Thể thao Bóng đá Việt Nam

Tiễn đưa trọng tài Trần Đình Thịnh về nơi an nghỉ cuối cùng, Tổng thư ký VFF nói lời nghẹn ngào!

Quỳnh Phương - Chí Đạt
07/08/2025 13:21 GMT+7

Trọng tài Trần Đình Thịnh qua đời đột ngột ở tuổi 43 sau sự cố sức khỏe trong buổi kiểm tra thể lực tại Hà Nội. Cùng với gia đình, họ hàng, bạn bè và đồng nghiệp, cộng đồng thể thao Việt Nam đã tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đồng nghiệp, bạn bè đã có mặt cùng gia đình trọng tài Trần Đình Thịnh

Lễ tang của trọng tài Trần Đình Thịnh diễn ra trang trọng, với sự có mặt của các lãnh đạo VFF và VPF, đồng nghiệp và bạn bè thân hữu gần xa.

Vào chiều 6.8, các trọng tài vừa kết thúc khóa huấn luyện đã lên đường tới Đồng Nai và có mặt tại lễ tang vào lúc gần 2 giờ sáng 7.8.

Tiễn đưa trọng tài Trần Đình Thịnh về nơi an nghỉ cuối cùng, Tổng thư ký VFF nói lời nghẹn ngào!- Ảnh 1.

Người thân, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp chuẩn bị tiễn đưa trọng tài Trần Đình Thịnh

Tiễn đưa trọng tài Trần Đình Thịnh về nơi an nghỉ cuối cùng, Tổng thư ký VFF nói lời nghẹn ngào!- Ảnh 2.

Các đồng nghiệp có mặt vào rạng sáng nay

Tiễn đưa trọng tài Trần Đình Thịnh về nơi an nghỉ cuối cùng, Tổng thư ký VFF nói lời nghẹn ngào!- Ảnh 3.

Mọi người lặng người nghe điếu văn

Tiễn đưa trọng tài Trần Đình Thịnh về nơi an nghỉ cuối cùng, Tổng thư ký VFF nói lời nghẹn ngào!- Ảnh 4.

Tổng giám đốc VPF Nguyễn Minh Ngọc cũng đã có mặt tại quê nhà của trọng tài Trần Đình Thịnh.

Tiễn đưa trọng tài Trần Đình Thịnh về nơi an nghỉ cuối cùng, Tổng thư ký VFF nói lời nghẹn ngào!- Ảnh 5.

Gia đình làm lễ cho trọng tài Trần Đình Thịnh vào sáng 7.8

Tiễn đưa trọng tài Trần Đình Thịnh về nơi an nghỉ cuối cùng, Tổng thư ký VFF nói lời nghẹn ngào!- Ảnh 6.

Linh cữu trọng tài Trần Đình Thịnh sẽ được đưa đi an táng tại Nghĩa trang chùa Pháp Quang (Đồng Nai)

Tiễn đưa trọng tài Trần Đình Thịnh về nơi an nghỉ cuối cùng, Tổng thư ký VFF nói lời nghẹn ngào!- Ảnh 7.

Ban Trọng tài VFF cùng các đồng nghiệp viếng, mặc niệm trọng tài Trần Đình Thịnh

Trọng tài Trần Đình Thịnh, ngoài công tác trọng tài chuyên nghiệp tại V-League, còn là thầy giáo thể chất tại một trường học ở Đồng Nai. Những đồng nghiệp và học trò của anh tại trường cũng đã đến tiễn biệt. Các tổ chức trọng tài, hội cựu cầu thủ, và các trung tâm huấn luyện cũng gửi vòng hoa tiễn đưa anh.

VFF và VPF đã phối hợp với gia đình lo liệu công tác tổ chức tang lễ. Trưởng ban Lễ tang là ông Nguyễn Văn Phú – Tổng thư ký VFF, và phó ban là ông Võ Văn Hùng – Phó tổng giám đốc VPF. Để hỗ trợ gia đình vượt qua nỗi đau, VFF và VPF cũng đã quyết định hỗ trợ tài chính.

Tiễn đưa trọng tài Trần Đình Thịnh về nơi an nghỉ cuối cùng, Tổng thư ký VFF nói lời nghẹn ngào!- Ảnh 8.

Ngay khi kết thúc lớp tập huấn, các trọng tài và giám sát đã bay vào miền Nam để viếng trọng tài Thịnh

Tiễn đưa trọng tài Trần Đình Thịnh về nơi an nghỉ cuối cùng, Tổng thư ký VFF nói lời nghẹn ngào!- Ảnh 9.

