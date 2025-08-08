HLV Polking không muốn nhắc đến trận Nam Định từng thua đội CAHN: Siêu cúp hoàn toàn khác

Tái ngộ nhiều duyên nợ giữa đội CAHN và Nam Định

Trước thềm trận tranh Siêu cúp quốc gia 2024 - 2025, HLV Polking của CLB CAHN đã có những chia sẻ thẳng thắn về cuộc đối đầu với CLB Nam Định, đội bóng từng thất bại dưới tay họ ở V-League mùa giải 2024-2025.

Đội CAHN họp báo trước trận Siêu cúp quốc gia. Quang Hải phát biểu: 'Mặc dù lãnh đạo CLB không tạo áp lực nhưng Hải cùng các đồng đội đều quyết tâm tạo ra những màn trình diễn tốt nhất và giành chiến thắng, chào đón ngày lễ đáng nhớ của ngành công an', anh tuyên bố. Cách đây 2 năm, Quang Hải và đội CAHN đã bỏ lỡ cơ hội lần đầu giành Siêu cúp trong lịch sử CLB. Anh cho rằng thất bại 0-3 trước Đông Á Thanh Hóa ở trận tranh Siêu cúp quốc gia 2023 là một kỷ niệm đáng quên. 'Nhưng bây giờ là một trận đấu khác, khi đội CAHN được dẫn dắt bởi một HLV khác và chúng tôi cũng có những cầu thủ khác. Tôi tin trận Siêu cúp này sẽ đánh dấu một khởi đầu tốt đẹp cho CLB', tiền vệ sinh năm 1997 nhấn mạnh Ảnh: BTC

HLV Vũ Hồng Việt (trái) và thủ môn Nguyên Mạnh

HLV Polking của đội CAHN quyết tâm rất cao: 'Chúng tôi sẽ mang cúp về thủ đô'

Trận Siêu cúp quốc gia vào ngày 9.8 không chỉ là màn so tài giữa hai đội bóng xuất sắc nhất mùa giải trước, mà còn là cuộc tái ngộ đầy duyên nợ. Ở lượt đi V-League 2024 - 2025, đội CAHN từng có chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Nam Định, nhưng HLV Polking cho rằng mọi thống kê đều trở nên vô nghĩa khi bước vào một trận đấu có tính chất "một mất một còn" như Siêu cúp.

Theo vị chiến lược gia người Đức gốc Brazil, chiến thắng trong quá khứ không đảm bảo điều gì trong trận tranh cúp sắp tới.

"Chúng tôi đã đánh bại Nam Định ở V-League, nhưng điều đó không còn ý nghĩa gì nữa. Tại trận đấu đó, đội Nam Định đã tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm và đội CAHN nhờ may mắn mới chiến thắng.

Lần tái đấu nhau hoàn toàn khác – trận tranh Siêu cúp quốc gia, nơi chỉ có một đội giành chiến thắng. Nhân sự ra sân cũng sẽ khác rất nhiều, tâm thế cũng khác. Chưa kể, đội Nam Định được chơi trên sân nhà Thiên Trường với sự cổ vũ của 20.000 khán giả. Nên chúng tôi phải đặc biệt cố gắng", HLV Polking nhấn mạnh trong buổi họp báo trước trận.

"Nam Định là một đội bóng mạnh, có sự gắn kết và tinh thần thi đấu cao. Họ sẽ không dễ dàng để chúng tôi lặp lại kết quả như trước. Mọi thứ đều có thể xảy ra trong 90 phút tới", ông Polking nói thêm.

Tinh thần quyết đấu và khao khát danh hiệu

Đối với đội CAHN, chức vô địch Siêu cúp sẽ là bước đệm quan trọng để khẳng định vị thế của họ trong hệ thống bóng đá Việt Nam, sau mùa giải đầy biến động. Với dàn cầu thủ chất lượng cùng một HLV dày dạn kinh nghiệm, đội bóng ngành công an đang hướng tới chiếc cúp đầu tiên của mùa giải mới như một lời tuyên bố mạnh mẽ.

Trong khi đó, đội Nam Định với cương vi là đương kim vô địch cũng muốn khẳng định đẳng cấp và sức mạnh của mình. Dưới sự dẫn dắt của HLV Vũ Hồng Việt, đội bóng thành Nam đang thể hiện quyết tâm cao độ để Siêu cúp không rơi vào tay đội khách.

HLV Việt "đỏ" quả quyết: "Chúng tôi đã chuẩn bị tốt nhất, kỹ nhất để đánh bại đối phương. Các tân binh thi đấu như thế nào ư? Xin mọi người hãy chờ họ thể hiện trong trận đấu. Đó là A Mít (đến từ Thanh Hoá), Đặng Văn Tới (Hải Phòng) cùng ba ngoại binh Njabulo Blom, Kyle Hudlin, Mahmoud Eid. Tuy nhiên tôi chưa thể tiết lộ ai trong số họ sẽ xuất hiện ở trận Siêu cúp ngày mai".

Còn HLV Polking chưa tiết lộ tân binh trẻ tuổi Brandon Ly có ra sân hay không.