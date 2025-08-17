Quảng Ngãi đề xuất điều chỉnh vị trí ga trung tâm tuyến đường sắt tốc độ cao

Chiều 17.8, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, liên quan đến dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị đã tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Ngãi đề xuất lên Chính phủ, Bộ Xây dựng điều chỉnh vị trí nhà ga trung tâm và một số nội dung khác.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi dài hơn 86 km, đi qua 16 xã và 3 phường: Bắt đầu từ Km800+100 tại xã Bình Minh (H.Bình Sơn cũ), đến Km886+400, xã Khánh Cường (TX.Đức Phổ cũ). Hướng tuyến chủ yếu chạy song song với đường sắt hiện hữu và quốc lộ 1 (phía tây) có 4 điểm giao cắt với cao tốc Bắc - Nam; có 44 cầu, 4 hầm lớn.

Khu công nghiệp Quảng Phú (Quảng Ngãi), nơi có nhà máy hoạt động chồng lấn với vị trí ga trung tâm tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đoạn qua Quảng Ngãi ẢNH: P.A

Tuy nhiên, theo hướng tuyến này, nhà ga trung tâm của đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, nằm trên vị trí thuộc Khu công nghiệp Quảng Phú, đang hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Việc chồng lấn này lo ngại sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh ở đây.

Vì vậy, tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét di dời ga đến khu vực giáp ranh giữa phường Nghĩa Lộ và xã Nghĩa Giang (gần nút giao Trường Chinh - Lê Duẩn). Phương án này rất thuận lợi cho kết nối giao thông đường bộ và mở ra cơ hội phát triển đô thị theo mô hình TOD (phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng) quanh khu vực nhà ga.

Bên cạnh đó, Quảng Ngãi cũng kiến nghị Trung ương sớm có hướng giải quyết đối với các khu vực nhạy cảm bị ảnh hưởng bởi dự án như nghĩa trang liệt sĩ, khu di tích, hoặc các khu tái định cư của cao tốc Bắc - Nam vừa được xây dựng. Cụ thể, có rất nhiều hộ dân tại Quảng Ngãi từng phải di dời 2 - 3 lần chỉ trong vòng 5 năm qua. Vì vậy, việc bố trí tái định cư cần có cơ chế đặc thù, đảm bảo ổn định đời sống lâu dài cho người dân.

Khu tái định cư Đồng Mốc, P.Đức Phổ (Quảng Ngãi) là nơi tái định cư của dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, nằm trong tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có tổng kinh phí giải phóng mặt bằng dự kiến gần 11.380 tỉ đồng, trong đó riêng chi phí tái định cư khoảng 1.295 tỉ đồng, với hơn 3.200 lô đất phục vụ người dân bị ảnh hưởng.

Qua thống kê sơ bộ, có 1.590 hộ cần bố trí tái định cư, tương ứng 2.510 lô đất. Các địa phương kiến nghị xây dựng mới 22 khu tái định cư với diện tích khoảng 172,8 ha, đồng thời tận dụng hơn 2.000 lô đất còn dư ở 33 khu tái định cư, khu dân cư khác, trong đó có nhiều lô thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Trưởng ban Chỉ đạo dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi, nói đây là công trình trọng điểm quốc gia, tạo động lực phát triển cho đất nước và tỉnh Quảng Ngãi. Người dân là đối tượng thụ hưởng nên cũng có trách nhiệm đồng hành cùng dự án.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, chỉ đạo liên quan đến dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam ẢNH: S.BA

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị chính quyền cơ sở cần chủ động thông tin, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nhân dân; triển khai ngay công tác xây dựng các khu tái định cư mới, xác định rõ số hộ, số công trình, tài sản bị ảnh hưởng để có phương án hỗ trợ kịp thời.

Trước mắt, các địa phương có dự án đi qua phải phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan nhằm hoàn thiện hồ sơ, rà soát quỹ đất, vị trí cải táng mồ mả, cũng như đề xuất chính sách hỗ trợ cho các hộ dân bị tác động nhiều lần.

Với tổng mức đầu tư hàng tỉ USD, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Riêng tại Quảng Ngãi, việc lựa chọn phương án tái định cư hợp lý, cùng với điều chỉnh vị trí nhà ga theo hướng thuận lợi cho quy hoạch phát triển đô thị, được xem là yếu tố then chốt để dự án triển khai thuận lợi, vừa đáp ứng yêu cầu tiến độ, vừa đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.