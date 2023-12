Khởi tố một luật sư về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 11.12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Thu Thủy (47 tuổi, luật sư, ngụ P.Hồng Sơn, TP.Vinh, Nghệ An), đề điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Công ty đấu giá và văn phòng luật sư của bà Thủy CTV

Qua điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định năm 2015, bà Thủy thành lập Văn phòng Luật sư Thu Thủy và Công ty CP Đấu giá tài sản Thành Công. Đến năm 2020, công ty này đổi tên thành Công ty đấu giá hợp danh Thành Công.

Từ tháng 3 đến tháng 9.2022, bà Thủy đã sử dụng nhiều thông báo bán đấu giá tài sản giả để lừa chị P.T.G (38 tuổi, ngụ H.Đức Thọ, Hà Tĩnh) và chiếm đoạt của chị G. hơn 3,5 tỉ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra cũng nhận định, ngoài bà G. còn có các nạn nhân khác và cơ quan này đã phát thông báo tìm nạn nhân đã bị bị cáo Lê Thị Thu Thủy chiếm đoạt tài sản bằng phương thức thủ đoạn nói trên.