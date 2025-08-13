Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

CSGT TP.HCM tạm dừng hệ thống xử lý vi phạm 5 ngày: Có thổi phạt ngoài đường?

Vũ Phượng
Vũ Phượng
13/08/2025 17:27 GMT+7

CSGT TP.HCM thông báo tạm dừng hệ thống xử lý vi phạm hành chính 5 ngày. Người dân cần hiểu thông báo này thế nào, CSGT có thổi phạt ngoài đường không?

Chiều 13.8, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, thực hiện kế hoạch nâng cấp và cập nhật các biểu mẫu, quy định mới theo các nghị định liên quan công tác xử phạt vi phạm hành chính của Cục CSGT, hệ thống xử lý vi phạm hành chính sẽ tạm dừng hoạt động từ 18 giờ 30 ngày 13.8 - 6 giờ ngày 18.8.2025.

Phòng CSGT Công an TP.HCM thông báo đến người dân được biết để hạn chế việc đến xử lý vi phạm trong thời gian nói trên.

Trường hợp người dân đến xử lý vi phạm, các đơn vị CSGT sẽ sử dụng các biểu mẫu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ được in sẵn để thực hiện theo quy định.

CSGT TP.HCM tạm dừng hệ thống xử lý vi phạm trong 5 ngày

CSGT TP.HCM tạm dừng hệ thống xử lý vi phạm trong 5 ngày

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Sau khi xử lý vụ việc, cơ quan CSGT sẽ gửi thông báo kết quả xử lý cho cơ quan kiểm định để gỡ cảnh báo cho phương tiện và thực hiện cập nhật vào hệ thống xử lý vi phạm khi hệ thống hoạt động trở lại.

Việc tạm dừng hệ thống xử lý vi phạm hành chính là bất khả kháng nhằm nâng cao hiệu quả vận hành của hệ thống, phục vụ người dân được tốt hơn. Sau thời gian này, hệ thống sẽ hoạt động bình thường. Do đó, CSGT rất mong nhận được thông cảm của người dân.

Thông báo này khiến người dân băn khoăn rằng, tạm dừng hệ thống xử lý vi phạm hành chính thì CSGT có thổi phạt ngoài đường hay không? Giải đáp nội dung này, đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, CSGT chỉ tạm dừng hệ thống xử lý vi phạm hành chính để nâng cấp phần mềm. CSGT các đội/trạm vẫn thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông như bình thường.

Hiện nay, ngoài tuần tra kiểm soát trực tiếp, tại TP.HCM, CSGT còn tuần tra trên môi trường điện tử bằng hệ thống hơn 1.000 camera trên đường phố. Trong đó, có các camera tự động phát hiện lỗi vi phạm, nhận diện biển số và gửi thông báo phạt nguội về chủ phương tiện.

CSGT TP.HCM tạm dừng hệ thống xử lý vi phạm 5 ngày: Có thổi phạt ngoài đường?

