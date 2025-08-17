Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND

Trước khi diễn ra lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội)