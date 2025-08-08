V-League thay logo, thưởng 5 tỉ đồng cho đội vô địch

LPBank tiếp tục đồng hành với V-League

Trước ngày khai màn mùa giải 2025 - 2026, V-League đón nhận tin vui, khi tiếp tục có được sự hậu thuẫn của doanh nghiệp để nâng tầm hình ảnh và chất lượng giải đấu. Tiếp nối thành công của mùa giải V-League 2024 - 2025, LPBank tiếp tục giữ vai trò là nhà tài trợ chính ở mùa giải này.

Ông Bùi Thái Hà, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị LPBank nhấn mạnh: "Với sứ mệnh trở thành Ngân hàng Lộc Phát của mọi nhà, LPBank tự hào đồng hành cùng những giải đấu đỉnh cao của thể thao Việt Nam, trong đó có V-League. Đây là một trong những cánh tay nối dài hiệu quả để lan tỏa các giá trị tích cực và đến gần hơn với người dân. LPBank đã khẳng định vai trò là một trong những đơn vị ủng hộ mạnh mẽ nhất cho bóng đá nước nhà".

LPBank tiếp tục đồng hành với V-League ẢNH: BTC

Cũng tại sự kiện, ban tổ chức đã công bố nhận diện thương hiệu mới cho LPBank V-League 2025 - 2026. Trên tinh thần kế thừa những giá trị cũ, logo mới được đổi mới với sắc vàng chủ đạo, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của giải đấu, thể hiện khát vọng chinh phục đỉnh cao và niềm tin vào tương lai bóng đá Việt Nam. Logo mới sẽ được sử dụng xuyên suốt từ mùa giải 2025 - 2026 trên toàn bộ hệ thống nhận diện của giải đấu.

Nhận diện mới của V-League

Chủ tịch Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Trần Anh Tú khẳng định: "V-League là giải đấu cao nhất trong hệ thống thi đấu bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, nơi quy tụ những CLB hàng đầu, những cầu thủ xuất sắc và đông đảo người hâm mộ trên cả nước. Trong hành trình phát triển của giải đấu, sự đồng hành, hỗ trợ từ các đối tác tài trợ luôn là yếu tố vô cùng quan trọng, góp phần tạo nên nền tảng tài chính vững chắc cũng như nâng cao chất lượng tổ chức, hình ảnh và thương hiệu của giải đấu.

Là đơn vị quản lý, tổ chức và điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, Công ty VPF rất trân trọng sự đóng góp của LPBank đối với V-League trong mùa giải 2024 - 2025 vừa qua và mùa giải 2025 - 2026 sắp tới. Với sự đồng hành của LPBank cùng uy tín trong công tác truyền thông, truyền hình của FPT Play, chúng tôi tin tưởng V-League 2025 - 2026 sẽ tiếp tục được nâng tầm và khẳng định vị thế giải đấu cấp câu lạc bộ cao nhất Việt Nam.

Bộ nhận diện mới của V-League ẢNH: BTC

Công ty VPF cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổ chức giải đấu, ứng dụng công nghệ, nâng tầm hình ảnh, chuyên nghiệp hóa mọi hoạt động, từ công tác truyền thông, trọng tài, điều hành, đến VAR... nhằm mang đến giải đấu hấp dẫn, công bằng và minh bạch, phục vụ người hâm mộ cả nước".

9,5 tỉ đồng tiền thưởng chờ 3 đội dẫn đầu

V-League khởi tranh từ ngày 15.8.2025 và dự kiến kết thúc vào 20.6.2026. Mùa giải năm nay có sự tham dự của 14 CLB chuyên nghiệp: Becamex TP.HCM, CLB Công an Hà Nội, CLB Công an TP.HCM, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, HAGL, Hà Tĩnh, Ninh Bình, PVF-CAND, Đà Nẵng, SLNA, Nam Định và Thể Công Viettel.

Tổng giá trị giải thưởng của ba đội dẫn đầu V-League 2025 - 2026 là 9,5 tỉ đồng, cụ thể: 5 tỉ đồng cho đội vô địch, 3 tỉ đồng cho đội á quân và 1,5 tỉ đồng cho đội hạng ba.

Điểm cộng của V-League mùa này là có thêm nhiều trận đấu derby. Đây là cơ hội để tăng bản sắc vùng miền, nâng cao cảm xúc và thu hút CĐV. Bên cạnh đó, một số thay đổi trong các quy định của đơn vị tổ chức giải cũng khiến mùa giải sắp tới có tính hội nhập và có cạnh tranh cao hơn. Cụ thể, giải sẽ có 2 suất xuống hạng trực tiếp (thay vì 1 suất trực tiếp, 1 suất play-off như mọi năm).

Bên cạnh đó, quy định về suất ngoại binh cũng được điều chỉnh: các CLB tham dự giải đấu cấp châu lục do AFC tổ chức sẽ được đăng ký tối đa 7 cầu thủ; các CLB còn lại được đăng ký tối đa 4 cầu thủ (tối đa 3 cầu thủ nước ngoài được thi đấu trên sân trong mọi thời điểm của trận đấu).

VPF đã triển khai bổ sung thêm 1 xe VAR, nâng tổng số 5 xe VAR đạt chuẩn được đưa vào vận hành chính thức từ mùa giải 2025 - 2026, hướng tới mục tiêu "phủ sóng" công nghệ VAR toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, đảm bảo tính công bằng cho các trận đấu.