Đời sống Cộng đồng

GPLX không lên VNeID, mất hồ sơ gốc: Có nguy cơ mất quyền đổi bằng lái?

Vũ Phượng
Vũ Phượng
13/08/2025 11:12 GMT+7

Nhiều người có GPLX giấy cấp trước 2012, không tích hợp được lên VNeID và thất lạc hồ sơ gốc lo ngại mất quyền đổi bằng lái xe. Sự thật ra sao?

Vừa qua, nhiều người sở hữu giấy phép lái xe (GPLX) bản giấy được cấp trước năm 2012 loay hoay tìm cách tích hợp lên VNeID nhưng không được. Các trường hợp này, hồ sơ gốc với chi tiết bảng điểm, kết quả thi sát hạch cũng không còn lưu giữ, liệu có mất quyền đổi bằng lái xe?

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, các trường hợp này rơi vào GPLX A1, cấp không thời hạn. Đến nay, các GPLX đa phần đã nhuốm màu thời gian, ố vàng vì quá lâu năm.

GPLX không lên VNeID, hồ sơ gốc thất lạc: Có nguy cơ mất quyền đổi bằng lái - Ảnh 1.

GPLX được cấp từ năm 1994 không cập nhật được lên VNeID

ẢNH: Đ.H

Bằng lái xe cũ không tích hợp được lên VNeID?

Mới đây, ông Q.M.T (65 tuổi), ở phường Xuân Hòa (quận 3 cũ), TP.HCM cập nhật GPLX lên VNeID nhiều lần nhưng hệ thống thông báo không thành công. Theo đó, bằng lái xe ông T. đang sử dụng là bằng lái hạng A1 - xe mô tô 2 bánh, được cấp từ ngày 16.5.1994. GPLX đã phai mờ tên người đóng dấu cấp bằng lái.

Hiện nay, người dân ra đường có thể xuất trình bằng lái qua VNeID nên ông T. muốn tích hợp để thuận tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên, ông T. loay hoay nhiều lần vẫn không cập nhật được.

Tương tự, anh Trường Giang (40 tuổi), ở phường Bình Thạnh (quận Bình Thạnh cũ) được cấp GPLX hạng A1 năm 2010. Gần đây, anh Giang tích hợp lên VNeID cũng không nhập được thông tin.

GPLX không lên VNeID, hồ sơ gốc thất lạc: Có nguy cơ mất quyền đổi bằng lái - Ảnh 2.

Người dân cầm hồ sơ gốc thi GPLX từ năm 2003 đến Đội sát hạch, cấp đổi GPLX để xin cấp lại bằng lái

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Tôi muốn tích hợp lên tài khoản định danh điện tử để ra đường gặp CSGT xuất trình cho tiện, đỡ phải mang theo giấy tờ bên mình nhưng thao tác thử mấy lần đều không thành công", anh nói.

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo một đội CSGT phụ trách sát hạch, cấp đổi GPLX cho biết, phôi bằng lái xe bằng giấy được cấp trước năm 2012 chưa áp dụng công nghệ (số hóa) nên hệ thống không nhận diện được.

Hiện nay, khi chuyển giao sát hạch, cấp đổi bằng lái xe từ Bộ Giao thông Vận tải sang CSGT, các quy định hiện hành không bắt buộc người dân đổi GPLX nếu bằng cũ vẫn còn trong thời hạn sử dụng và còn sử dụng được. Do đó, người dân vẫn có thể dùng GPLX được cấp trước năm 2012 lưu thông bình thường.

Bằng lái xe cũ đổi mới thế nào?

Người có GPLX còn thời hạn sử dụng mà bị mất, được xét cấp lại GPLX. Để tránh mất thời gian đi lại, chờ đợi, CSGT khuyến khích người dân thực hiện thủ tục đổi bằng lái xe online qua cổng dịch vụ công của Cục CSGT.

Tuy nhiên, bằng lái xe được cấp trước năm 2012 không thể thực hiện đổi bằng lái xe online, mà phải đến làm hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Đội sát hạch, cấp đổi GPLX hoặc công an các phường, xã, đặc khu. Điều kiện cần thiết để cấp lại bằng lái xe là người dân phải còn lưu hồ sơ gốc.

GPLX không lên VNeID, hồ sơ gốc thất lạc: Có nguy cơ mất quyền đổi bằng lái - Ảnh 3.

Hiện nay, chỉ có GPLX bản PET mới có thể thực hiện thủ tục đổi được qua VNeID

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trường hợp không còn lưu hồ sơ gốc, người nộp hồ sơ trực tiếp phải chờ cơ quan chức năng xác minh, tìm hồ sơ cũ lưu bản giấy. Nếu tìm thấy hồ sơ lưu thì người dân mới được giải quyết cấp lại bằng lái xe.

CSGT lưu ý, cơ quan chức năng sẽ không giải quyết cấp lại GPLX với các trường hợp sau:

  • GPLX không có trong hệ thống thông tin GPLX tại Cục CSGT hoặc bảng kê danh sách cấp GPLX (sổ quản lý)
  • Người vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết, xử lý vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ

Như vậy, người đang sở hữu GPLX cũ không cập nhật được lên VNeID, đồng thời không còn lưu hồ sơ gốc khi thi sát hạch cũng có nguy cơ không được đổi bằng lái xe.


