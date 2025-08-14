Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Quảng Ngãi: Hơn 15 tấn rác thải được thu gom ở bờ biển Sa Cần

Hải Phong
Hải Phong
14/08/2025 11:35 GMT+7

Hơn 200 người ra quân thu gom 15 tấn rác thải dọc cửa biển Sa Cần (Quảng Ngãi). Hoạt động này nhằm bảo vệ môi trường biển, xây dựng lối sống bền vững và hài hòa với thiên nhiên.

Sáng 14.8, UBND xã Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, địa phương vừa huy động hơn 200 người gồm cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Bình Thạnh, đoàn viên, thanh niên cùng người dân ra quân thu gom rác thải dọc cửa biển Sa Cần, thuộc thôn Hải Ninh. Hoạt động nhằm bảo vệ môi trường biển, xây dựng lối sống bền vững và hài hòa với thiên nhiên.

Quảng Ngãi: Hơn 15 tấn rác thải được thu gom ở bờ biển Sa Cần - Ảnh 1.

Đoàn viên, thanh niên tham gia dọn rác thải ở cửa biển Sa Cần (Quảng Ngãi)

ẢNH: CẨM ÁI

Theo lãnh đạo UBND xã Bình Sơn, chiến dịch này được tổ chức để xử lý tận gốc lượng rác thải sinh hoạt từ thượng nguồn sông Trà Bồng trôi về, cũng như rác do một số hộ dân ven biển xả trực tiếp ra môi trường, gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh kế của người dân.

Quảng Ngãi: Hơn 15 tấn rác thải được thu gom ở bờ biển Sa Cần - Ảnh 2.

Lực lượng biên phòng Quảng Ngãi tham gia dọn rác ở cửa biển Sa Cần

ẢNH: CẨM ÁI

Tại buổi ra quân, các lực lượng và người dân đã thu gom hơn 15 tấn rác thải nhựa, ngư cụ bỏ lại cùng nhiều loại rác sinh hoạt khác ứ đọng tại khu vực ven biển giáp cửa Sa Cần. Số rác này được đóng vào bao tải, vận chuyển đến điểm tập kết để xe chuyên dụng đưa đi xử lý.

Quảng Ngãi: Hơn 15 tấn rác thải được thu gom ở bờ biển Sa Cần - Ảnh 3.

Rác thải thu gom được đưa lên xe vận chuyển về nơi xử lý

ẢNH: CẨM ÁI

Vẻ đẹp bị "bức tử" bởi rác thải

Người dân thôn Hải Ninh cho biết, bờ biển Sa Cần vốn nổi tiếng bởi cảnh quan thiên nhiên độc đáo với Hòn Bà, Hòn Ông, Hòn Trà nằm dọc cửa sông Trà Bồng, tạo nên bức tranh non nước hữu tình. Trước đây, đây là điểm dừng chân yêu thích của du khách và người dân địa phương với bãi cát trắng, làn nước trong xanh.

Thế nhưng, nhiều năm trở lại đây, nơi này dần biến thành "bãi rác" khổng lồ. Rác thải chủ yếu là nhựa, lưới, dây câu, ngư cụ hỏng, xác gia cầm… khiến môi trường biển bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Quảng Ngãi: Hơn 15 tấn rác thải được thu gom ở bờ biển Sa Cần - Ảnh 4.

Bờ biển Sa Cần ngập ngụa rác thải, lúc chưa được dọn dẹp

ẢNH: CẨM ÁI

Ông Lê Thanh Vân, ngư dân ở thôn Hải Ninh, nói: "Mỗi lần đi ghe cập bờ Sa Cần để bán hải sản, tôi đều thấy rác tràn ngập. Rác ở đây từ nhiều nguồn như rác sinh hoạt của dân ven biển, tàu cá xả thải trực tiếp ra biển, hoặc từ thượng nguồn sông Trà Bồng chảy ra rồi dạt vào bờ".

Quảng Ngãi: Hơn 15 tấn rác thải được thu gom ở bờ biển Sa Cần - Ảnh 5.

Rác thải ở cửa biển Sa Cần đa số là bao ni lông

ẢNH: CẨM ÁI

Theo ông Trần Văn Quang (ở xã Bình Sơn), ngoài việc thu gom rác định kỳ, chính quyền cần áp dụng các biện pháp mạnh hơn như xử phạt người xả rác bừa bãi, bắt buộc tàu thuyền mang rác về bờ bỏ đúng nơi quy định, đồng thời duy trì mỗi tháng một đợt ra quân dọn dẹp ở khu vực Sa Cần.

"Quan trọng là nâng cao ý thức của người dân về việc bỏ rác đúng nơi, giữ môi trường sạch đẹp. Nếu làm tốt, Sa Cần không chỉ sạch hơn mà còn có thể thu hút khách du lịch trở lại", ông Quang đề xuất.

Tin liên quan

Đường tránh Sa Huỳnh ngập rác thải, gây bức xúc cho người dân

Đường tránh Sa Huỳnh ngập rác thải, gây bức xúc cho người dân

Tình trạng rác thải tràn lan ven đường tránh Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) khiến môi trường sống ô nhiễm nghiêm trọng, gây bức xúc cho người dân và mất mỹ quan đô thị ở cửa ngõ phía nam tỉnh.

Khám phá thêm chủ đề

rác thải rác thải nhựa Quảng Ngãi Sa Cần
