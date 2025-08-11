Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xe cấp cứu chạy làn khẩn cấp trên cao tốc nhận thông báo phạt nguội: CSGT nói gì?

Vũ Phượng
Vũ Phượng
11/08/2025 14:58 GMT+7

Mạng xã hội đang xôn xao hình ảnh xe cấp cứu chạy làn khẩn cấp nhận thông báo phạt nguội trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. CSGT nói gì?

Mới đây, trên các nhóm mạng xã hội về giao thông xuất hiện thông báo CSGT phạt nguội xe cấp cứu đi làn khẩn cấp trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo thông báo, xe cấp cứu đã có hành vi vi phạm là điều khiển xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc, được quy định tại điểm d khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024 - quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi điểm GPLX.

Xe cấp cứu chạy làn khẩn cấp trên cao tốc bị phạt nguội: CSGT nói gì? - Ảnh 1.

Xe cấp cứu nhận thông báo phạt nguội vì chạy làn khẩn cấp trên cao tốc

ẢNH: MXH

Đơn vị ra thông báo là Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Cục CSGT). Theo dữ liệu hệ thống, chủ xe có địa chỉ thường trú tại phường Phan Thiết, Lâm Đồng.

CSGT đã yêu cầu chủ xe, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hành vi vi phạm đến Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt của Cục hoặc Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT công an tỉnh) để giải quyết.

Phía dưới bài đăng, nhiều người tỏ ra bất ngờ vì xe cấp cứu chạy làn khẩn cấp trên cao tốc cũng bị phạt nguội. "Cấp cứu mà phạt nguội luôn sao?", "Xe cấp cứu cũng không thoát"... là những bình luận của cư dân mạng.

Xe cấp cứu chạy làn khẩn cấp trên cao tốc bị phạt nguội: CSGT nói gì? - Ảnh 2.

Hiện nay CSGT sử dụng camera tự động bắt lỗi vi phạm ở nhiều tuyến đường

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bên cạnh đó, một số người nhận ra, đây là xe cấp cứu biển số trắng và có thể do camera AI đã tự động bắt lỗi. Tuy nhiên, có tài xế cấp cứu chạy xe biển xanh cũng vào xác nhận anh đã nhận thông báo phạt nguội.

Tài khoản Nguyễn Phước Trung bình luận: "Cấp cứu nhà nước thì không sao, nhưng cấp cứu thiện nguyện tư nhân thì rất phức tạp, phải mất thời gian đi giải trình, chứng minh". Nickname Hòa Win viết: "Thông báo thôi chưa phải quyết định xử phạt mà, lên giải trình nếu không phạm lỗi thì thôi, còn lỗi thì phải chịu. Cam tự động quét thì không chừa ai cả".

Dù vậy, có ý kiến cho rằng tài xế xe cấp cứu sẽ khá mất thời gian cho việc giải trình nếu thường xuyên chuyển bệnh trên tuyến cao tốc này.

Xe cấp cứu cũng bị ghi nhận phạt nguội: CSGT nói gì?

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt cho biết, hiện hệ thống gửi ghi nhận có nhiều xe cấp cứu vi phạm các lỗi trên cao tốc. Khi đến làm việc, nếu chủ phương tiện hoặc tài xế chứng minh là thời điểm đó xe đang chở, đón bệnh nhân cấp cứu thì CSGT sẽ không xử phạt.

Xe cấp cứu chạy làn khẩn cấp trên cao tốc bị phạt nguội: CSGT nói gì? - Ảnh 3.

Nếu cung cấp được giấy chứng minh thời điểm đó đang chở bệnh, đón bệnh nhân cấp cứu thì CSGT sẽ không phạt nguội

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trước đó, Cục CSGT liên tục thông báo phạt nguội các xe biển xanh trên cao tốc và khẳng định "không có ngoại lệ".

Đại diện Cục CSGT cho hay, xe ưu tiên gồm xe chữa cháy của cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và xe chữa cháy của các lực lượng khác được huy động đi làm nhiệm vụ chữa cháy; xe của lực lượng quân sự, công an và kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp; đoàn xe có xe CSGT dẫn đường; xe cứu thương đi làm nhiệm vụ cấp cứu; xe hộ đê đi làm nhiệm vụ; xe đi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật; đoàn xe tang.

Xe ưu tiên khi lưu thông phải có đầy đủ tín hiệu theo quy định (gồm đèn hiệu, còi và cờ hiệu) tức là đang đi làm nhiệm vụ thì không bị hạn chế tốc độ; được phép đi không phụ thuộc vào tín hiệu đèn giao thông, đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được; riêng đối với đường cao tốc, chỉ được đi ngược chiều trên làn dừng xe khẩn cấp; phải tuân theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, biển báo hiệu tạm thời.


Tin liên quan

CSGT TP.HCM phạt tài xế xe chở rác chuyển làn ẩu từ clip người dân gửi đến

Qua clip do người dân gửi đến, CSGT TP.HCM đã xác minh và phạt tài xế xe chở rác chuyển làn ẩu gây bức xúc.

24.000 xe máy bị CSGT TP.HCM phạt nguội: Nhiều lỗi vi phạm vẫn diễn ra hằng ngày

CSGT TP.HCM phạt hơn 1.500 người cầm, sử dụng điện thoại khi lái xe

Khám phá thêm chủ đề

phạt nguội CSGT phạt nguội xe cấp cứu cao tốc xe cấp cứu bị phạt nguội làn khẩn cấp chạy vào làn khẩn cấp Nghị định 168 mạng xã hội CSGT
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận