Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

24.000 xe máy bị CSGT TP.HCM phạt nguội: Nhiều lỗi vi phạm vẫn diễn ra hằng ngày

Vũ Phượng
Vũ Phượng
09/08/2025 10:59 GMT+7

7 tháng đầu năm 2025, CSGT TP.HCM phạt nguội 24.000 xe máy với nhiều lỗi như quá tốc độ, đi ngược chiều, dừng đỗ sai quy định…

Anh Minh, ở phường Xuân Hòa (quận 3 cũ), TP.HCM vừa bất ngờ nhận thông báo phạt nguội 900.000 đồng vì chạy quá tốc độ khi đi làm. Điều anh bất ngờ hơn: đó là xe máy - phương tiện anh từng nghĩ khó bị phạt nguội.

Tương tự, chị Hoài Anh, ở phường Bàn Cờ (quận 3 cũ) cũng vừa nộp phạt nguội 5 triệu đồng vì lỗi đi ngược chiều. Trong lúc nóng vội vì phải xếp hàng chờ đèn đỏ, chị lấn sang chiều đi ngược lại để vượt lên, không ngờ hành vi đã bị CSGT ghi hình.

24.000 xe máy bị CSGT TP.HCM phạt nguội: Lỗi nhiều người vẫn đi hằng ngày - Ảnh 1.

Hàng loạt camera tự động phát hiện lỗi vi phạm ở TP.HCM

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Qua camera giám sát, xử lý vi phạm và ghi hình trực tiếp, trong 7 tháng đầu năm, có tới 24.000 xe máy bị CSGT TP.HCM phạt nguội. Đây là con số gây bất ngờ với nhiều người, vì từ trước tới nay, phạt nguội chủ yếu áp dụng với ô tô. Nay camera giăng khắp các tuyến đường, hàng loạt xe máy cũng không thể thoát lỗi.

Người đi xe máy bị phạt nguội những lỗi gì?

Theo số liệu của Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM), 7 tháng đầu năm, CSGT toàn thành phố đã phạt nguội gần 40.000 ô tô và 24.000 xe máy. Trong đó, CSGT ghi nhận nhiều nhất là lỗi vi phạm tốc độ.

Lỗi này được các camera giám sát tự động bắt lỗi, đưa dữ liệu về hệ thống. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, ngay khi phát hiện lỗi vi phạm, hệ thống camera giám sát lập tức hiển thị đầy đủ thông tin chủ xe, địa chỉ, mức phạt theo Nghị định 168/2024.

24.000 xe máy bị CSGT TP.HCM phạt nguội: Lỗi nhiều người vẫn đi hằng ngày - Ảnh 2.

Người đi xe máy ở TP.HCM bất ngờ khi nhận thông báo phạt nguội từ CSGT

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Các vi phạm này được hệ thống tự động lưu lại hình ảnh, thể hiện rõ kinh độ, tọa độ, hình ảnh vi phạm và cả 1 đoạn video clip về quá trình vi phạm. Ngay khi CSGT xác định đúng thông tin, thông báo vi phạm được gửi tới chủ xe và hiển thị lên hệ thống tra cứu phạt nguội.

Bên cạnh đó, trong các chuyên đề xử lý vi phạm tốc độ, nếu không dừng được xe vi phạm, CSGT cũng đưa thông tin này vào phạt nguội.

Lỗi thứ hai nhiều người bị phạt nguội là dừng đỗ xe không đúng nơi quy định. Với lỗi này, CSGT xác định vi phạm qua camera giám sát và quay phim ghi nhận trực tiếp. Thời gian qua, trên mạng xã hội, nhiều người không khỏi bất ngờ khi nhận thông báo xe máy bị phạt nguội lỗi liên quan dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định.

24.000 xe máy bị CSGT TP.HCM phạt nguội: Lỗi nhiều người vẫn đi hằng ngày - Ảnh 3.

CSGT ghi hình trực tiếp phát hiện vi phạm

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ngoài ra, người đi xe máy còn thường xuyên bị phạt nguội các lỗi: đi ngược chiều, không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông...

Đáng chú ý, số người đi xe máy bị CSGT phạt nguội có xu hướng gia tăng. Trong 5 tháng đầu năm, có khoảng 16.700 xe máy bị phạt nguội, tức là trung bình có khoảng hơn 3.300 xe máy bị phạt nguội mỗi tháng. Nhưng tháng 6, tháng 7 thì trung bình mỗi tháng có gần 3.700 xe máy bị CSGT phạt nguội.

Lỗi bị phạt nguội tiền triệu

Theo CSGT, với các lỗi vi phạm xe máy thường bị phạt nguội, có những lỗi phạt tiền triệu. Phổ biến nhất là vi phạm tốc độ. Nghị định 168/2024 quy định, phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng nếu xe máy quá tốc độ từ 5 - dưới 10 km/giờ, phạt tiền từ 800.000 - 1 triệu đồng nếu xe máy quá tốc độ từ 10 - 20 km/giờ và phạt từ 6 - 8 triệu nếu xe máy quá tốc độ trên 20 km/giờ.

Các camera giám sát và CSGT thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm tốc độ 24/24, do đó, mọi hành vi vi phạm đều có thể bị xử lý.

24.000 xe máy bị CSGT TP.HCM phạt nguội: Lỗi nhiều người vẫn đi hằng ngày - Ảnh 4.

CSGT cầm camera ghi hình xe vi phạm

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tại TP.HCM, CSGT vẫn ghi nhận hàng loạt trường hợp đi xe máy ngược chiều. Phổ biến nhất là tình trạng người đi xe máy lấn dải phân cách, chạy sang chiều đi ngược lại để rẽ trái hoặc để giành đi trước khi đèn chuyển xanh. Vi phạm này thường thấy nhất ở giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Trương Định.

Ngoài ra, CSGT ghi nhận nhiều trường hợp đi trên vỉa hè đường Võ Thị Sáu, Cách Mạng Tháng 8, Lý Chính Thắng... Theo quy định hiện hành, đi ngược chiều, không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn, đi trên vỉa hè thì người đi xe máy bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX.

Đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, CSGT đang đưa hàng loạt công nghệ hiện đại như camera giám sát, hệ thống bắn tốc độ tự động và AI vào xử lý vi phạm giao thông. Thay vì tuần tra xử lý trực tiếp, các đội/trạm CSGT tập trung xử lý nguội với chứng cứ rõ ràng, người vi phạm không thể chối cãi.

Tin liên quan

CSGT TP.HCM phạt hơn 1.500 người cầm, sử dụng điện thoại khi lái xe

CSGT TP.HCM phạt hơn 1.500 người cầm, sử dụng điện thoại khi lái xe

CSGT TP.HCM xác định cầm và sử dụng điện thoại khi lái xe làm mất tập trung, nhiều sự cố bất ngờ dễ xảy ra. 6 tháng đầu năm, hơn 1.500 người bị CSGT phạt vì lỗi này.

Cho bạn mượn SH biểu diễn bốc đầu, chủ xe bị CSGT tịch thu xe, phạt 9 triệu

Phòng CSGT TP.HCM đổi trụ sở, cập nhật địa chỉ 36 đội/trạm

Khám phá thêm chủ đề

phạt nguội Xe máy phạt nguội xe máy CSGT CSGT TP.HCM CSGT phạt nguội xe máy tra cứu phạt nguội các lỗi xe máy bị phạt nguội xe máy bị csgt phạt nguội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận