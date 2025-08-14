Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Từ đêm nay, CSGT TP.HCM cấm xe lưu thông đường Lê Duẩn trong 3 ngày

Vũ Phượng
Vũ Phượng
14/08/2025 19:15 GMT+7

Từ 0 giờ ngày 15.8, người dân cần lưu ý, CSGT TP.HCM cấm xe lưu thông đường Lê Duẩn đến hết ngày 17.8.2025.

Chiều tối 14.8, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, CSGT TP.HCM cấm tất cả xe lưu thông đường Lê Duẩn, đoạn từ đường Pasteur đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Theo đó, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 (19.8.1945 - 19.8.2025), ngày Quốc khánh 2.9 (2.9.1945 - 2.9.2025) và ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2025), Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công an phát động chương trình đi bộ toàn quốc "Cùng Việt Nam tiến bước", thời gian từ ngày 25.7 - 16.8.2025.

Từ đêm nay, CSGT TP.HCM cấm xe lưu thông đường Lê Duẩn trong 3 ngày- Ảnh 1.

CSGT cấm xe vào đường Lê Duẩn từ 22 giờ đêm nay

ẢNH: PC08

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông hoạt động "Cùng Việt Nam tiến bước" trên địa bàn TP.HCM, Phòng CSGT thông báo: tạm ngưng phương tiện lưu thông phục vụ quá trình thi công và tổng duyệt từ 0 giờ đêm nay (15.8) đến hết ngày 17.8.2025.

CSGT sẽ cấm các xe lưu thông vào đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Pasteur đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa).

Lộ trình thay thế

  • Đường Lê Duẩn hướng từ đường Pasteur đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa: Pasteur - Alexandre De Rhodes - Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Đường Lê Duẩn hướng từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Pasteur: Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hàn Thuyên - Pasteur

CSGT TP.HCM cũng cấm xe để phục vụ chương trình chính thức: Từ 4 giờ ngày 16.8 đến khi kết thúc chương trình (dự kiến 7 giờ 30) cùng ngày. Trong thời gian này, CSGT cấm xe lưu thông vào đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Phạm Ngọc Thạch đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa); đường Pasteur (đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Alexandre De Rhodes) và đường Alexandre De Rhodes.

Từ đêm nay, CSGT TP.HCM cấm xe lưu thông đường Lê Duẩn trong 3 ngày- Ảnh 2.

Người dân chạy xe qua khu vực tổ chức cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT

ẢNH: ĐỘC LẬP

Lộ trình lưu thông thay thế

  • Đường Lê Duẩn hướng từ đường Phạm Ngọc Thạch đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa: Phạm Ngọc Thạch - Alexandre De Rhodes - Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
  • Đường Lê Duẩn hướng từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Phạm Ngọc Thạch: Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lý Tự Trọng - Hai Bà Trưng - Lê Duẩn - Phạm Ngọc Thạch.
  • Đường Pasteur hướng từ đường Nguyễn Du đến đường Alexandre De Rhodes: Pasteur - Lý Tự Trọng - Hai Bà Trưng - Lê Duẩn - Alexandre De Rhodes.
  • Tránh đường Alexandre De Rhodes: Di chuyển thay thế bằng đường Phạm Ngọc Thạch.

Người dân lưu ý gì khi CSGT cấm xe lưu thông đường Lê Duẩn?

Lộ trình chương trình đi bộ: đường Lê Duẩn - rẽ phải Công xã Paris - Đồng Khởi - rẽ phải Tôn Đức Thắng - rẽ phải Nguyễn Huệ - rẽ trái Lê Lợi - rẽ phải Pasteur - về đích trên đường Lê Duẩn.

CSGT TP.HCM lưu ý, hạn chế các loại xe lưu thông trên lộ trình diễn ra hoạt động đi bộ. Các phương tiện chủ động lựa chọn hướng di chuyển phù hợp bằng các tuyến đường xung quanh, hạn chế lưu thông vào các lộ trình diễn ra hoạt động đi bộ.

"Người dân chạy xe qua khu vực tổ chức cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, công an địa phương, lực lượng trực tiếp tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường", đại diện PC08 nói.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, Phòng CSGT sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực tổ chức và các tuyến đường này.

