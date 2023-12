Bị truy nã ở Bình Dương, trốn về quê Vĩnh Long thì bị bắt

Ngày 14.12, Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn (Vĩnh Long) cho biết, đã bàn giao bị can bị truy nã Lê Thành Sô (56 tuổi, ngụ ấp Ngãi Hòa, xã Hòa Bình, H.Trà Ôn, Vĩnh Long) cho Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) xử lý theo thẩm quyền.

Bị can Lê Thành Sô lúc bị bắt giữ NAM LONG

Theo công an, năm 2021, Lê Thành Sô (trong thời gian đi làm ăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương) có tham gia đánh bạc trái phép với hình thức đá gà ăn thua bằng tiền và bị lực lượng Công an TP.Thủ Dầu Một bắt quả tang, xử lý.

Tuy nhiên sau đó, khi cơ quan điều tra mời Sô lên cơ quan làm việc thì không liên lạc được. Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Dầu Một đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã bị can đối với Lê Thành Sô về hành vi đánh bạc.

Ngày 13.12, qua công tác trinh sát, quản lý địa bàn lực lượng Công an H.Trà Ôn đã phát hiện Sô đang lẩn trốn tại địa phương nên tiến hành bắt giữ và bàn giao lại cho Công an TP.Thủ Dầu Một xử lý theo quy định pháp luật.