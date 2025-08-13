Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bắt kẻ trốn thi hành án ở Quảng Ngãi cùng khẩu súng và 14 viên đạn

Hải Phong
Hải Phong
13/08/2025 16:03 GMT+7

Qua kiểm tra, lực lượng Công an Quảng Ngãi phát hiện bị can trốn thi hành án phạt tù đang ở trong phòng cùng một khẩu súng và 14 viên đạn.

Ngày 13.8, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Công an P.Kon Tum (Quảng Ngãi) đã bắt giữ một bị can trốn thi hành án, thu giữ 1 khẩu súng và 14 viên đạn; đồng thời bắt quả tang hai người tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bắt kẻ trốn thi hành án ở Quảng Ngãi cùng khẩu súng và 14 viên đạn - Ảnh 1.

Công an bắt giữ bị can Đỗ Anh Tuấn trong lúc trốn thi hành án phạt tù

ẢNH: CÔNG AN P.KON TUM

Theo đó, lúc 8 giờ ngày 12.8, lực lượng Công an P.Kon Tum phối hợp Công an P.Đắk Cấm kiểm tra tại nhà 31 Cù Chính Lan (P.Kon Tum), phát hiện bị can Đỗ Anh Tuấn (33 tuổi, trú tại P.Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) đang trốn thi hành án, nên đã bắt giữ. 

Tuấn là người đang trốn thi hành án phạt tù về tội trộm cắp tài sản. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 khẩu súng ngắn cùng 14 viên đạn tại phòng ngủ của Tuấn. Tuấn khai súng, đạn này người bạn nhờ cất giữ.

Công an P.Kon Tum đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, công an xác định V.M.H (27 tuổi) và L.H.B.K (21 tuổi) là 2 người đưa khẩu súng cho Tuấn. Đến 11 giờ 50 cùng ngày, qua kiểm tra hành chính tại nhà của H. và K. ở đường Yết Kiêu, P.Kon Tum, công an phát hiện, thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 3 túi ni lông chứa chất tinh thể rắn màu trắng (nghi là ma túy đá) với tổng trọng lượng khoảng 1,7 gram cùng nhiều tang vật liên quan.

Bắt kẻ trốn thi hành án ở Quảng Ngãi cùng khẩu súng và 14 viên đạn - Ảnh 2.

Khẩu súng và 14 viên đạn được công an phát hiện khi bắt giữ bị can Đỗ Anh Tuấn

ẢNH: CÔNG AN P.KON TUM

H. và K. khai khẩu súng là do Đ.M.N (17 tuổi, trú tại xã Đắk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi) đưa H. để sửa giùm từ tháng 7.2025, còn số đạn là do H. đặt mua trên mạng để thử súng. Công an P.Kon Tum đã đưa Đ.M.N về trụ sở làm rõ nguồn gốc của khẩu súng để xử lý. 

Công an P.Kon Tum đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với V.M.H và L.H.B.K về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tin liên quan

Bị án trốn truy nã, sa lưới khi định vượt biên qua Campuchia

Bị án trốn truy nã, sa lưới khi định vượt biên qua Campuchia

Lợi dụng được tại ngoại, Đặng Ý Nhi (30 tuổi) bỏ trốn. Bị án này đã bị công an bắt giữ theo lệnh truy nã khi định vượt biên trái phép qua Campuchia.

Khám phá thêm chủ đề

Khẩu súng Quảng Ngãi trốn thi hành án bắt giữ ma túy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận