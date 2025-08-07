Nóng: Sân Lạch Tray bắn pháo hoa 'tiếp lửa' đội tuyển nữ Việt Nam

CĐV máu lửa trên sân Lạch Tray ảnh: Minh Tú

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ ngắm pháo hoa tại Lạch Tray

Sân Lạch Tray nói riêng và TP.Hải Phòng nói chung đang tự hào đăng cai tổ chức giải bóng đá vô địch nữ Đông Nam Á 2025 (AFF Cup 2025), nơi đội tuyển nữ Việt Nam nằm chung bảng A với Campuchia, Timor Leste và Thái Lan.

Dự kiến, trận chung kết của giải đấu sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 19.8, trên sân Lạch Tray. Mới nhất, UBND thành phố Hải Phòng đã cho phép Công ty Cổ phần Bóng đá Hải Phòng tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp vào khoảng 21h giờ ngày 19.8 trên sân Lạch Tray.

Quy mô bắn gồm 1 điểm, với tổng số 120 quả pháo loại số 4, 25 giàn pháo hoa tầm thấp và pháo hỏa thuật với thời lượng cho phép không quá 10 phút, được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng.

Đội tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu lọt vào chung kết AFF Cup 2025 ảnh: Minh Tú

Món quà đặc biệt của bầu Hoàn

Được biết, toàn bộ kinh phí tổ chức bắn pháo hoa sẽ do Công ty Cổ phần Bóng đá Hải Phòng chi trả, như hành động chào mừng nhà vô địch cũng như khép lại AFF Cup nữ 2025 của bầu Hoàn.

Qua cách này, CLB Hải Phòng muốn truyền tải thông điệp ủng hộ đến đội tuyển nữ Việt Nam. Vào lúc này, các học trò của HLV Mai Đức Chung đang cùng với Thái Lan tạm dẫn đầu bảng A.

Dự kiến, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận "chung kết sớm" với Thái Lan ở lượt cuối bảng A ngày 9.8, để tranh ngôi nhất nhằm tạo lợi thế cho vòng bán kết.

Đối thủ ở bán kết của các đại diện bảng A sẽ có thể bao gồm Úc, Philippines hoặc Myanmar là những cái tên nổi bật ở bảng B. Theo tính toán của HLV Mai Đức Chung, ông muốn đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu Úc ở chung kết AFF Cup nữ 2025.