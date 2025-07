Vượt đèn vàng có bị phạt nguội? Câu trả lời từ CSGT khiến nhiều người giật mình

CSGT có phạt nguội hay thổi phạt lỗi vượt đèn vàng hay không là chủ đề luôn thu hút các ý kiến tranh luận trên mạng xã hội. Mới đây, trên một nhóm về giao thông với gần 520.000 thành viên, một người đặt câu hỏi: "Vượt đèn vàng có sao không ạ?", nhiều người vào bình luận lỗi này bằng vượt đèn đỏ - 20 triệu tiền phạt (ô tô) khiến người đăng tải ngỡ ngàng.

CSGT công khai ghi hình xe vi phạm tại TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trong đó, có người kỹ tính hơn thì khuyên tài xế nên kiểm tra camera hành trình để xem giây đèn vàng đầu tiên, 2 bánh trước đã qua vạch dừng chưa, đoạn ngã tư có camera phạt nguội không, người đi sau có ai trích camera đăng lên mạng không... Lúc đó, tài xế mới chắc chắn được là có bị CSGT phạt nguội hay không.

Trên các bài viết khác, một số người tranh luận cho rằng không có quy định về vượt đèn vàng, bên còn lại nêu quan điểm: nếu đèn vàng phạt bằng đèn đỏ thì không nên có đèn vàng. Vậy ai đúng, ai sai trong trường hợp này?

Theo ghi nhận của PV, mới đây, một nữ tài xế cầm giấy báo phạt nguội lỗi "không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông" đến Đội Chỉ huy và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (đường Nguyễn Biểu) của Phòng CSGT Công an TP.HCM xử lý.

CSGT trích xuất hình ảnh xe vi phạm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nữ tài xế ngạc nhiên: "Lần đầu tôi thấy vượt đèn vàng bị CSGT phạt nguội. Do tôi chạy xe không để ý, hỏi lòng vòng người quen nói có thể tôi đã vượt đèn vàng ở đoạn có camera phạt nguội".

CSGT nói gì về phạt nguội vượt đèn vàng?

Đại diện Cục CSGT cho biết, luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định, tín hiệu đèn giao thông có 3 màu: xanh, vàng, đỏ; có hiển thị thời gian hoặc không hiển thị thời gian. Người tham gia giao thông phải chấp hành như sau:

Màu xanh là được đi



là được đi Màu vàng phải dừng lại trước vạch dừng, trường hợp đang đi trên vạch dừng hoặc đã đi qua vạch dừng mà tín hiệu đèn màu vàng thì được đi tiếp; trường hợp tín hiệu đèn màu vàng nhấp nháy, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ được đi nhưng phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường hoặc các phương tiện khác



phải dừng lại trước vạch dừng, trường hợp đang đi trên vạch dừng hoặc đã đi qua vạch dừng mà tín hiệu đèn màu vàng thì được đi tiếp; trường hợp tín hiệu đèn màu vàng nhấp nháy, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ được đi nhưng phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường hoặc các phương tiện khác Màu đỏ là cấm đi

Nghị định 168/2024 quy định, phạt tiền từ 18 - 20 triệu đồng và trừ 4 điểm GPLX với người lái ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 4 điểm GPLX với người lái xe máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

"Người tham gia giao thông gặp đèn vàng nhưng chưa đi đến vạch dừng thì buộc phải dừng lại. Trong trường hợp trên, nếu người lái xe không dừng lại là không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông", đại diện Cục CSGT nói.

Lãnh đạo một đội CSGT cũng giải thích, nếu chưa đi đến vạch dừng mà gặp đèn vàng thì tài xế phải dừng lại trước vạch dừng. Người tham gia giao thông không thể giải thích là thấy đèn nhưng không kịp dừng vì theo quy tắc, lái xe đến giao lộ, tài xế phải giảm tốc độ, quan sát dòng phương tiện.

Vượt đèn vàng là lỗi khá phổ biến, đặc biệt ở những giao lộ trung tâm trong giờ cao điểm. Nhiều giao lộ tại TP.HCM có camera giám sát xử lý vi phạm qua hình ảnh. Do đó, người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm quy định của luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ để bảo đảm an toàn cho mình và người tham gia giao thông khác.