Bàn giao người bị Công an Trung Quốc truy nã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 14.12, thông tin từ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa phối hợp bàn giao công dân Trung Quốc bị truy nã, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, ngày 22.11, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện 1 người quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đến địa bàn TT.Như Quỳnh (H.Văn Lâm, Hưng Yên).

Qua đấu tranh, khai thác, người này khai nhận tên là Cai Zengfu (44 tuổi, trú tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc), do vi phạm pháp luật ở Trung Quốc nên đã bỏ trốn và nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ngày 31.10 qua đường tiểu ngạch ở khu vực biên giới.

Từ ngày 31.10 đến ngày 22.11, Cai Zengfu lưu trú tại 1 căn hộ chung cư trên địa bàn TP.Hà Nội. Sáng 22.11, Cai Zengfu đi cùng bạn về thăm 1 cửa hàng trên địa bàn TT.Như Quỳnh thì bị phát hiện.

Công an tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương phối hợp với các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an tiến hành xác minh các thông tin liên quan đến Cai Zengfu.

Lực lượng chức năng Việt Nam bàn giao Cai Zengfu (người mặc áo ngắn tay màu xám) cho Công an Trung Quốc CÔNG AN CUNG CẤP

Kết quả xác định, Cai Zengfu đang bị Công an TP.Nghi Xuân (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) truy nã về tội khai khống thuế giá trị gia tăng đặc biệt. Sau khi tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật, Công an tỉnh Hưng Yên đã xử lý vi phạm hành chính đối với Cai Zengfu về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh theo quy định .

Ngày 13.12, Công an tỉnh Hưng Yên áp giải Cai Zengfu lên Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) và phối hợp Cục Đối ngoại Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tiến hành bàn giao cho phía Trung Quốc. Quá trình quản lý, bàn giao bảo đảm an ninh, an toàn và yêu cầu pháp luật, nghiệp vụ, chính trị, ngoại giao.