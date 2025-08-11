CSGT TP.HCM phạt tài xế xe chở rác chuyển làn ẩu từ clip người dân gửi đến

Sáng 11.8, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, Đội CSGT An Sương (thuộc PC08) vừa xử phạt tài xế xe chở rác chuyển làn ẩu từ clip do người dân gửi đến phản ánh.

Theo đó, ngày 5.8, đường dây nóng của PC08 tiếp nhận đoạn clip dài khoảng 30 giây ghi lại hình ảnh 1 xe chở rác chạy trên đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây (quận 12 cũ) vi phạm luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Xe chở rác chuyển làn ẩu gây bức xúc, người dân quay lại phản ánh đến Phòng CSGT ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Đội CSGT An Sương - đơn vị phụ trách địa bàn đã tiến hành xác minh và xác định được chủ xe chở rác nói trên là của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Phú Nhuận. CSGT An Sương đã yêu cầu công ty phối hợp, xác định người điều khiển phương tiện bị phản ánh đến cơ quan giải quyết.



Ngày 6.8, tài xế xe chở rác là anh N.T.Đ, ở xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn cũ) đến làm việc với CSGT, anh Đ. xác nhận, sự việc như clip ghi lại xảy ra vào khoảng 20 giờ 6 phút ngày 4.8.

Lúc này, anh Đ. lái xe chở rác lưu thông trên đường Tô Ký hướng từ cầu vượt Quang Trung về Đông Bắc. Khi đến giao lộ Tô Ký - Đông Bắc, anh Đ. cho xe chuyển làn sang trái để quay đầu xe hướng về đường Đỗ Mười, trong quá trình chuyển làn anh Đ. đã để xe đi qua vạch phân chia các làn xe cùng chiều.

Căn cứ lời khai của anh Đ., kết hợp kết quả xác minh của Đội CSGT An Sương là phù hợp nên Đội CSGT An Sương đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Đ. về hành vi vi phạm là "chuyển làn đường không đúng nơi cho phép".

Qua làm việc, anh Đ. giải thích, do đường hẹp phải chuyển làn đường như trong clip để có khoảng trống đủ rộng quay đầu xe, cũng như gia đình đang có việc đột xuất nên lưu thông với tốc độ nhanh. Anh Đ. đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình và xin rút kinh nghiệm trong việc điều khiển phương tiện tham gia giao thông.



Tài xế xe chở rác bị phạt từ 600.000 - 800.000 đồng vì chuyển làn không đúng nơi cho phép ẢNH: PC08

Với hành vi này, anh Đ. bị CSGT phạt từ 600.000 - 800.000 đồng được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định số 168/2024.

Qua sự việc trên, Đội CSGT An Sương khuyến nghị, người dân phải chấp hành nghiêm luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Không được chủ quan, vi phạm pháp luật khi không có lực lượng CSGT vì các hành vi vi phạm có thể được người dân sử dụng camera hành trình, điện thoại di động và các thiết bị ghi thu khác để ghi nhận và phản ảnh về lực lượng chức năng.

Đối với những trường hợp này, lực lượng CSGT sẽ tiếp nhận những thông tin phản ánh từ người dân, cơ quan báo chí và mạng xã hội để tiến hành xác minh làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.