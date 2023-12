Nhân viên giao hàng chiếm đoạt tiền hàng, bị truy nã

Ngày 18.12, tin từ Công an H.Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ bị can Đặng Minh Trí (42 tuổi, ngụ ấp Hưng Quới, xã Thanh Đức, H.Long Hồ) theo quyết định truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị can Đặng Minh Trí tại cơ quan công an NAM LONG

Theo hồ sơ của công an, Trí là tài xế cho nhà xe của chị H.T.H.Y (ngụ H.Long Hồ, Vĩnh Long). Công việc Trí là lái xe giao hàng cho khách và thu hộ tiền hàng của khách về giao cho chủ nhà xe sau khi kết thúc chuyến hàng.

Lợi dụng công việc được giao, từ ngày 18 - 24.9.2022, trong quá trình giao hàng và thu của khách hàng, Trí tự ý chiếm đoạt tổng số tiền 30 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an H.Long Hồ mời Trí đến làm việc. Tại cơ công an, Trí khai nhận do bị chủ nợ nhiều lần đòi tiền nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền giao hàng để trả nợ. Sau đó, Trí tìm nhiều lý do như bị CSGT xử phạt, ngủ quên bị mất trộm... để lừa dối chủ nhà xe.

Ngày 28.7, Cơ quan CSĐT Công an H.Long Hồ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đặng Minh Trí. Quá trình điều tra, Trí cố tình lẩn trốn.

Ngày 22.8, Cơ quan CSĐT Công H.Long Hồ ra quyết định truy nã bị can Đặng Minh Trí. Trưa 17.12, Công an H.Long Hồ phát hiện và bắt giữ Trí tại một quán cà phê trên địa bàn xã Tân Hạnh, H.Long Hồ.

Vụ chiếm đoạt tiền nêu trên đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Long Hồ củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.