách/năm sẽ phải giảm tải công suất Nội Bài xuống khoảng 35 triệu khách năm 2030 và khoảng 60 triệu khách năm 2050. Do vùng trời sân bay Gia Bình nằm gần vùng trời kiểm soát của Nội Bài, khoảng cách chỉ 43 km.

Hiện sân bay Nội Bài đang quá tải và khó mở rộng, sân bay Gia Bình sẽ hỗ trợ Nội Bài. Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ dự báo nhu cầu hành khách đạt 55 triệu lượt giai đoạn 2021 - 2030 và 85 triệu lượt vào năm 2050.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình sẽ được khởi công đồng thời vào ngày 19.8 với khoảng 230 dự án lớn thuộc các lĩnh vực, nhân kỷ niệm Quốc khánh 2.9.