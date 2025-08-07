Thể Công Viettel quyết đua vô địch V-League, mua 4 tân binh ‘cực ngầu’: HLV Popov lên tiếng

Nhân sự mới của Thể Công Viettel có gì đáng chú ý?

Thể Công Viettel đã bổ sung đội hình, chuẩn bị cho V-League 2025-2026 với mục tiêu hướng đến ngôi vị cao nhất của mùa giải.

Paulo Tadeu Viana Martins hay còn được biết đến với tên Paulinho Curuá, là một tiền vệ phòng ngự, cao 1,87 m, có lối chơi mạnh mẽ. HLV Velizar Popov thể hiện sự hài lòng với tân binh có thể đảm nhiệm nhiều vị trí như Paulinho.

Ông cho rằng: “Paulinho là mảnh ghép quan trọng của đội. Cậu ấy có khả năng thích nghi nhanh và phù hợp với triết lý chơi bóng của Thể Công Viettel”.





4 tân binh của Thể Công Viettel

Paulo sinh năm 1997

Vũ Thành An có khuôn mặt điển trai

Dương Thanh Tùng sinh năm 1999

Kyle mang ba dòng máu Ảnh: CLB cung cấp

Damian Vũ Thanh An là một cầu thủ Việt kiều Ba Lan, có bố là người Việt Nam, mẹ là người Ba Lan. Cầu thủ sinh năm 2003 này chơi ở hàng tiền vệ và có xu hướng chơi tấn công. Damian đã bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp ở Ba Lan từ năm 16 tuổi.