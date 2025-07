Từ đầu năm 2025 đến nay, Nghị định 168/2024 với mức phạt tăng rất nặng một số lỗi, CSGT đồng thời xử lý vi phạm từ hình ảnh người dân cung cấp nên nhiều người rất sợ phạt nguội. Các diễn đàn liên quan chuyện bị CSGT phạt nguội luôn thu hút đông đảo ý người tham gia bình luận.

CSGT trích xuất camera phạt nguội ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Dính lỗi phạt nguội bao lâu thì có thể lên tra cứu?", "Sau bao lâu nghi dính phạt nguội thì tra cứu thấy, em qua 5 ngày đã an toàn chưa?", "Em vừa vô ý vượt vài giây đèn đỏ ở ngã tư, bao lâu thì tra được?"... là những thắc mắc của người dùng mạng xã hội liên quan tới việc thời gian lỗi phạt nguội hiển thị lên hệ thống.

Câu chuyện này xuất phát khi nhiều xe qua "mấy đời" đăng kiểm thì bỗng xuất hiện lại lỗi vi phạm năm xưa. Trong khi đó, để đăng kiểm được thì xe phải bảo đảm không có lỗi vi phạm.

Bị CSGT phạt nguội bao lâu thì lỗi hiển thị trên hệ thống tra cứu?

Sau khoảng 10 ngày, người dân có thể tra cứu phạt nguội. Tuy nhiên, một số trường hợp nếu gặp vấn đề về xác minh thông tin có thể kéo dài tới 30 ngày ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Lý giải điều này, đại diện Cục CSGT từng giải thích, về nguyên tắc, nếu người vi phạm chưa đóng phạt thì lỗi vi phạm vẫn còn đó. Những lần đăng kiểm trước có thể do thông tin nhập liệu chưa đầy đủ nên hệ thống đăng kiểm không hiển thị lỗi.

Giờ đây, khi đăng kiểm sử dụng chung dữ liệu với Cục CSGT, thông tin đầy đủ hơn nên chủ xe khi đi đăng kiểm thấy được lỗi cũ.

Bao lâu thì lỗi phạt nguội lên hệ thống?

Lãnh đạo một đội CSGT cho hay, việc này được quy định tại Điều 24 Thông tư 73/2024 của Bộ Công an về trình tự xử lý kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đối với trường hợp vi phạm nhưng không dừng được phương tiện giao thông để kiểm soát, xử lý vi phạm.

Cụ thể, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm, người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm hành chính xác định thông tin về phương tiện giao thông, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính thông qua cơ quan đăng ký xe, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Sau thời gian này, CSGT sẽ nhập vụ việc, trích xuất hình ảnh và in thông báo vi phạm gửi cho chủ phương tiện. Như vậy, có thể từ 10 - 15 ngày, lỗi phạt nguội sẽ hiển thị lên hệ thống tra cứu. Một số trường hợp có thể nhanh hơn, chậm hơn tùy vấn đề xác minh.

Hệ thống camera tự động nhận diện lỗi vi phạm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thông tư này cũng quy định, CSGT hay nơi phát hiện vi phạm sẽ gửi thông báo theo mẫu số 01 ban hành kèm thông tư yêu cầu chủ xe hoặc người có liên quan đến vi phạm hành chính đến trụ sở cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm hành chính hoặc đến trụ sở công an cấp xã nơi cư trú để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính nếu việc đi lại gặp khó khăn và không có điều kiện trực tiếp đến trụ sở cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hiện nay, tại TP.HCM, việc cập nhật lỗi vi phạm lên hệ thống diễn ra khá nhanh. Đầu tiên, CSGT trích xuất dữ liệu phạt nguội từ camera giám sát xử lý vi phạm qua hình ảnh hoặc do CSGT trực tiếp quay hình, chép dữ liệu vào máy tính, xác định hành vi vi phạm, thông tin phương tiện vi phạm và bấm in thông báo vi phạm.

Ngay lúc này, thông tin vi phạm đồng thời được đưa lên hệ thống, người vi phạm đã có thể tra cứu. Do đó, có những trường hợp chỉ sau vi phạm 2 - 5 ngày, chủ xe đã nhận được thông báo phạt nguội.

Tại TP.HCM, có khi chỉ sau 2 ngày người dân đã có thể tra cứu phạt nguội ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Việc gửi thông báo vi phạm được thực hiện bằng văn bản, bằng phương thức điện tử kết nối, chia sẻ dữ liệu trên app VNeTraffic khi đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, thông tin.

Đồng thời, CSGT cũng cập nhật thông tin của phương tiện giao thông vi phạm (loại phương tiện; biển số, màu biển số; thời gian, địa điểm vi phạm, hành vi vi phạm; đơn vị phát hiện vi phạm; đơn vị giải quyết vụ việc, số điện thoại liên hệ) trên trang thông tin điện tử của Cục CSGT, app VNeTraffic để chủ xe và người có liên quan đến vi phạm hành chính biết, tra cứu, liên hệ giải quyết.