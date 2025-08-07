Dàn sao trẻ giúp HAGL mạnh mẽ và khó đoán ở V-League

HAGL không thay đổi triết lý

Kể từ cuộc thanh lọc đội hình đình đám năm 2015 với hàng loạt hảo thủ khóa 1 và 2 của Học viện HAGL JMG (Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh...) được đôn lên đội một, HAGL đã kiên trì theo đuổi mục tiêu tin tưởng vào cầu thủ trẻ, cũng như những sản phẩm tự đào tạo ở học viện bóng đá.

Bầu Đức có lý do để tin tưởng vào triết lý trồng người. Trước tiên, HAGL sở hữu cơ ngơi đào tạo và triết lý "mài ngọc" chất lượng bậc nhất V-League. Gần nhất, U.21 HAGL đã vô địch giải U.21 quốc gia 2024, sau đó bổ sung hai gương mặt giá trị gồm Trần Trung Kiên và Phạm Lý Đức cho đội hình vô địch Đông Nam Á của U.23 Việt Nam.

HAGL (áo cam) về nhì tại giải giao hữu Thiên Long diễn ra hồi tháng 7 tại Đà Nẵng ẢNH: CLB HAGL

Đồng thời, trong bối cảnh không thể "vung tay quá trán" như giai đoạn hoàng kim, việc kiên trì đầu tư cho người trẻ giúp HAGL tự xây dựng lực lượng kế cận qua đó tiết kiệm được hàng chục tỉ đồng phí hợp đồng cho những ngôi sao mỗi mùa, khác với cách chi tiêu của các đội đại gia V-Leaue. Điều đáng quý ở HAGL, là dù thành tích 10 năm qua còn hạn chế, nhưng đội bóng phố núi vẫn kiên định với con đường đã chọn.

Bởi vậy, khi hàng loạt hảo thủ như Minh Vương, Ngọc Quang, Quang Nho, Lý Đức, Bảo Toàn, Văn Sơn cùng những hạt giống trẻ như Quang Vinh, Di Đan... lũ lượt rời phố núi khiến lực lượng HAGL bị bào mỏng (chưa kể HAGL còn gửi gắm nhiều cầu thủ trẻ đến Quy Nhơn United, tiền thân là CLB Bình Định), đội bóng phố núi vẫn có giải pháp chèo chống.

Trong chuyến tập huấn tại Thái Lan, HLV Lê Quang Trãi đã tạo điều kiện cho thế hệ mới, chủ yếu sinh từ năm 2003 đến 2007, ra sân thể hiện mình như Gia Bảo, Môi Sê, Hoàng Minh, Trung Kiên, Quang Kiệt, . Cộng với dàn tân binh như Vĩnh Nguyên (cựu tuyển thủ U.23 Việt Nam từng có thời gian tập luyện tại CLB Cadiz của Tây Ban Nha), Ryan Ha (Việt kiều từng khoác áo Hà Nội và PVF-CAND), Gia Huy, Tuấn Vũ, Duy Tâm, HAGL đang có một mỏ "ngọc thô".

Việt kiều Ryan Ha (giữa, hàng dưới) từng khoác áo CLB Hà Nội ẢNH: CLB HAGL

Sự chuyển dịch về mặt triết lý chơi, tập trung vào khâu phòng ngự, tăng tính chiến đấu và thực dụng... cũng là tấm khiên chắn để lực lượng trẻ trung của HAGL làm nên chuyện tại V-League.

HAGL cần ngoại binh giỏi và chiến lược đúng đắn

Dù chật vật trụ hạng ở giai đoạn hạ màn mùa trước, nhưng đừng quên, HAGL cũng có lúc thăng hoa.

Đó là khoảng thời gian đầu mùa giải trước, khi thầy trò HLV Lê Quang Trãi thắng Quảng Nam (4-0) và SLNA (2-0) để dẫn đầu V-League. Sau 5 vòng đầu, HAGL vẫn nằm trong tốp 3. Học trò ông Lê Quang Trãi cũng từng đánh bại CLB Hà Nội, CLB Công an Hà Nội hay hòa CLB Nam Định... Điều này cho thấy tiềm năng lớn của dàn cầu thủ trẻ.

HAGL có giai đoạn tụt lùi giữa giải, bởi không có ngoại binh giỏi để chèo chống, và cũng thiếu những ngôi sao đẳng cấp dẫn dắt lứa trẻ. Mùa này, đội bóng phố núi giữ lại 2 trong 3 ngoại binh mùa trước gồm trung vệ Jairo Rodrigues cùng tiền đạo Marciel da Silva. HAGL cũng mang về hai tân binh người Brazil là tiền đạo Gabriel Conceicao (24 tuổi) và tiền vệ Khevin Rodrigo (28 tuổi). Trong đó, Rodrigo cao tới 1,92 m, có thể tăng cường khả năng không chiến cho HAGL.

Dàn sao trẻ của HAGL có tiềm năng ẢNH: CLB HAGL

Đồng thời, khả năng thao lược của bộ đôi Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành và HLV Lê Quang Trãi cũng có thể định đoạt thành bại của HAGL. Khi không có lực lượng dày và đông đảo ngôi sao như các ứng viên vô địch, HAGL cần tính toán lối chơi phù hợp năng lực cầu thủ, lựa chọn điểm rơi phong độ phù hợp, biết dồn sức cho từng giai đoạn...

Thời còn huấn luyện CLB TP.HCM và CLB Sài Gòn, ông Vũ Tiến Thành giỏi tính toán điểm số để chọn lối chơi từng trận một. Kinh nghiệm sau nhiều thập kỷ làm bóng đá cùng sự lọc lõi sẽ giúp ông Thành chèo chống HAGL vượt "bão". Khó khăn có thể trở thành bàn đạp để một thế hệ tài năng tại sân Pleiku Arena bước ra ánh sáng.