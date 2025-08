Hình ảnh buổi tập rất ‘chất’ của HLV Lê Huỳnh Đức, Tiến Linh trong màu áo CLB Công an TP.HCM

CLB Công an TP.HCM chính thức ra đời vào năm 1979. Những năm 90 của thế kỷ trước, cùng với Cảng Sài Gòn, Hải Quan, CLB Công an TP.HCM là 3 tên tuổi lớn và giàu truyền thống của bóng đá thành phố mang tên Bác. Trong thời kỳ vàng son, CLB Công an TP.HCM giành nhiều danh hiệu cao quý, nổi bật là chức vô địch quốc gia năm 1995, về nhì mùa giải 1993 - 1994, 1996, 1999 - 2000 và 2001 - 2002.

Cựu tiền đạo Lê Huỳnh Đức là biểu tượng một thời của CLB Công an TP.HCM, với 60 bàn thắng ở giải A1 toàn quốc, cho đến khi trở thành một phần trong thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam giai đoạn 1996 - 2002 ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

HLV Huỳnh Đức dẫn dắt CLB Công an TP.HCM đá V-League

Tháng 7.2025, UBND TP.HCM chuyển giao CLB TP.HCM đang thi đấu tại giải bóng đá vô địch quốc gia (V-League ) về Công an TP.HCM và đổi tên thành CLB Công an TP.HCM. Để chuẩn bị cho mùa giải 2025 - 2026, cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức, "người cũ" của CLB Công an TP.HCM trước đây được mời về ngồi ghế thuyền trưởng cùng các trợ lý Phùng Thanh Phương, Hoàng Hùng và Châu Trí Cường.

Về thành phần lực lượng, các cầu thủ có chuyên môn tốt của CLB TP.HCM trước đây được giữ lại. Nổi bật trong số này có thủ môn Patrick Lê Giang, tiền vệ Endrick, trung vệ Trần Hoàng Phúc, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường, Võ Huy Toàn… Để làm dày đội hình, ban huấn luyện CLB Công an TP.HCM đã chiêu mộ thêm các gương mặt như Quả bóng vàng Việt Nam 2024 Nguyễn Tiến Linh, tiền vệ Phạm Đức Huy (chuyển về từ CLB Nam Định), Đặng Văn Lắm (chuyển về từ CLB Quảng Nam), tiền vệ Phạm Văn Luân (chuyển về từ CLB Công an Hà Nội), tiền vệ Nguyễn Đức Phú (chuyển về từ CLB PVF-CAND), hậu vệ Lê Quang Hùng (chuyển về từ CLB Đà Nẵng)…

Sau thời gian dài gắn bó với CLB Bình Dương (nay là CLB Becamex TP.HCM), Nguyễn Tiến Linh đã gia nhập CLB Công an TP.HCM để chinh chiến từ mùa giải 2025 - 2026 ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Ngoại binh Endrick của CLB Công an TP.HCM. Cầu thủ này hiện khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Cầu thủ chạy cánh Lê Quang Hùng (số 34) ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Em họ của Công Phượng - Nguyễn Thái Quốc Cường (số 19) cũng được giữ lại ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Những cầu thủ nổi bật của CLB Công an TP.HCM ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM