Cục CSGT điều chỉnh thời gian phân luồng trên cao tốc, quốc lộ trong ngày 21.8

Ngày mai 21.8, tại Hà Nội sẽ diễn ra buổi hợp luyện lần đầu của lực lượng vũ trang, chuẩn bị cho sự kiện A80 đang cận kề. Công an Hà Nội đã cấm và hạn chế phương tiện ở 54 tuyến phố để phục vụ công tác hợp luyện, bắt đầu từ 11 giờ 30 ngày 21.8 đến 3 giờ ngày 22.8 (sớm hơn 5,5 tiếng so với thông báo cấm đường ban hành ngày 13.8).

Cục CSGT phân luồng, hạn chế các phương tiện hướng về Hà Nội trên các tuyến quốc lộ, cao tốc trong ngày mai để phục vụ hợp luyện diễu binh, diễu hành ẢNH: ANH TUÂN

Chiều 20.8, Cục CSGT Bộ Công an cũng có thông báo phân luồng mới, điều chỉnh thời gian sớm hơn so với thông báo ngày 19.8.



Theo Cục CSGT, trong ngày 21.8, lực lượng CSGT sẽ phân luồng, hạn chế xe tải loại từ 10 tấn, xe khách loại 45 chỗ trở lên (trừ xe ô tô vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe bus, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu phục vụ Lễ kỷ niệm và các xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ). Thời gian phân luồng từ 10 giờ ngày 21.8 đến 5 giờ ngày 22.8.

Ph ươ ng tiện giao thông đư ờng bộ từ các tỉnh phía Bắc đ i các tỉnh Tây Bắc và ng ư ợc lại

Các phương tiện từ QL32 → đường tỉnh 316 → đường tỉnh 317 → QL6 đi các tỉnh Tây Bắc (không đi qua cầu Đồng Quang, cầu Vĩnh Thịnh, cầu Trung Hà, cầu Văn Lang).

Các phương tiện đến nút giao IC4, IC8 của cao tốc Hà Nội - Lào Cai (CT05) và nút giao QL2 với QL2C đi theo lộ trình phân luồng tại mục 1.

Phương tiện giao thông đường bộ từ các tỉnh phía Bắc đi các tỉnh Đông Bắc và ngược lại

Các phương tiện trên tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai (CT05) hoặc QL2A → QL18 (đường cao tốc Hạ Long - Nội Bài) → rẽ vào đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (CT07) tại nút giao QL18 với CT07 (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) → đi đến nút giao với Vành đai 3 (gần cầu Phù Đổng) → QL1A (cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (CT01) đi các tỉnh Đông Bắc.

Phương tiện giao thông đường bộ từ các tỉnh Tây Bắc ( QL 6) đ i phía Nam và ng ư ợc lại

Tại ngã ba Mãn Đức (km 101+120 QL6, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ): đi theo QL12B đến ngã ba chợ Mía (km 496+600 đường Hồ Chí Minh, xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) → đường Hồ Chí Minh đi các tỉnh phía Nam.

Tại Dốc Cun (km 83+530 QL6, xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ): đi theo tỉnh lộ 12B → ngã ba Hàng Đồi (km 47+700 ĐT12B) → QL21 → đường Hồ Chí Minh (km 450+900, xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ) đi Thanh Hoá, các tỉnh phía Nam.

Phương tiện giao thông đường bộ từ các tỉnh phía Nam đi các tỉnh phía Tây Bắc hoặc phía Đông trên tuyến cao tốc Hà Nội - Ninh Bình (CT01)

Nút Đồng Giao (km 282 CT01, P.Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) đi theo hướng đại lộ Hoa Lư → QL12B → đường Hồ Chí Minh đi tỉnh Phú Thọ, Tây Bắc.

Nút Mai Sơn (km 274 CT01, P.Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình) đi theo tuyến tránh TP.Ninh Bình cũ → QL1 đến nút giao với QL21B (đường tỉnh 494 cũ) → đường tránh TP.Phủ Lý cũ đi Phú Thọ, các tỉnh Tây Bắc. Các phương tiện rẽ phải vào QL21B (đường tỉnh 494 cũ) đi các tỉnh phía Đông.

Nút Cao Bồ (km 260 CT01, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) đi theo QL10 đi các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Quảng Ninh).

Nút Liêm Tuyền (km 230 CT01, P.Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình) đi QL21B (đường tỉnh 494 cũ) → đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Hà Nội - Ninh Bình đi các tỉnh phía Đông. Các phương tiện đi theo QL21B → đường tránh TP.Phủ Lý đi Phú Thọ và các tỉnh Tây Bắc.

Nút Vực Vòng (km 219 CT01, P.Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình) đi theo QL38 → cầu Yên Lệnh → QL39 → phố Nối → QL5 hoặc cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi các tỉnh phía Đông.

Các phương tiện từ các tỉnh phía Đông đi các tỉnh phía Nam, Đông Bắc, phía Bắc và ngược lại

1. Đối với tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (CT04)

Từ nút giao Yên Mỹ (km 21+500 CT04, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) đi vào đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Hà Nội - Ninh Bình qua cầu Hưng Hà → nút giao Liêm Tuyền hoặc vào QL39 qua cầu Yên Lệnh → cao tốc Hà Nội - Ninh Bình đi các tỉnh phía Nam.

Từ nút giao Yên Mỹ vào QL5 → QL17 hoặc vào QL1A (cao tốc Hà Nội - Bắc Giang) đi các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc.

2. Đối với tuyến QL5

Từ cầu vượt Nhân Hoà (km 24+250 QL5) → QL39 → cầu Yên Lệnh hoặc đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Hà Nội - Ninh Bình qua cầu Hưng Hà → cao tốc Hà Nội - Ninh Bình đi các tỉnh phía Nam.

Từ QL5 → QL17 hoặc vào QL1A (cao tốc Hà Nội - Bắc Giang) đi các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc.

Các phương tiện từ các tỉnh Đông Bắc đi các tỉnh phía Bắc, phía Đông và ngược lại

1. Đối với tuyến QL1A (cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (CT01)

Từ cầu vượt Khả Lễ (km 139 QL1A) → QL18 hoặc đến nút giao với CT07 đi các tỉnh phía Bắc.

Các phương tiện đến cầu vượt Bồ Sơn (km 138+500 QL1A) → QL38 → QL17 đi vào QL5 hoặc cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (km 7 CT04) đi các tỉnh phía Đông.

2. Đối với đường tỉnh 295B (QL1A cũ)

Từ ngã tư giao với đường tỉnh 277 (cột đồng hồ Từ Sơn, km 154+100 ĐT 295B) rẽ phải vào đường tỉnh 277 mới (hướng đi Đồng Kỵ) → đường tỉnh 286 → đường Huỳnh Thúc Kháng (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) → QL18 đi các tỉnh phía Bắc.

Các phương tiện đến từ ngã tư giao với đường tỉnh 277 → QL1A (hướng đi Đền Đô) đi các tỉnh phía Đông.



