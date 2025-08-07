Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Cho bạn mượn SH biểu diễn bốc đầu, chủ xe bị CSGT tịch thu, phạt 9 triệu

Vũ Phượng
Vũ Phượng
07/08/2025 08:45 GMT+7

Cho bạn mượn xe SH biểu diễn bốc đầu, một nam thanh niên ở TP.HCM đã bị CSGT tịch thu xe, phạt 9 triệu.

Sáng 7.8, Cục CSGT cho biết lực lượng vừa tịch thu xe SH biểu diễn bốc đầu qua phản ánh của người dân qua fanpage Cục Cảnh sát giao thông.

Theo hình ảnh trong clip, một nam thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ điều khiển xe SH biển số 59AA-046.56 biểu diễn bốc đầu trên đường phố. Người cung cấp thông tin phản ánh cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 23 ngày 4.8.2025 trên đường Nguyễn Phúc Chu, phường Tân Sơn (quận Tân Bình cũ), TP.HCM.

CSGT tịch thu xe SH biểu diễn bốc đầu

Từ thông tin này, CSGT đã xác minh được người điều khiển xe SH biểu diễn bốc đầu là Nguyễn Thanh Đ., 22 tuổi, ở phường Tân An Hội (huyện Củ Chi cũ). Cụ thể hành vi vi phạm của Đ. là: điều khiển xe mô tô SH biển số 59AA-046.56 chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh vào lúc 0 giờ 58 phút ngày 5.8.2025 tại giao lộ Nguyễn Phúc Chu và Tống Văn Hên, phường Tân Sơn, TP.HCM.

CSGT xác định Đ. không có giấy phép lái xe mô tô. Qua xác minh, CSGT TP.HCM còn lập biên bản đối với Lê Thành H. (21 tuổi, ở phường Bình Tân, TP.HCM) - là chủ chiếc xe SH biển số 59AA-046.56 với lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định.

Với những vi phạm này, Nguyễn Thanh Đ. sẽ bị xử phạt 7 triệu đồng và Lê Thành H. bị phạt 9 triệu đồng, chiếc xe SH bị tịch thu.

Cho bạn mượn SH biểu diễn bốc đầu, chủ xe bị CSGT tịch thu, phạt 9 triệu - Ảnh 1.

Chiếc SH biểu diễn bốc đầu trên phố

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Đại diện Cục CSGT cho biết, thời gian qua, sau khi công khai số điện thoại thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT và fanpage Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng đã liên tục nhận được ý kiến đóng góp, thông tin phản ánh về tình hình trật tư, an toàn giao thông.

Tuy nhiên nhiều thông tin sau khi phân loại, không thể tiến hành xác minh và xử lý do hình ảnh bị mờ hoặc phản ánh không rõ hành vi vi phạm, không rõ về thời gian và địa điểm vi phạm diễn ra.

Cho bạn mượn SH biểu diễn bốc đầu, chủ xe bị CSGT tịch thu, phạt 9 triệu - Ảnh 2.

CSGT đã tịch thu xe SH, phạt cả chủ xe và người biểu diễn bốc đầu

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Để thông tin được nhanh chóng chuyển đến lực lượng CSGT các đơn vị, địa phương xác minh, xử lý, Cục CSGT mong muốn người dân gửi thông tin về hình ảnh hoặc clip có thể quan sát được hành vi vi phạm, nhìn rõ được biển số phương tiện vi phạm, nếu có thể cung cấp thêm thời gian và địa điểm xảy ra vi phạm cùng những tình tiết có liên quan khác.

Theo Cục CSGT, người dân tuyệt đối không nên cắt ghép hoặc dàn dựng các clip, hình ảnh phản ánh không khách quan, trung thực về vi phạm. Cục CSGT bảo đảm bí mật nguồn cung cấp thông tin.

Tin liên quan

Phòng CSGT TP.HCM đổi trụ sở, cập nhật địa chỉ 36 đội/trạm

Phòng CSGT TP.HCM đổi trụ sở, cập nhật địa chỉ 36 đội/trạm

CSGT TP.HCM vừa đổi trụ sở chính và cập nhật địa chỉ, số điện thoại 36 đội/trạm... Đây là những thông tin người dân cần lưu ý để làm thủ tục.

Không nộp phạt nguội: CSGT xử lý thế nào theo quy định mới 2025?

Nữ tài xế taxi xúc động được CSGT TP.HCM mở đường chở thai phụ đi cấp cứu

Khám phá thêm chủ đề

CSGT tịch thu sh biểu diễn bốc đầu cho bạn mượn sh cho bạn mượn sh biểu diễn bốc đầu tịch thu xe Cục CSGT CSGT TP.HCM mạng xã hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận