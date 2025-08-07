Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Thể Công Viettel quyết đua vô địch V-League, mua 4 tân binh ‘cực ngầu’: HLV Popov lên tiếng

Hồng Nam
Hồng Nam
07/08/2025 16:11 GMT+7

Thể Công Viettel gia tăng sức mạnh với các tân binh: Paulo Tadeu Viana Martins, Damian Vũ Thanh An, Kyle Colonna và Dương Thanh Tùng.

Nhân sự mới của Thể Công Viettel có gì đáng chú ý?

Thể Công Viettel đã bổ sung đội hình, chuẩn bị cho V-League 2025-2026 với mục tiêu hướng đến ngôi vị cao nhất của mùa giải. 

Paulo Tadeu Viana Martins hay còn được biết đến với tên Paulinho Curuá, là một tiền vệ phòng ngự, cao 1,87 m, có lối chơi mạnh mẽ. HLV Velizar Popov thể hiện sự hài lòng với tân binh có thể đảm nhiệm nhiều vị trí như Paulinho. 

Ông cho rằng: “Paulinho là mảnh ghép quan trọng của đội. Cậu ấy có khả năng thích nghi nhanh và phù hợp với triết lý chơi bóng của Thể Công Viettel”.


Thể Công Viettel quyết đua vô địch V-League, mua 4 tân binh ‘cực ngầu’: HLV Popov lên tiếng- Ảnh 1.

4 tân binh của Thể Công Viettel

Thể Công Viettel quyết đua vô địch V-League, mua 4 tân binh ‘cực ngầu’: HLV Popov lên tiếng- Ảnh 2.

Paulo sinh năm 1997

Thể Công Viettel quyết đua vô địch V-League, mua 4 tân binh ‘cực ngầu’: HLV Popov lên tiếng- Ảnh 3.

Vũ Thành An có khuôn mặt điển trai

Thể Công Viettel quyết đua vô địch V-League, mua 4 tân binh ‘cực ngầu’: HLV Popov lên tiếng- Ảnh 4.

Dương Thanh Tùng sinh năm 1999

Thể Công Viettel quyết đua vô địch V-League, mua 4 tân binh ‘cực ngầu’: HLV Popov lên tiếng- Ảnh 5.

Kyle mang ba dòng máu

Ảnh: CLB cung cấp

Damian Vũ Thanh An là một cầu thủ Việt kiều Ba Lan, có bố là người Việt Nam, mẹ là người Ba Lan. Cầu thủ sinh năm 2003 này chơi ở hàng tiền vệ và có xu hướng chơi tấn công. Damian đã bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp ở Ba Lan từ năm 16 tuổi. 

Tân binh cao 1,83 m khẳng định: “Tôi luôn muốn được thi đấu ở Việt Nam và ngay ngày đầu tiên tôi đến với đại bản doanh của Thể Công Viettel, tôi đã muốn gắn bó với câu lạc bộ, Tôi rất cảm ơn CLB đã cho tôi cơ hội này". 
Kyle Colonna, cầu thủ cao 1,88 m, mang trong mình ba dòng máu Việt Nam - Mỹ - Ý, được kỳ vọng sẽ là sự bổ sung chất lượng bên cạnh Bùi Tiến Dũng. 
“Tôi đặt hy vọng vào Kyle đặc biệt với những gì cậu ấy thể hiện trong quá trình chuẩn bị mùa giải. Tôi mong Kyle sẽ cùng với Bùi Tiến Dũng tạo nên bức tường vững chắc phía trước khung thành", HLV trưởng Velizar Popov nhận định. 
Dương Thanh Tùng sinh năm 1999, sinh sống tại CH Czech và có bố mẹ đều là người Việt. Cầu thủ cao 1,85 m này trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Banik Most và đã từng thử sức tại V-League trong mùa giải trước. Mùa giải này Dương Thanh Tùng được đăng ký là một nội binh. Với vị trí sở trường là tiền vệ công và tiền đạo, Dương Thanh Tùng được kỳ vọng sẽ làm gia tăng sức mạnh tấn công của đội bóng áo lính.

Tin liên quan

Sức hút mạnh mẽ từ dàn tân binh 'khủng', V-League sẽ cực kỳ lôi cuốn

Sức hút mạnh mẽ từ dàn tân binh 'khủng', V-League sẽ cực kỳ lôi cuốn

V-League 2025-2026 hứa hẹn rất hấp dẫn khi cuộc đua vô địch sẽ trở nên nóng hơn rất nhiều với hàng loạt tân binh khủng xuất hiện ở các đội tốp đầu và cả từ những cái tên mới.

Tiễn đưa trọng tài Trần Đình Thịnh về nơi an nghỉ cuối cùng, Tổng thư ký VFF nói lời nghẹn ngào!

Nóng: Sân Lạch Tray bắn pháo hoa 'tiếp lửa' đội tuyển nữ Việt Nam tại AFF Cup

Khám phá thêm chủ đề

Thể Công Viettel CH Czech bùi tiến dũng Velizar Popov Dương Thanh Tùng Kyle Colonna
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận