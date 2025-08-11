Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thường vụ Quốc hội thảo luận cơ chế đặc thù xây sân bay Gia Bình

Lê Hiệp
Lê Hiệp
11/08/2025 06:57 GMT+7

Theo thông tin từ Văn phòng Quốc hội, sáng nay (11.8), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc phiên họp thứ 48 (tháng 8). Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, UBTVQH sẽ cho ý kiến việc giải trình, tiếp thu đối với các dự án: luật Tình trạng khẩn cấp; luật Dẫn độ; luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; luật Tương trợ tư pháp về dân sự; luật Tương trợ tư pháp về hình sự; luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Đây là các dự án luật đã được Quốc hội thảo luận tại kỳ họp 9 hồi giữa năm, sẽ thông qua tại kỳ họp 10 vào tháng 10 tới.

UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến về các dự án luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục; luật Giáo dục đại học (sửa đổi); luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Cùng đó, UBTVQH sẽ cho ý kiến về cơ chế, chính sách đặc thù xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh).

Cũng tại phiên họp, UBTVQH sẽ xem xét, thông qua các nghị quyết quy định việc thực hiện dân chủ trong nội bộ các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của HĐND; nghị quyết quy định danh mục nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ, hoạt động đối với nội dung thẩm tra, thông qua văn bản quy phạm pháp luật và thẩm tra, phê chuẩn, quyết định việc gia nhập điều ước quốc tế, tổ chức quốc tế. Cùng đó là nghị quyết về số lượng đơn vị Kiểm toán Nhà nước khu vực trực thuộc Kiểm toán Nhà nước.

Về công tác giám sát, trong phiên họp kéo dài tới 13.8, UBTVQH sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7; báo cáo của đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao". UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ chi phí cho các dự án của Tập đoàn Samsung đầu tư tại Việt Nam.

Tin liên quan

Đầu tư sân bay Gia Bình đạt chuẩn '5 sao'

Đầu tư sân bay Gia Bình đạt chuẩn '5 sao'

Trong các nhiệm vụ phải hoàn thành của UBND tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch tỉnh Vương Quốc Tuấn cho biết sẽ phối hợp với Bộ Công an, các cơ quan liên quan trình Bộ Chính trị thông qua chủ trương đầu tư sân bay Gia Bình với quy mô sân bay quốc tế tiêu chuẩn '5 sao'.

Hà Nội chi hơn 7.600 tỉ giải phóng mặt bằng đường nối đến sân bay Gia Bình

Khám phá thêm chủ đề

Quốc hội sân bay Gia Bình Cảng hàng không Nguồn nhân lực
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận