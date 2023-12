Công an TP.Thủ Đức bắt bị can truy nã trong ngày ra quân trấn áp tội phạm

Ngày 16.12, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Đức cho biết đã bắt giữ Đinh Nam Duy (45 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) là tội phạm trốn truy nã suốt 21 năm qua.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 16.4.2002, Duy được giao nhiệm vụ chở 912 két nước ngọt và 60 thùng nước khoáng từ một công ty nước ngọt trên địa bàn P.Linh Trung (TP.Thủ Đức), giao cho một đại lý ở TP.Bến Tre (tỉnh Bến Tre). Tổng giá trị đơn hàng gần 100 triệu đồng.

Đinh Nam Duy tại cơ quan công an sau 21 năm trốn truy nã T.D

Duy thuê ô tô biển số 54N - 6841 do một nam tài xế điều khiển đi cùng Duy đến nhà máy nước ngọt để nhận hàng. Tuy nhiên, Duy đã mang toàn bộ số hàng hóa nói trên bán lại cho một người khác với giá hơn 43 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an Q.Thủ Đức (nay là TP.Thủ Đức) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Đinh Nam Duy về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do Duy đã bỏ trốn, ngày 8.11.2002, công an ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra bị can và ra quyết định truy nã đối với Đinh Nam Duy.

Sau hơn 21 năm bỏ trốn, ngày 15.12, Duy đến Công an P.Tam Bình (TP.Thủ Đức) đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội như trên, nhưng chỉ thừa nhận bán số hàng hóa trên với giá 18 triệu đồng.

Cũng trong ngày 15.12, Cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Đức đã bắt được Nguyễn Văn Thu (biệt danh "Tám đẻo", 49 tuổi, ngụ P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức), đang bị truy nã về tội đánh bạc.

Nguyễn Văn Thu bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Đức bắt giữ T.D

Thu được xác định có liên quan đến vụ đá gà ăn tiền tại bãi đất trống dưới gầm cầu vượt cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (P.Long Trường, TP.Thủ Đức), phát hiện vào ngày 18.1.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Công an TP.HCM tổng ra quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2024 Sáng 15.12.2023, Công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15.12 đến hết ngày 29.2.2024. Tham dự buổi lễ có ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM; đại tá Lê Quang Đạo, Phó giám đốc Công an TP.HCM cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, công an quận, huyện, TP.Thủ Đức... Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2024, lực lượng Công an TP.HCM sẽ tập trung giải quyết các vấn đề với tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, không ngại khó, ngại khổ, làm việc không quản ngại ngày đêm, lập nhiều chiến công trong công tác phòng, chống tội phạm để mang đến sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, du khách. Cùng ngày, tại công an quận, huyện, TP.Thủ Đức cũng tổ chức lễ ra quân triển khai cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Sau lễ ra quân, các lực lượng Công an TP.HCM, quận, huyện, TP.Thủ Đức đã diễu hành trên các tuyến đường trên địa bàn, tuyên truyền công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.