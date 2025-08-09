24.000 xe máy bị CSGT TP.HCM phạt nguội: Nhiều lỗi vi phạm vẫn diễn ra hằng ngày

Anh Minh, ở phường Xuân Hòa (quận 3 cũ), TP.HCM vừa bất ngờ nhận thông báo phạt nguội 900.000 đồng vì chạy quá tốc độ khi đi làm. Điều anh bất ngờ hơn: đó là xe máy - phương tiện anh từng nghĩ khó bị phạt nguội.

Tương tự, chị Hoài Anh, ở phường Bàn Cờ (quận 3 cũ) cũng vừa nộp phạt nguội 5 triệu đồng vì lỗi đi ngược chiều. Trong lúc nóng vội vì phải xếp hàng chờ đèn đỏ, chị lấn sang chiều đi ngược lại để vượt lên, không ngờ hành vi đã bị CSGT ghi hình.

Hàng loạt camera tự động phát hiện lỗi vi phạm ở TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Qua camera giám sát, xử lý vi phạm và ghi hình trực tiếp, trong 7 tháng đầu năm, có tới 24.000 xe máy bị CSGT TP.HCM phạt nguội. Đây là con số gây bất ngờ với nhiều người, vì từ trước tới nay, phạt nguội chủ yếu áp dụng với ô tô. Nay camera giăng khắp các tuyến đường, hàng loạt xe máy cũng không thể thoát lỗi.

Người đi xe máy bị phạt nguội những lỗi gì?

Theo số liệu của Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM), 7 tháng đầu năm, CSGT toàn thành phố đã phạt nguội gần 40.000 ô tô và 24.000 xe máy. Trong đó, CSGT ghi nhận nhiều nhất là lỗi vi phạm tốc độ.

Lỗi này được các camera giám sát tự động bắt lỗi, đưa dữ liệu về hệ thống. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, ngay khi phát hiện lỗi vi phạm, hệ thống camera giám sát lập tức hiển thị đầy đủ thông tin chủ xe, địa chỉ, mức phạt theo Nghị định 168/2024.

Người đi xe máy ở TP.HCM bất ngờ khi nhận thông báo phạt nguội từ CSGT ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Các vi phạm này được hệ thống tự động lưu lại hình ảnh, thể hiện rõ kinh độ, tọa độ, hình ảnh vi phạm và cả 1 đoạn video clip về quá trình vi phạm. Ngay khi CSGT xác định đúng thông tin, thông báo vi phạm được gửi tới chủ xe và hiển thị lên hệ thống tra cứu phạt nguội.



Bên cạnh đó, trong các chuyên đề xử lý vi phạm tốc độ, nếu không dừng được xe vi phạm, CSGT cũng đưa thông tin này vào phạt nguội.

Lỗi thứ hai nhiều người bị phạt nguội là dừng đỗ xe không đúng nơi quy định. Với lỗi này, CSGT xác định vi phạm qua camera giám sát và quay phim ghi nhận trực tiếp. Thời gian qua, trên mạng xã hội, nhiều người không khỏi bất ngờ khi nhận thông báo xe máy bị phạt nguội lỗi liên quan dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định.

CSGT ghi hình trực tiếp phát hiện vi phạm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ngoài ra, người đi xe máy còn thường xuyên bị phạt nguội các lỗi: đi ngược chiều, không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông...

Đáng chú ý, số người đi xe máy bị CSGT phạt nguội có xu hướng gia tăng. Trong 5 tháng đầu năm, có khoảng 16.700 xe máy bị phạt nguội, tức là trung bình có khoảng hơn 3.300 xe máy bị phạt nguội mỗi tháng. Nhưng tháng 6, tháng 7 thì trung bình mỗi tháng có gần 3.700 xe máy bị CSGT phạt nguội.

Lỗi bị phạt nguội tiền triệu

Theo CSGT, với các lỗi vi phạm xe máy thường bị phạt nguội, có những lỗi phạt tiền triệu. Phổ biến nhất là vi phạm tốc độ. Nghị định 168/2024 quy định, phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng nếu xe máy quá tốc độ từ 5 - dưới 10 km/giờ, phạt tiền từ 800.000 - 1 triệu đồng nếu xe máy quá tốc độ từ 10 - 20 km/giờ và phạt từ 6 - 8 triệu nếu xe máy quá tốc độ trên 20 km/giờ.

Các camera giám sát và CSGT thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm tốc độ 24/24, do đó, mọi hành vi vi phạm đều có thể bị xử lý.

CSGT cầm camera ghi hình xe vi phạm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tại TP.HCM, CSGT vẫn ghi nhận hàng loạt trường hợp đi xe máy ngược chiều. Phổ biến nhất là tình trạng người đi xe máy lấn dải phân cách, chạy sang chiều đi ngược lại để rẽ trái hoặc để giành đi trước khi đèn chuyển xanh. Vi phạm này thường thấy nhất ở giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Trương Định.

Ngoài ra, CSGT ghi nhận nhiều trường hợp đi trên vỉa hè đường Võ Thị Sáu, Cách Mạng Tháng 8, Lý Chính Thắng... Theo quy định hiện hành, đi ngược chiều, không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn, đi trên vỉa hè thì người đi xe máy bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX.

Đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, CSGT đang đưa hàng loạt công nghệ hiện đại như camera giám sát, hệ thống bắn tốc độ tự động và AI vào xử lý vi phạm giao thông. Thay vì tuần tra xử lý trực tiếp, các đội/trạm CSGT tập trung xử lý nguội với chứng cứ rõ ràng, người vi phạm không thể chối cãi.