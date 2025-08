Không nộp phạt nguội: CSGT xử lý thế nào theo quy định mới 2025?

Không nộp phạt nguội sẽ không được đăng kiểm - đây là trường hợp nhiều người có ô tô đã gặp phải. Tuy nhiên, theo quy định hiện nay, cả người đi xe máy và ô tô không nộp phạt nguội sẽ bị CSGT áp dụng nhiều biện pháp ngăn chặn.

Kh ông nộp phạt nguội sẽ không được cấp đổi, cấp lại GPLX

Ghi nhận tại Đội sát hạch và cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM), một số người đến cấp đổi giấy phép lái xe nhưng không được giải quyết.



Không nộp phạt nguội sẽ không được cấp đổi, cấp lại GPLX ẢNH: VŨ PHƯỢNG

CSGT giải thích, hệ thống tra cứu hiển thị thông tin do người làm thủ tục cấp đổi GPLX đang còn lỗi vi phạm chưa xử lý. Sau đó, cán bộ CSGT cung cấp thông tin cụ thể đó là lỗi vi phạm gì, do đơn vị nào phát hiện và cách nộp phạt.

Tương tự, với những trường hợp người dân đổi GPLX qua Cổng dịch vụ công, hệ thống cũng tự động trả hồ sơ nếu người thực hiện cấp đổi, cấp lại chưa nộp phạt nguội hoặc còn lỗi vi phạm do CSGT lập biên bản trực tiếp.

CSGT cho hay: "Các trường hợp chưa nộp phạt nguội hoặc lỗi vi phạm giao thông khác sẽ không được cấp đổi hoặc cấp lại bằng lái xe. Biện pháp này nhằm ngăn chặn tình trạng người vi phạm bỏ bằng lái, lấy cớ mất và đến cơ quan chức năng xin cấp lại bằng mới".



CSGT TP.HCM phạt nguội từ camera giám sát trên đường phố ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Hiện nay, công tác sát hạch, cấp đổi bằng lái xe đến tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm... đều do CSGT quản lý. Do đó, việc "lách luật" khó có thể xảy ra vì hệ thống dữ liệu của ngành được đồng bộ tới các đội, trạm, đơn vị xử lý hồ sơ.

Không được thi sát hạch bằng lái xe

Đại diện Cục CSGT cho biết, hiện nay, Phòng CSGT các địa phương đang sử dụng tài khoản tra cứu bằng lái xe từ phần mềm tra cứu thông tin, phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh và mất đăng ký, biển số, mất cắp.

Đối với trường hợp đề nghị sát hạch nhưng vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và chưa chấp hành xong yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, Phòng CSGT sẽ cung cấp tài khoản trên hệ thống xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại Đội sát hạch, cấp GPLX. Đồng thời, bộ phận xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ sẽ phối hợp Đội sát hạch, cấp GPLX để tra cứu thông tin cá nhân và lịch sử chấp hành khi tiếp nhận hồ sơ.

CSGT không nhận hồ sơ thi sát hạch bằng lái xe với người chưa nộp phạt vi phạm giao thông ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cục CSGT dẫn chứng, khoản 4 Điều 62 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định: "Chưa cấp, đổi, cấp lại GPLX đối với người vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ khi người đó chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ".



Nhiều rắc rối nếu không nộp phạt nguội

Như vậy, nếu không nộp phạt nguội cũng như vi phạm giao thông do CSGT phát hiện trực tiếp, người dân sẽ không được cấp đổi, cấp lại bằng lái xe; không được thi sát hạch bằng lái xe.

Lãnh đạo một đội CSGT cho biết, nếu không nộp phạt vi phạm giao thông, người dân cũng không được giải quyết các thủ tục đăng ký, sang tên xe, không được đăng kiểm, không được nộp phạt vi phạm giao thông ở nơi khác.

Điều này có nghĩa, các lỗi vi phạm của người tham gia giao thông đều được hệ thống ghi nhận, lưu trữ. Nếu người vi phạm không đóng phạt vi phạm giao thông thì sẽ không thể làm các giấy tờ khác liên quan lĩnh vực giao thông.