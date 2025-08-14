Cục CSGT nói lý do phạt nguội xe cấp cứu chạy làn khẩn cấp trên cao tốc

Như Thanh Niên đã thông tin, những ngày qua, mạng xã hội xôn xao hình ảnh hàng loạt xe cấp cứu chạy làn khẩn cấp trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây nhận thông báo phạt nguội. Trong đó, có cả xe cấp cứu biển số trắng và xe cấp cứu biển số xanh.

Nội dung này nhận nhiều ý kiến tranh luận khác nhau, một bên cho rằng CSGT đang làm quá cứng nhắc, gây phiền hà cho tài xế xe cấp cứu vì phải đi giải trình khi nhận thông báo phạt nguội; một bên lại ủng hộ, cho rằng cách làm này ngăn chặn được các xe cấp cứu chạy sai mục đích.

Thông báo phạt nguội xe cấp cứu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ẢNH: MXH

Cục CSGT nói lý do phạt nguội xe cấp cứu

Đại diện Cục CSGT cho biết, qua theo dõi hệ thống camera giao thông và tiến hành xác minh xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, Cục CSGT phát hiện một số xe ô tô cấp cứu có các vi phạm sau: không có giấy phép sử dụng phát tín hiệu của xe ưu tiên hoặc giấy phép đã hết hiệu lực; không thực hiện nhiệm vụ cấp cứu hoặc sử dụng xe sai mục đích, nhưng vẫn sử dụng tín hiệu ưu tiên và vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Do đó, người dân cần hiểu đúng về xe cấp cứu khi tham gia giao thông đường bộ. Theo quy định hiện hành, xe cấp cứu là loại xe chuyên dùng được thiết kế hoặc có gắn các máy móc, thiết bị y tế phục vụ hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực y tế.

Xe cấp cứu chỉ được sử dụng cho mục đích chở người bệnh đi cấp cứu hoặc đi đón người bệnh cấp cứu hoặc trở thầy thuốc, nhân viên y tế, thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ cấp cứu thảm họa, cấp cứu tai nạn và các nhu cầu cấp thiết khác của hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh.

Hệ thống camera phạt nguội tự động của CSGT TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cục CSGT cho hay, xe cấp cứu được gắn tín hiệu ưu tiên (gồm đèn quay hoặc đèn chớp sáng màu đỏ gắn trên nóc xe, còi phát tín hiệu ưu tiên) và phải được cơ quan CSGT cấp giấy phép sử dụng phát tín hiệu của xe ưu tiên.

"Xe cấp cứu chỉ được sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên khi có giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên còn hiệu lực và khi đang thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ", Cục CSGT nhấn mạnh.

Xe cấp cứu đang đi làm nhiệm vụ thì không bị hạn chế tốc độ; được phép đi không phụ thuộc vào tín hiệu đèn giao thông, đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được. Riêng đối với đường cao tốc, xe cấp cứu đang đi làm nhiệm vụ chỉ được đi ngược chiều trên làn dừng xe khẩn cấp; phải tuân theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, biển báo hiệu tạm thời.



Hiện Cục CSGT đã triển khai thí điểm camera AI tự động nhận diện vi phạm, gửi cảnh báo vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeTraffic đối với xe vi phạm trên 4 tuyến cao tốc: Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và TP.HCM - Trung Lương ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo Cục CSGT, khi có tín hiệu của xe ưu tiên, người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải giảm tốc độ, đi sát lề đường bên phải hoặc dừng lại để nhường đường, trạm thu phí phải ưu tiên cho xe ưu tiên qua trạm trong mọi tình huống, không được gây cản trở.

Khi không thực hiện nhiệm vụ xe cấp cứu cứu không được sử dụng tín hiệu ưu tiên, phải chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Lực lượng CSGT sẽ tiến hành xác minh, xử lý đối với những trường hợp vi phạm của xe cấp cứu.