Clip tranh cãi việc người dân đòi xem chuyên đề CSGT: Luật mới quy định thế nào?

Hai ngày qua, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người dân yêu cầu kiểm tra chuyên đề của CSGT. Sự việc xảy ra trên đường Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận (quận Phú Nhuận cũ), TP.HCM.

Theo nội dung đoạn clip, CSGT yêu cầu một nam thanh niên xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Người này nói với một công an mặc áo xanh: "Các anh bảo kiểm tra hành chính, em không biết các anh ở đâu đến nên em bảo các anh cho em xem việc hôm nay các anh được kiểm tra tuyến đường này".

Người dân muốn xem chuyên đề, quay clip CSGT làm việc ẢNH CẮT TỪ CLIP

Nam thanh niên cho rằng, người dân được quyền biết CSGT có được lãnh đạo ký phân công làm vào giờ này, ở đây hay không. "Em xem để biết, kiểm chứng thôi, cho dễ làm việc". Công an giải thích: "Cái này không công khai được" nhưng nam thanh niên đáp: "Anh ơi, cái này công khai được... Em rất là chấp hành".

Người này liên tục cho rằng, bản thân không chống đối CSGT vì đã tấp vào lề, thổi nồng độ cồn khi CSGT kiểm tra hành chính thì phải cho người dân xem chuyên đề.

Ngoài nam thanh niên làm việc trực tiếp với CSGT, 1 nam thanh niên áo trắng cũng dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc.

Sau khi đăng tải, đoạn clip thu hút hàng trăm bình luận. Một số người khẳng định, cả 2 nam thanh niên trong clip chưa cập nhật kịp thời các quy định của pháp luật và không nên "sống ảo".

Khi nào mới được kiểm tra chuyên đề của CSGT?

Lãnh đạo một đội CSGT cho hay, xử lý nồng độ cồn là xử lý vi phạm thường xuyên, CSGT thực hiện 24/24. Khi người tham gia giao thông không chấp hành yêu cầu của CSGT, lực lượng này sẽ thông báo công an phường có mặt cùng hỗ trợ.

Theo quy định hiện hành (Thông tư 46/2024 của Bộ Công an có hiệu lực từ 15.11.2024), người dân được quyền giám sát CSGT qua 5 hình thức:

Tiếp cận thông tin công khai của lực lượng Công an và trên các phương tiện thông tin đại chúng

Qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật

Tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với cán bộ, chiến sĩ

Kết quả giải quyết các vụ việc, đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Quan sát trực tiếp công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông



Việc giám sát của người dân phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động của cán bộ, chiến sĩ khi đang thực thi công vụ; không được vào khu vực thực thi công vụ trừ người có quyền và nghĩa vụ liên quan; tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan.

Như vậy, từ 15.11.2024, người dân đã không còn được giám sát CSGT thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình.

Đại diện Cục CSGT thông tin, việc kiểm tra hành chính của lực lượng chức năng được thực hiện theo quy định của công an các tỉnh, thành. Người dân giám sát CSGT bằng cách ghi nhận ở bên ngoài, qua quan sát trực tiếp, không được quyền yêu cầu kiểm tra các kế hoạch chuyên đề của CSGT.

Người dân chỉ được xem chuyên đề của CSGT khi có tố cáo, khiếu nại ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Nếu người dân quay clip đưa lên mạng mà sai sự thật hoặc gây ảnh hưởng dư luận sẽ bị phạt tiền và nặng có thể truy cứu trách nhiệm hình sự. Việc quay clip của người dân chỉ để phục vụ khiếu nại, phản ánh. Về chuyên đề, người dân sẽ được xem khi có đơn tố cáo hoặc khiếu nại. Còn kiểm tra chuyên đề của CSGT thì chỉ có lực lượng được giao chức năng kiểm tra mới được kiểm tra", CSGT giải thích.

Cũng theo CSGT, Thông tư 46/2024 của Bộ Công an quy định, nội dung công khai của công an nhân dân trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông gồm: các phương tiện, thiết bị kỹ thuật để phát hiện vi phạm hành chính theo quy định của luật Xử lý vi phạm hành chính.

Giải thích lý do bãi bỏ quy định người dân được giám sát CSGT qua ghi âm, ghi hình, Bộ Công an cho hay, việc giám sát của một số người dân đối với lực lượng CSGT có lúc, có nơi chưa khách quan, đúng quy định, lợi dụng quyền giám sát để quay phim, ghi hình, chụp ảnh quá trình làm việc với cán bộ, chiến sĩ CSGT và chia sẻ lên mạng xã hội.

Cạnh đó, một số đối tượng chống đối đã lợi dụng xúi giục người dân gửi đơn khiếu nại, tố cáo đi nhiều nơi gây phức tạp cho công tác thi hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Việc công khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính đang bị một số đối tượng lợi dụng để gây khó khăn cho lực lượng CSGT làm công tác tuần tra, kiểm soát trên đường.