Quảng Ngãi sẽ khởi công xây mới cầu Trà Khúc 1 vào quý 4/2025

Phạm Anh
14/08/2025 18:05 GMT+7

Quý 4/2025, tỉnh Quảng Ngãi sẽ khởi công xây mới cầu Trà Khúc 1 với tổng vốn gần 2.200 tỉ đồng. Cây cầu dài 577 m này không chỉ cải thiện giao thông mà còn tạo điểm nhấn kiến trúc, góp phần nâng tầm cảnh quan đô thị.

Chiều 14.8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết UBND tỉnh đã phê duyệt dự án xây dựng mới cầu Trà Khúc 1, dài 577 m, tại vị trí hiện hữu.

Quảng Ngãi sẽ khởi công xây mới cầu Trà Khúc 1 vào quý 4/2025 - Ảnh 1.

Cầu Trà Khúc 1 (cũ) sau 60 năm sử dụng hiện đã xuống cấp

ẢNH: P.A

Dự án thuộc nhóm B, tổng mức đầu tư 2.199 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh Quảng Ngãi, trong đó hơn 1.836 tỉ đồng dành cho hạng mục xây dựng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh được giao làm chủ đầu tư.

Theo thiết kế, cầu mới dài hơn 577 m, gồm phần cầu chính dạng dây võng dài 522 m, rộng 28 m, tải trọng thiết kế HL93, kết cấu thép - bê tông cốt thép - bê tông cốt thép dự ứng lực. Đường dẫn hai đầu cầu đạt tiêu chuẩn đường phố chính, tốc độ thiết kế 60 km/giờ.

Quảng Ngãi sẽ khởi công xây mới cầu Trà Khúc 1 vào quý 4/2025 - Ảnh 2.

Thiết kế cầu Trà Khúc 1 (mới) được lấy cảm hứng từ bờ xe nước sông Trà

ẢNH: BQLDA

Nút giao phía bắc rộng 28 m, phía nam rộng từ 28 - 44 m, tổ chức giao thông bằng đảo xuyến, vạch sơn và hệ thống biển báo. Riêng nút giao đường Tôn Đức Thắng sẽ xây dựng theo dạng giao khác mức, có hầm chui rộng 11,5 m, tĩnh không 3,5 m, giúp tách dòng phương tiện, giảm xung đột giao thông.

Dự án đang được tập trung mọi nguồn lực để khởi công vào quý 4/2025. Đây là một trong ba công trình được chọn khởi công chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ba công trình chào mừng gồm: công viên Thiên Bút, cầu Trà Khúc 1 và dự án sản xuất ray đường sắt, thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, dự án xây dựng mới cầu Trà Khúc 1 không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại an toàn, thông suốt cho người dân, mà còn góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ, nâng cao năng lực kết nối cửa ngõ phía bắc với trung tâm hành chính tỉnh. Công trình cũng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc bên sông, góp phần tô điểm cảnh quan đô thị.

Phương án thiết kế được lựa chọn qua cuộc thi tuyển kiến trúc toàn quốc, lấy cảm hứng từ hình ảnh bờ xe nước, biểu tượng văn hóa gắn liền với vùng đất Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi sẽ khởi công xây mới cầu Trà Khúc 1 vào quý 4/2025 - Ảnh 5.

Bong tróc bê tông ở trụ cầu Trà Khúc 1

ẢNH: P.A

Cầu Trà Khúc 1 hiện đang sử dụng được xây dựng năm 1964, là cây cầu đường bộ đầu tiên bắc qua sông Trà Khúc, giữ vai trò trục chính của QL1 đoạn qua trung tâm tỉnh. Suốt nhiều thập niên, dù nhiều cây cầu mới được xây dựng, Trà Khúc 1 vẫn là tuyến huyết mạch nối khu vực phía bắc với trung tâm tỉnh, mỗi ngày gánh hàng chục ngàn lượt phương tiện qua lại.

Năm 2015, kết quả kiểm định cho thấy cầu đã xuống cấp, UBND tỉnh Quảng Ngãi buộc phải cấm xe khách và xe tải, chỉ cho phép ô tô, xe máy và người đi bộ lưu thông. Vào mùa mưa lũ, khi mực nước sông đạt báo động 3, lực lượng chức năng phải phong tỏa hoàn toàn để đảm bảo an toàn. Hiện nhiều hạng mục công trình đã quá tải trước tốc độ đô thị hóa và nhu cầu vận tải ngày càng tăng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và đứt gãy kết nối giữa hai bờ sông Trà Khúc.

Tin liên quan

Quảng Ngãi: Cầu Thạnh Đức rệu rã, ngư dân 'liều' neo tàu

Quảng Ngãi: Cầu Thạnh Đức rệu rã, ngư dân 'liều' neo tàu

Mặc dù đã có cảnh báo và lệnh cấm, ngư dân Quảng Ngãi vẫn neo tàu vào cầu Thạnh Đức vốn đã xuống cấp nghiêm trọng.

