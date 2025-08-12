Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Điều tra vụ người đàn ông dùng ghế nhựa đánh phụ nữ giữa phòng trọ

Hải Phong
Hải Phong
12/08/2025 11:54 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra vụ người đàn ông dùng ghế nhựa đánh phụ nữ. Clip về vụ việc lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận phẫn nộ.

Sáng 12.8, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã chỉ đạo Công an P.Nghĩa Lộ khẩn trương xác minh, xử lý vụ đánh phụ nữ gây bức xúc dư luận. Đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông liên tục dùng ghế nhựa tấn công phụ nữ được chia sẻ trên mạng xã hội, kèm theo hàng nghìn bình luận phẫn nộ.

- Ảnh 1.

Người đàn ông dùng ghế nhựa đánh phụ nữ đang gây bức xúc trên mạng xã hội

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, vụ việc xảy ra vào ngày 18.6 tại một phòng trọ ở P.Nghĩa Lộ. Người đàn ông trong clip được xác định là Huỳnh Thanh T. (34 tuổi, ở xã Phước Giang, Quảng Ngãi) và người bị đánh là em gái ruột của T., chị Huỳnh Thị Thanh K.T (30 tuổi).

Ông Nguyễn Văn Lễ, Chủ tịch UBND xã Phước Giang, cho biết ngày 18.6, anh T. cùng mẹ ruột đến phòng trọ của chị K.T để khuyên chị về nhà. Trong lúc nói chuyện, giữa hai anh em xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Bất ngờ, anh T. cầm ghế nhựa đánh liên tiếp vào người và đầu em gái. Trong clip, chị K.T chỉ biết tìm cách tránh né, đưa tay đỡ, hoàn toàn không phản kháng.

Sau khi đánh em gái, T. rời Quảng Ngãi, vào TP.HCM làm ăn. Chị K.T vẫn ở phòng trọ tại P.Nghĩa Lộ. Đến ngày 11.8, chị K.T đăng tải đoạn clip và hình ảnh vụ việc lên mạng xã hội, kèm dòng trạng thái: "Hai tiếng gia đình… nó thân thương đến lạ, máu chảy ruột mềm".

Chỉ trong thời gian ngắn, clip vụ đánh phụ nữ này đã thu hút hàng triệu lượt xem, hàng nghìn lượt chia sẻ. Nhiều người đề nghị cơ quan công an cần sớm xử lý nghiêm hành vi dùng ghế nhựa đánh vào đầu phụ nữ, để bảo vệ quyền lợi và an toàn cho nạn nhân, cũng như răn đe những hành vi bạo lực gia đình.

Khám phá thêm chủ đề

đánh phụ nữ bạo lực gia đình dùng ghế đánh vào đầu em gái clip đánh phụ nữ Quảng Ngãi
