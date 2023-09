Công an Cần Thơ truy nã nữ bị can chiếm đoạt tài sản 8 tỉ đồng

Ngày 14.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ cho biết, vừa ra quyết định truy nã đối với Nông Ngọc Thủy (36 tuổi, quê Lạng Sơn, thường trú P.Phú Mỹ, Q.7, TP.HCM) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.



Theo điều tra, năm 2020 và 2021, Thủy sử dụng mạng xã hội Telegram, phần mềm học trực tuyến kêu gọi nhiều người chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Thủy và các tài khoản ngân hàng khác do Thủy quản lý để đầu tư, tham gia chơi "sàn giao dịch BO" (Binary Option).

Nông Ngọc Thủy bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ ra quyết định truy nã CÔNG AN CUNG CẤP

Nhận được tiền, Thủy dùng một phần trả cho người đã tham gia trước đó, trả lãi cho chính người tham gia, phần còn lại chiếm đoạt rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Theo thống kê cơ quan điều tra, Thủy chiếm đoạt khoảng 8 tỉ đồng của các nạn nhân trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã ra quyết định truy nã đối với Nông Ngọc Thủy về hành vi trên. Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đề nghị ai biết Nông Ngọc Thủy ở đâu xin báo cho cơ quan công an nơi gần nhất, hoặc báo cho điều tra viên thụ lý vụ án qua số điện thoại 0907.059.168, hoặc Phòng CSHS Công an TP.Cần Thơ, điện thoại 0693.672.214.