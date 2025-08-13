Bắt kẻ trốn thi hành án ở Quảng Ngãi cùng khẩu súng và 14 viên đạn

Ngày 13.8, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Công an P.Kon Tum (Quảng Ngãi) đã bắt giữ một bị can trốn thi hành án, thu giữ 1 khẩu súng và 14 viên đạn; đồng thời bắt quả tang hai người tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an bắt giữ bị can Đỗ Anh Tuấn trong lúc trốn thi hành án phạt tù ẢNH: CÔNG AN P.KON TUM

Theo đó, lúc 8 giờ ngày 12.8, lực lượng Công an P.Kon Tum phối hợp Công an P.Đắk Cấm kiểm tra tại nhà 31 Cù Chính Lan (P.Kon Tum), phát hiện bị can Đỗ Anh Tuấn (33 tuổi, trú tại P.Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) đang trốn thi hành án, nên đã bắt giữ.

Tuấn là người đang trốn thi hành án phạt tù về tội trộm cắp tài sản. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 khẩu súng ngắn cùng 14 viên đạn tại phòng ngủ của Tuấn. Tuấn khai súng, đạn này người bạn nhờ cất giữ.

Công an P.Kon Tum đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, công an xác định V.M.H (27 tuổi) và L.H.B.K (21 tuổi) là 2 người đưa khẩu súng cho Tuấn. Đến 11 giờ 50 cùng ngày, qua kiểm tra hành chính tại nhà của H. và K. ở đường Yết Kiêu, P.Kon Tum, công an phát hiện, thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 3 túi ni lông chứa chất tinh thể rắn màu trắng (nghi là ma túy đá) với tổng trọng lượng khoảng 1,7 gram cùng nhiều tang vật liên quan.

Khẩu súng và 14 viên đạn được công an phát hiện khi bắt giữ bị can Đỗ Anh Tuấn ẢNH: CÔNG AN P.KON TUM

H. và K. khai khẩu súng là do Đ.M.N (17 tuổi, trú tại xã Đắk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi) đưa H. để sửa giùm từ tháng 7.2025, còn số đạn là do H. đặt mua trên mạng để thử súng. Công an P.Kon Tum đã đưa Đ.M.N về trụ sở làm rõ nguồn gốc của khẩu súng để xử lý.

Công an P.Kon Tum đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với V.M.H và L.H.B.K về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.