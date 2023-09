Hải Phòng: Khởi tố nhóm 7 nhân viên nhà máy trộm phế liệu

Ngày 25.9, đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng, cho biết vụ án lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Nhà máy sản xuất ô tô VinFast đã được chuyển về cho Cơ quan CSĐT Công an H.Cát Hải (TP.Hải Phòng) thụ lý sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan.

Số phế liệu bị nhóm nhân viên lấy từ trong nhà máy mang ra ngoài bán C.T.V

Các bị can trong vụ án đều là nhân viên của nhà máy này, gồm: Lê Minh Công, Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Văn Tân, Đỗ Văn Thuận, Bùi Văn Hùng, Trịnh Phú Giang và Đỗ Ngọc Hân.

Trước đó, ngày 18.2, đường dây nóng của Công an TP.Hải Phòng nhận cuộc gọi từ người dân báo tin có nhóm nhân viên nhà máy sản xuất ô tô lấy trộm phế liệu từ trong nhà máy chở ra ngoài bán.

Sau khi nhận được thông tin, Đội 2 Phòng An ninh kinh tế Công an TP.Hải Phòng vào cuộc, chặn và bắt quả tang 1 xe ô tô tải chở nhiều tấn phế liệu gồm mẩu vụn nhôm, sắt vừa từ trong nhà máy đi ra.

Căn cứ vào lời khai của lái xe chở hàng, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Công an H.Thạch Thất (TP.Hà Nội) kiểm tra cơ sở thu mua số phế liệu nói trên có đặt trụ sở trên địa bàn huyện này.

Sau thời gian xác minh, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi của nhóm 7 nhân viên, gồm Công, Quân, Tân, Thuận, Hùng, Giang và Hân; bước đầu xác định tổng số phế liệu mà nhóm này lấy, mang bán ra ngoài được khoảng 700 triệu đồng.

Ngày 21.9, cơ quan công an ra quyết định khởi tố 7 bị can có tên trên, đồng thời bàn giao vụ án cho Công an H.Cát Hải thụ lý theo thẩm quyền.

Vụ án đang được Công an H.Cát Hải mở rộng điều tra.