Cho bạn mượn SH biểu diễn bốc đầu, chủ xe bị CSGT tịch thu, phạt 9 triệu

Sáng 7.8, Cục CSGT cho biết lực lượng vừa tịch thu xe SH biểu diễn bốc đầu qua phản ánh của người dân qua fanpage Cục Cảnh sát giao thông.

Theo hình ảnh trong clip, một nam thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ điều khiển xe SH biển số 59AA-046.56 biểu diễn bốc đầu trên đường phố. Người cung cấp thông tin phản ánh cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 23 ngày 4.8.2025 trên đường Nguyễn Phúc Chu, phường Tân Sơn (quận Tân Bình cũ), TP.HCM.

CSGT tịch thu xe SH biểu diễn bốc đầu

Từ thông tin này, CSGT đã xác minh được người điều khiển xe SH biểu diễn bốc đầu là Nguyễn Thanh Đ., 22 tuổi, ở phường Tân An Hội (huyện Củ Chi cũ). Cụ thể hành vi vi phạm của Đ. là: điều khiển xe mô tô SH biển số 59AA-046.56 chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh vào lúc 0 giờ 58 phút ngày 5.8.2025 tại giao lộ Nguyễn Phúc Chu và Tống Văn Hên, phường Tân Sơn, TP.HCM.

CSGT xác định Đ. không có giấy phép lái xe mô tô. Qua xác minh, CSGT TP.HCM còn lập biên bản đối với Lê Thành H. (21 tuổi, ở phường Bình Tân, TP.HCM) - là chủ chiếc xe SH biển số 59AA-046.56 với lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định.

Với những vi phạm này, Nguyễn Thanh Đ. sẽ bị xử phạt 7 triệu đồng và Lê Thành H. bị phạt 9 triệu đồng, chiếc xe SH bị tịch thu.

Chiếc SH biểu diễn bốc đầu trên phố ẢNH CẮT TỪ CLIP

Đại diện Cục CSGT cho biết, thời gian qua, sau khi công khai số điện thoại thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT và fanpage Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng đã liên tục nhận được ý kiến đóng góp, thông tin phản ánh về tình hình trật tư, an toàn giao thông.

Tuy nhiên nhiều thông tin sau khi phân loại, không thể tiến hành xác minh và xử lý do hình ảnh bị mờ hoặc phản ánh không rõ hành vi vi phạm, không rõ về thời gian và địa điểm vi phạm diễn ra.

CSGT đã tịch thu xe SH, phạt cả chủ xe và người biểu diễn bốc đầu ẢNH CẮT TỪ CLIP

Để thông tin được nhanh chóng chuyển đến lực lượng CSGT các đơn vị, địa phương xác minh, xử lý, Cục CSGT mong muốn người dân gửi thông tin về hình ảnh hoặc clip có thể quan sát được hành vi vi phạm, nhìn rõ được biển số phương tiện vi phạm, nếu có thể cung cấp thêm thời gian và địa điểm xảy ra vi phạm cùng những tình tiết có liên quan khác.

