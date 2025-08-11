Thường vụ Quốc hội thảo luận cơ chế đặc thù xây sân bay Gia Bình

Tại phiên họp, UBTVQH sẽ cho ý kiến việc giải trình, tiếp thu đối với các dự án: luật Tình trạng khẩn cấp; luật Dẫn độ; luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; luật Tương trợ tư pháp về dân sự; luật Tương trợ tư pháp về hình sự; luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Đây là các dự án luật đã được Quốc hội thảo luận tại kỳ họp 9 hồi giữa năm, sẽ thông qua tại kỳ họp 10 vào tháng 10 tới.

UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến về các dự án luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục; luật Giáo dục đại học (sửa đổi); luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Cùng đó, UBTVQH sẽ cho ý kiến về cơ chế, chính sách đặc thù xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh).

Cũng tại phiên họp, UBTVQH sẽ xem xét, thông qua các nghị quyết quy định việc thực hiện dân chủ trong nội bộ các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của HĐND; nghị quyết quy định danh mục nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ, hoạt động đối với nội dung thẩm tra, thông qua văn bản quy phạm pháp luật và thẩm tra, phê chuẩn, quyết định việc gia nhập điều ước quốc tế, tổ chức quốc tế. Cùng đó là nghị quyết về số lượng đơn vị Kiểm toán Nhà nước khu vực trực thuộc Kiểm toán Nhà nước.

Về công tác giám sát, trong phiên họp kéo dài tới 13.8, UBTVQH sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7; báo cáo của đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao". UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ chi phí cho các dự án của Tập đoàn Samsung đầu tư tại Việt Nam.