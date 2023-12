Hải Phòng: Bắt cựu nữ hiệu trưởng trường tiểu học trốn thi hành án

Ngày 19.12, thượng tá Trần Đình An, Trưởng công an Q.Lê Chân (TP.Hải Phòng), cho biết Công an P.Vĩnh Niệm (Q.Lê Chân) vừa phát hiện, bắt giữ bị án Lê Thị Thu Thủy (41 tuổi, ở P.Vĩnh Niệm, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng), cựu Hiệu trưởng Trường tiểu học Đặng Cương (H.An Dương) theo Quyết định truy nã của Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP.Hải Phòng.

Bà Thủy bị xử phạt 5 năm 6 tháng tù nhưng đến thời hạn thi hành hình phạt tù, bị án đã không chấp hành, di chuyển chỗ ở từ TP.Hà Nội về TP.Hải Phòng.

Quyết định truy nã bị án Lê Thị Thu Thủy CÔNG AN CUNG CẤP

Theo cơ quan điều tra, từ năm học 2015 đến 2018, bà Thủy với cương vị là Hiệu trưởng Trường tiểu học Đặng Cương đã không chấp hành các quy định của pháp luật về công tác thu chi tài chính. Tổng số tiền phụ huynh đóng góp qua các năm lên đến trên 6,7 tỉ đồng, bà Thủy chỉ đạo thủ quỹ nộp vào tài khoản tiền gửi của trường tại kho bạc hơn 2,1 tỉ đồng; số tiền còn lại là hơn 4,5 tỉ đồng bà Thủy và thủ quỹ tự quản lý dưới dạng tiền mặt, có mở sổ tay theo dõi việc thu chi, không báo cáo quyết toán với cơ quan có thẩm quyền.



Hành vi của bà Thủy vi phạm nguyên tắc thu chi, chi sai mục đích là hơn 1 tỉ đồng và vụ lợi cá nhân hơn 400 triệu đồng.

Ngày 8.5.2018, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Thu Thủy về tội danh Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trường tiểu học Đặng Cương.

Sau đó, TAND TP.Hải Phòng tiến hành xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Thị Thu Thủy 5 năm 6 tháng tù. Tuy nhiên, thời điểm đó, bị cáo Thủy đang nuôi con nhỏ dưới 3 tuổi nên việc thi hành án phạt tù được tạm hoãn theo luật định. Đến ngày 22.1.2020, bị án Lê Thị Thu Thủy không chấp hành quyết định thi hành hình phạt tù theo phán quyết của tòa án, di chuyển chỗ ở từ TP.Hà Nội về TP.Hải Phòng.

Ngày 23.5.2022, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP.Hải Phòng ra quyết định truy nã bị án Lê Thị Thu Thủy theo Công văn đề nghị số 1261 ngày 19.12.2021 của TAND TP.Hải Phòng.

Ngày 12.12 vừa qua, phát hiện bà Thủy đang cư trú ở đường số 5 Waterfon City, Công an P.Vĩnh Niệm tiến hành bắt giữ.