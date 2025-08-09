CLB Nam Định đòi nợ thành công?

Tại V-League 2024 - 2025, CLB Nam Định sở hữu hàng công và hàng thủ tốt nhất, trong khi CLB CAHN có hỏa lực đứng thứ 2 và số bàn thua ít thứ 3. Nhìn lại từ mùa 2022-2023 đến nay, họ đã cùng nhau sở hữu bộ sưu tập đồ sộ với 3 chức vô địch V-League, 1 Cúp quốc gia, 1 Siêu Cúp quốc gia.

Nếu giành chiến thắng trên sân nhà Thiên Trường, đội bóng thành Nam sẽ hoàn tất cú đúp danh hiệu 2 năm liên tiếp ở V-League và Siêu Cúp quốc gia. Điều này sẽ tạo ra cú hích rất lớn, khẳng định vị thế CLB Nam Định hùng mạnh nhất VN vào lúc này để thêm động lực khi bước vào mùa bóng 2025 - 2026.

CLB CAHN (phải) rất khát khao chinh phục danh hiệu duy nhất còn thiếu ẢNH: MINH TÚ

Vào lúc này, trong tay HLV Vũ Hồng Việt có đến 9 ngoại binh, cầu thủ nhập tịch Xuân Son và cầu thủ Việt kiều Kevin Phạm Ba để xoay vòng trong mùa giải chinh chiến trên 5 mặt trận. Ở phía bên kia, sở hữu đội hình đắt giá thứ 2 VN (6,69 triệu euro, khoảng 200 tỉ đồng), CLB CAHN rất khát khao chinh phục danh hiệu duy nhất còn thiếu này để hoàn tất bộ sưu tập chức vô địch các giải quốc nội.

Sân Thiên Trường trình làng mặt cỏ mới đẹp như tranh vẽ, trong bầu không khí cuồng nhiệt của hàng vạn CĐV chủ nhà hứa hẹn sẽ là sân khấu hoàn hảo cho màn tranh tài giữa 2 cái tên hùng mạnh, mở màn mùa giải chuyên nghiệp 2025 - 2026.

CLB Nam Định đã chuẩn bị rất kỹ, sau đợt tập huấn đặc biệt tại Hàn Quốc. Bước vào trận đấu này, HLV Vũ Hồng Việt đã đăng ký 2 tân binh Eid Mahmoud, Kyle Hudlin và 4 người hùng mùa trước Lucas, Caio Cesar, Brenner, Romulo (được sử dụng tối đa 4 ngoại binh cùng lúc trên sân). Ông Việt cho biết: "Chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Hàn Quốc là cơ hội quan trọng giúp các cầu thủ nâng cao thể trạng, làm quen cường độ thi đấu quốc tế. Tôi đánh giá cao tinh thần tập trung, nỗ lực của toàn đội trong suốt quá trình chuẩn bị cho trận Siêu Cúp quốc gia. Đây là trận đấu quan trọng, mở màn cho mùa giải mới nên cả 2 đội đều rất quyết tâm. Khát khao chiến thắng của CLB Nam Định càng lớn hơn khi được thi đấu trên sân nhà Thiên Trường".

CLB Nam Định và đội Công an Hà Nội (giữa) hứa hẹn sẽ mang tới một trận cầu tấn công sôi nổi ẢNH: MINH TÚ

CLB CAHN đăng ký 4 ngoại binh Gomes Hugo, Mauk Stefan, Vitor Hugo, Leo Artur cùng các gương mặt mới Lý Đức, Đình Tiến, Minh Phúc… và ngôi sao Việt kiều Brandon Ly cho trận Siêu cúp. HLV Mano Polking kỳ vọng chiến thắng tại sân Thiên Trường sẽ giúp CLB CAHN bước thêm một bước quan trọng, sau danh hiệu Cúp quốc gia mùa trước.

Tại V-League mùa trước, CLB CAHN đã đánh bại CLB Nam Định 3-0 ngay tại Thiên Trường. Ông Mano Polking chia sẻ: "Đây là trận đấu giữa 2 đội tốt nhất vào lúc này. Cả họ và chúng tôi đều có những tuyển thủ quốc gia cũng như ngoại binh mới chất lượng. Tôi tin đây là trận đấu mãn nhãn cho người hâm mộ. Hy vọng sau khi tiếng còi kết thúc vang lên, chúng tôi sẽ nâng cao cúp vô địch".