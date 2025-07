Nhiều người tham gia giao thông thắc mắc, khi bỏ công an cấp huyện (quận) thì công an xã, phường có được xử lý vi phạm giao thông đường bộ như CSGT hay không? Thẩm quyền xử phạt vi phạm giao thông của công an xã, phường thế nào?



Công an xã được xử lý một số lỗi vi phạm giao thông ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Công an xã, phường được xử lý lỗi gì?

Luật sư Lê Trung Phát, Giám đốc Hãng luật Lê Trung Phát cho biết, theo Thông tư 73/2024 của Bộ Công an, công an cấp xã chỉ được tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường xã, đường thôn thuộc địa bàn quản lý. Khi phát hiện người điều khiển xe máy, xe gắn máy, xe thô sơ… có các hành vi vi phạm pháp luật thì được xử lý theo quy định.

Các lỗi vi phạm giao thông công an xã, phường được xử lý gồm:

Không đội mũ bảo hiểm theo quy định; chở quá số người quy định



Chở hàng hóa cồng kềnh, quá kích thước giới hạn quy định



Dừng, đỗ xe không đúng quy định Lạng lách, đánh võng, điều khiển xe bằng một bánh đối với xe hai bánh



Không có gương chiếu hậu ở bên trái theo quy định



Sử dụng ô (dù); kéo, đẩy xe khác, vật khác



Chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện theo quy định hoặc phát hiện phương tiện giao thông vi phạm nghiêm trọng về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, an ninh, trật tự xã hội nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội.

Trong quá trình giải quyết, xử lý vụ việc của các hành vi vi phạm nêu trên, nếu phát hiện hành vi vi phạm khác thì được xử lý theo thẩm quyền, nếu vượt quá thẩm quyền xử phạt thì lập biên bản vi phạm hành chính và báo cáo cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

"Như vậy, công an xã, phường chỉ được tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường xã, đường thôn thuộc địa bàn quản lý và được xử lý vi phạm với người điều khiển xe máy, xe gắn máy, xe thô sơ nếu vi phạm các lỗi trên", luật sư Lê Trung Phát nói.

Trưởng công an xã, phường có quyền tịch thu xe vi phạm

Luật sư Lê Trung Phát cho hay, Nghị định 189/2024 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7 quy định, trưởng công an cấp xã - tức trưởng công an xã, phường có quyền:

Phạt cảnh cáo



Phạt tiền đến 50% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của luật Xử lý vi phạm hành chính



Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn



Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính



Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của luật Xử lý vi phạm hành chính



Trưởng công an xã, phường có thể phạt tiền đến 20 triệu đồng với các lỗi vi phạm giao thông đường bộ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trong khi đó, với lĩnh vực giao thông đường bộ, Điều 24 của luật Xử lý vi phạm hành chính quy định, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực này là 40 triệu đồng. "Do đó, trưởng công an xã, phường có thể phạt tiền đến 20 triệu đồng với các lỗi vi phạm giao thông đường bộ", luật sư Phát phân tích.



Nghị định 189/2024 của Chính phủ cũng quy định, chiến sĩ công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền: