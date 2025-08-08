CSGT TP.HCM phạt hơn 1.500 người cầm, sử dụng điện thoại khi lái xe

Ngày 8.8, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, tai nạn giao thông là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn thương tích cho người dân. Rất nhiều trường hợp nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông là do người lái xe dùng tay sử dụng điện thoại khi đang lái xe tham gia giao thông đường bộ.

CSGT TP.HCM phạt nhiều người dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi lái xe ẢNH: NHẬT THỊNH

Việc dùng tay sử dụng điện thoại khi lái xe sẽ làm cho người lái xe bị mất tập trung và hạn chế khả năng quan sát. Do đó, khi có các sự cố bất ngờ xảy ra, người lái xe sẽ lúng túng, không kịp thời xử lý tình huống và dẫn đến tai nạn giao thông.

Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi lái xe bị phạt đến 6 triệu

Đại diện Phòng CSGT cho biết, khoản 6 Điều 9 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định nghiêm cấm hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi lái xe tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ.

Nghị định số 168/2024 quy định, phạt tiền từ 5 - 6 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự ô tô... dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi lái xe tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ.

Hơn 1.500 người vi phạm lỗi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi lái xe bị CSGT TP.HCM phạt ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Phạt tiền từ 800.000 - 1 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt hơn 1.500 trường hợp người lái xe dùng tay sử dụng điện thoại di động khi lái xe.



CSGT phát hiện vi phạm bằng cách mới

Khi xử lý đối với hành vi này, ngoài việc bố trí CSGT kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, đối với xe ô tô kinh doanh vận tải, CSGT kết hợp sử dụng các thông tin, dữ liệu thông qua thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe để phát hiện, ghi nhận và xử lý lái xe vi phạm.

Qua thông tin, dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe của phương tiện, CSGT đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp tài xế dùng tay sử dụng điện thoại di động khi lái xe. Hầu hết, những trường hợp vi phạm này đều có bằng chứng cụ thể, rõ ràng nên tài xế đã nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt của CSGT.

Hình ảnh tài xế lái xe ô tô kinh doanh vận tải dùng tay sử dụng điện thoại di động khi điều khiển xe được phát hiện qua thiết bị giám sát hành trình ẢNH: PC08

Đại diện Phòng PC08 nhận xét, thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe mang lại rất nhiều thuận lợi đối với công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông. Riêng đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, những thông tin, dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe sẽ giúp cho doanh nghiệp kịp thời phát hiện sai phạm của người lái xe.



Theo CSGT TP.HCM, dùng tay sử dụng điện thoại khi lái xe là hành vi hết sức nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Chính vì vậy, Phòng CSGT khuyến cáo người dân tuyệt đối không dùng tay sử dụng điện thoại khi đang lái xe tham gia giao thông. Nếu cần liên lạc, người lái xe phải dừng xe, đỗ xe đúng quy định để đảm bảo an toàn và phòng tránh tai nạn giao thông.

Thời gian tới, CSGT TP.HCM sẽ tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt là các trường hợp vi phạm dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi lái xe.