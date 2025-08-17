Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND

Trần Cường
17/08/2025 10:35 GMT+7

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến dự Lễ kỷ niệm 80 Ngày truyền thống CAND.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND- Ảnh 1.

Sáng 17.8, Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đảng ủy Công an T.Ư Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2025)

ẢNH: TRẦN THẮNG

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND- Ảnh 2.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND- Ảnh 3.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND- Ảnh 4.

Trước khi diễn ra lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội)

ẢNH: TRẦN THẮNG

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND- Ảnh 5.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND- Ảnh 6.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND- Ảnh 7.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND- Ảnh 8.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại biểu các ban, bộ, ngành… dự lễ kỷ niệm

ẢNH: TRẦN THẮNG

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND- Ảnh 9.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND- Ảnh 10.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND- Ảnh 11.

Đại biểu lãnh đạo công an, cảnh sát, an ninh, nội vụ các nước láng giềng, các nước ASEAN dự buổi lễ

ẢNH: TRẦN THẮNG

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND- Ảnh 12.

Buổi lễ được tổ chức nhằm ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

ẢNH: TRẦN THẮNG

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND- Ảnh 13.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự lễ kỷ niệm

ẢNH: TRẦN THẮNG

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND- Ảnh 14.

Chủ tịch nước Lương Cường tới dự lễ kỷ niệm

ẢNH: TRẦN THẮNG

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND- Ảnh 15.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có mặt tại buổi lễ

ẢNH: TRẦN THẮNG

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND- Ảnh 16.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự buổi lễ

ẢNH: TRẦN THẮNG


Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND- Ảnh 17.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự lễ kỷ niệm

ẢNH: TRẦN THẮNG

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND- Ảnh 18.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND- Ảnh 19.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND- Ảnh 20.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự lễ, chúc mừng lực lượng công an nhân dân

ẢNH: TRẦN THẮNG

 

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành trụ sở Bộ Công an

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành trụ sở Bộ Công an

Sau gần 18 tháng thi công, trụ sở Bộ Công an ở số 96 Nguyễn Du (P.Cửa Nam, Hà Nội) đã hoàn thành. Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự lễ cắt băng khánh thành và trồng cây lưu niệm.

Xem thêm bình luận