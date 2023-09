Bắt giam Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa

Ngày 27.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện quyết định bắt giam các bị can để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, xảy ra tại Trường cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa.



Lực lượng công an thực hiện quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa CÔNG AN THANH HÓA

Các bị can bị khởi tố, bắt giam gồm: Nguyễn Văn Hùng (49 tuổi), Hiệu trưởng; Nguyễn Giang Quân (54 tuổi), Kế toán trưởng; Lê Đình Đặng (34 tuổi), kế toán viên (cùng Trường cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa). Đồng thời, lực lượng công an đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2017 - 2019, với vai trò là Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa, Nguyễn Văn Hùng đã chỉ đạo Nguyễn Giang Quân và Lê Đình Đặng lập khống danh sách học sinh đã bỏ học để nhận tiền cấp bù, tiền miễn giảm học phí, tiền chi theo định mức học sinh, qua đó gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 4,7 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.