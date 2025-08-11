Xe cấp cứu chạy làn khẩn cấp trên cao tốc nhận thông báo phạt nguội: CSGT nói gì?

Mới đây, trên các nhóm mạng xã hội về giao thông xuất hiện thông báo CSGT phạt nguội xe cấp cứu đi làn khẩn cấp trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo thông báo, xe cấp cứu đã có hành vi vi phạm là điều khiển xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc, được quy định tại điểm d khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024 - quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi điểm GPLX.

Xe cấp cứu nhận thông báo phạt nguội vì chạy làn khẩn cấp trên cao tốc ẢNH: MXH

Đơn vị ra thông báo là Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Cục CSGT). Theo dữ liệu hệ thống, chủ xe có địa chỉ thường trú tại phường Phan Thiết, Lâm Đồng.

CSGT đã yêu cầu chủ xe, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hành vi vi phạm đến Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt của Cục hoặc Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT công an tỉnh) để giải quyết.

Phía dưới bài đăng, nhiều người tỏ ra bất ngờ vì xe cấp cứu chạy làn khẩn cấp trên cao tốc cũng bị phạt nguội. "Cấp cứu mà phạt nguội luôn sao?", "Xe cấp cứu cũng không thoát"... là những bình luận của cư dân mạng.

Hiện nay CSGT sử dụng camera tự động bắt lỗi vi phạm ở nhiều tuyến đường ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bên cạnh đó, một số người nhận ra, đây là xe cấp cứu biển số trắng và có thể do camera AI đã tự động bắt lỗi. Tuy nhiên, có tài xế cấp cứu chạy xe biển xanh cũng vào xác nhận anh đã nhận thông báo phạt nguội.

Tài khoản Nguyễn Phước Trung bình luận: "Cấp cứu nhà nước thì không sao, nhưng cấp cứu thiện nguyện tư nhân thì rất phức tạp, phải mất thời gian đi giải trình, chứng minh". Nickname Hòa Win viết: "Thông báo thôi chưa phải quyết định xử phạt mà, lên giải trình nếu không phạm lỗi thì thôi, còn lỗi thì phải chịu. Cam tự động quét thì không chừa ai cả".

Dù vậy, có ý kiến cho rằng tài xế xe cấp cứu sẽ khá mất thời gian cho việc giải trình nếu thường xuyên chuyển bệnh trên tuyến cao tốc này.

Xe cấp cứu cũng bị ghi nhận phạt nguội: CSGT nói gì?

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt cho biết, hiện hệ thống gửi ghi nhận có nhiều xe cấp cứu vi phạm các lỗi trên cao tốc. Khi đến làm việc, nếu chủ phương tiện hoặc tài xế chứng minh là thời điểm đó xe đang chở, đón bệnh nhân cấp cứu thì CSGT sẽ không xử phạt.

Nếu cung cấp được giấy chứng minh thời điểm đó đang chở bệnh, đón bệnh nhân cấp cứu thì CSGT sẽ không phạt nguội ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trước đó, Cục CSGT liên tục thông báo phạt nguội các xe biển xanh trên cao tốc và khẳng định "không có ngoại lệ".

Đại diện Cục CSGT cho hay, xe ưu tiên gồm xe chữa cháy của cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và xe chữa cháy của các lực lượng khác được huy động đi làm nhiệm vụ chữa cháy; xe của lực lượng quân sự, công an và kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp; đoàn xe có xe CSGT dẫn đường; xe cứu thương đi làm nhiệm vụ cấp cứu; xe hộ đê đi làm nhiệm vụ; xe đi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật; đoàn xe tang.

Xe ưu tiên khi lưu thông phải có đầy đủ tín hiệu theo quy định (gồm đèn hiệu, còi và cờ hiệu) tức là đang đi làm nhiệm vụ thì không bị hạn chế tốc độ; được phép đi không phụ thuộc vào tín hiệu đèn giao thông, đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được; riêng đối với đường cao tốc, chỉ được đi ngược chiều trên làn dừng xe khẩn cấp; phải tuân theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, biển báo hiệu tạm thời.



