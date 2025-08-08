Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

VFF có động thái linh hoạt, khán giả dễ dàng mua vé cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam

Anh Thư
Anh Thư
08/08/2025 16:49 GMT+7

Để hỗ trợ tối đa khán giả trong việc mua vé xem các trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á, VFF đã quyết định bổ sung mã QR vào đường link mua vé trực tuyến.

Đội tuyển nữ Việt Nam cần khán giả

Đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận ra quân giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, với chiến thắng 6-0 trên sân Lạch Tray (Hải Phòng). Khán giả đã được chứng kiến màn trình diễn thuyết phục của các cô gái "kim cương".

VFF có động thái linh hoạt, khán giả dễ dàng mua vé cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam- Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam ra quân thuận lợi

Ảnh: Minh Tú

Thầy trò HLV Mai Đức Chung còn 2 trận đấu nữa ở vòng bảng, gồm trận gặp Indonesia ngày 9.8 và gặp Thái Lan ngày 12. Đội tuyển nữ Việt Nam rất cần đến sự cổ vũ máu lửa của các CĐV. Để hỗ trợ khán giả mua vé, VFF ngoài việc giữ nguyên giá vé rất mềm (50.000 đồng và 100.000 đồng), còn quyết định tạo mã QR để hỗ trợ khán giả mua vé. 

Ngoài mua trực tiếp tại sân, khán giả có thể mua vé trực tuyến thông qua website https://datve.cahnfc.com, hoặc qua ứng dụng VNPAY; app VNPAY và ứng dụng ngân hàng Agribank Plus, BIDV SmartBanking, VietinBank, VietABank, HDBank, VietBank…

VFF có động thái linh hoạt, khán giả dễ dàng mua vé cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam- Ảnh 2.

VFF có động thái linh hoạt, khán giả dễ dàng mua vé cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam- Ảnh 3.

VFF có động thái linh hoạt, khán giả dễ dàng mua vé cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam- Ảnh 4.

Để mua vé qua ứng dụng VNPAY, sau khi tải ứng dụng và đăng nhập, chọn các mục theo trình tự: Thể thao - Giải trí/ Bóng đá/ chọn giải đấu và trận đấu/ Chọn chỗ ngồi/ Nhập thông tin thanh toán/ Nhập mã khuyến mãi (nếu có) và xác nhận/ Hoàn tất thanh toán và nhận vé điện tử.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Thi đấu trên sân nhà sẽ nhận được sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ. Tôi cũng mong các CĐV, bao gồm cả người hâm mộ Hải Phòng sẽ đến sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam tại giải”.

Trong khi đó, tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như tự tin: “Mục tiêu của cá nhân tôi cũng như đội tuyển Việt Nam là thi đấu hết mình khi người hâm mộ. Sau đó, chúng tôi sẽ thi đấu nỗ lực trong từng trận đấu để giành chức vô địch. Hy vọng với sự cổ vũ của người hâm mộ Hải Phòng cũng như CĐV cả nước, chúng tôi sẽ làm nên lịch sử”.

Đội tuyển U.23 Singapore không tham dự SEA Games 33 năm 2025, đặt nội dung bóng đá nam tại Đại hội thể thao Đông Nam Á vào tình trạng tương tự như giải U.23 Đông Nam Á vừa rồi.

