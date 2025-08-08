HAGL có hàng phòng ngự cao nhất V-League: 4 cầu thủ trên 1,9 m

Hàng thủ cao to của HAGL

Bóng bổng từng là nỗi sợ của HAGL, đặc biệt trong giai đoạn 2015 - 2020, khi đội bóng phố núi có chiều cao trung bình thiếu lý tưởng.

Đơn cử, khóa 1 và 2 của HAGL JMG sở hữu nhiều tiền vệ, tiền đạo chất lượng, nhưng dàn trung vệ chỉ có Trần Hữu Đông Triều là nổi trội. Mà Đông Triều chỉ cao 1,7 m, do đó nhanh chóng lép vế khi gặp các tiền đạo cao to ở V-League. Sau đó, Đông Triều chuyển lên đá tiền vệ phòng ngự, còn vị trí trung vệ được dành cho những ngoại binh có chiều cao tốt hơn.

Trung vệ Đinh Quang Kiệt cao tới 1,95 m ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tuy nhiên theo thời gian, chiều cao cùng kỹ năng phòng ngự của HAGL dần được cải thiện. Hai nhân tố hay nhất HAGL mùa trước gồm thủ môn Trần Trung Kiên và trung vệ Phạm Lý Đức đều chơi ở hàng phòng ngự. Trung Kiên có chiều cao 1,91 m, ấn tượng bậc nhất V-League. Nhờ chiều cao và sải tay dài, Trung Kiên làm chủ rất tốt các tình huống bắt bóng bổng hay ra vào cản phá. Trong khi Lý Đức cũng cao 1,82 m, nhờ vậy chơi dũng mãnh và hiệu quả ở các pha không chiến.

Mùa này, HAGL không còn Lý Đức (đã chuyển sang CLB Công an Hà Nội), nhưng hàng thủ đội bóng phố núi sẽ có 4 "cây sào" khác. Đó là trung vệ Đinh Quang Kiệt, người sở hữu chiều cao 1,95 m, cùng hai trung vệ Khevin Rodrigo (cao 1,92 m) và Jairo Rodrigues (cao 1,9 m).

Như vậy, HAGL sẽ có 4 cầu thủ cao trên 1,9 m ở hàng thủ gồm thủ môn Trung Kiên và ba trung vệ Quang Kiệt, Rodrigo, Jairo.

Đinh Quang Kiệt được HLV Lê Quang Trãi và giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Vũ Tiến Thành đôn lên đội một ở giai đoạn hai V-League 2024 - 2025. Dù sở hữu chiều cao ấn tượng 1,95 m, nhưng Đinh Quang Kiệt còn nhiều hạn chế. Trung vệ của HAGL mới 18 tuổi, trẻ nhất trong dàn cầu thủ phòng ngự của U.23 Việt Nam chuẩn bị cho giải U.23 Đông Nam Á 2025.

Quang Kiệt từng khoác áo U.16 và U.18 Việt Nam, tuy nhiên, anh không để lại nhiều dấu ấn ở khả năng phòng ngự (truy cản, kèm người, chọn vị trí, tranh chấp tay đôi...). Quang Kiệt chủ yếu nổi bật ở thể hình "cao kều", cùng một số trận được đôn lên đá tiền đạo ở các đội trẻ trước đây.

Trung vệ Rodrigo có chiều cao lý tưởng, khả năng tranh chấp và cản phá tốt. Anh cùng với Jairo (trung vệ chơi cho HAGL mùa trước) được chờ đợi sẽ hợp thành bức tường vững chãi che chắn cho cầu môn của thủ môn Trung Kiên.

Với những "pháo đài" hạng nặng ở hàng thủ, HAGL đã sẵn sàng cho triết lý phòng ngự phản công ở V-League 2025 - 2026.