Các đồng nghiệp đến lễ tang vào lúc nửa đêm

Xúc động điếu văn tưởng nhớ vị trọng tài tận tụy

Tại lễ tang hôm nay, Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú, Trưởng ban Lễ tang đã đọc điếu văn tiễn đưa trọng tài Trần Đình Thịnh. Ông Nguyễn Văn Phú xúc động: "Hôm nay, trong không khí trĩu nặng đau thương và lòng tiếc nuối khôn nguôi, chúng ta cùng có mặt tại đây để vĩnh biệt một người đồng nghiệp đáng kính, một trọng tài tài năng và tận tụy, một con người trung thực, chính trực và tràn đầy nhiệt huyết - trọng tài Trần Đình Thịnh. Dù các bác sĩ và đội ngũ y tế đã nỗ lực và tận tình cứu chữa, điều tất cả mọi người mong muốn vẫn đã không đến và trọng tài Trần Đình Thịnh đã ra đi ở tuổi 43, khi vẫn đang trong mình tinh thần gắn bó và cống hiến cho các giải chuyên nghiệp quốc gia bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm.

Tiễn đưa trọng tài Trần Đình Thịnh về nơi an nghỉ cuối cùng, Tổng thư ký VFF nói lời nghẹn ngào!- Ảnh 10.

Tổng thư ký VFF đọc điếu văn

Sự ra đi đột ngột này là một nỗi đau tột cùng, là mất mát không gì bù đắp nổi đối với người thân trong gia đình. Đồng thời, đây cũng là tổn thất đối với bóng đá nước nhà, đặc biệt là với đội ngũ trọng tài Việt Nam chúng ta. Chúng tôi hiểu rằng, nỗi đau này sẽ còn dai dẳng, nhưng xin gia đình hãy vững vàng, cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Trọng tài Trần Đình Thịnh đã dành trọn tâm huyết và tài năng cho sự nghiệp “cầm cân nảy mực” trên sân cỏ. Với tấm lòng công minh, sự nghiêm túc và bản lĩnh vững vàng, anh đã góp phần không nhỏ vào việc duy trì sự công bằng, văn minh và đẹp đẽ của môn thể thao vua.

Trong suốt hơn một thập kỷ gắn bó với các giải bóng đá quốc gia và quốc tế, anh đã khẳng định vị thế của một trong những trọng tài hàng đầu. Sự điềm tĩnh, chính xác và nghiêm túc trong từng quyết định của anh là tấm gương sáng cho các thế hệ đồng nghiệp. Những cống hiến xuất sắc đó đã được ghi nhận qua các danh hiệu cao quý: "Còi đồng" mùa giải 2024, "Còi bạc" mùa giải 2024-2025, và đặc biệt vinh dự được công nhận là trọng tài FIFA năm 2019.

Anh không chỉ là một trọng tài giỏi, mà còn là một đồng nghiệp đáng quý, một người thầy tận tâm, luôn sẵn lòng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm quý báu với lớp trẻ, truyền cảm hứng về đạo đức nghề nghiệp, lòng yêu nghề và sự liêm chính. Sự gần gũi, chân thành và ấm áp của anh đã chiếm trọn tình cảm yêu mến của tất cả mọi người. Trên hết, ngoài sân cỏ, anh là một người chồng, người cha, người con hết mực mẫu mực và thương yêu gia đình. Sự hiền hậu, khiêm tốn và lối sống giản dị, chân tình của anh đã để lại những ấn tượng đẹp đẽ, sâu sắc trong lòng tất cả những ai từng được biết đến, được tiếp xúc và làm việc cùng anh.

Giờ đây, khi anh đã về nơi an nghỉ cuối cùng, chúng ta vĩnh viễn mất đi một tài năng, một nhân cách đẹp, một tấm gương sáng ngời về lòng yêu nghề, sự tận tụy và đức tính liêm chính. Nỗi đau này thật lớn lao, thật khó nguôi ngoai. Trong giờ phút tiễn biệt đầy xúc động này, chúng ta hãy cùng nhau nâng đỡ tinh thần, sẻ chia nỗi đau với gia quyến, để gia đình anh thêm sức mạnh vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất.

Xin được gửi tới trọng tài Trần Đình Thịnh lời vĩnh biệt đầy xúc động và kính trọng sâu sắc! Anh đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của một người cầm còi, của một con người chân chính trên cả sân cỏ và trong cuộc đời. Anh sẽ luôn trong trái tim của đồng nghiệp, học trò, người hâm mộ và đặc biệt là trong tình yêu thương vô bờ của gia đình. Trong giờ phút đau thương này, chúng tôi, những người ở lại, xin được chia sẻ nỗi mất mát to lớn này với gia đình. Xin được thắp nén hương thơm, cầu chúc anh được siêu thoát về nơi vĩnh hằng an lạc! Trước anh linh của trọng tài Trần Đình Thịnh, chúng ta cùng thành kính nghiêng mình tiễn biệt".

Nằm lại đất mẹ

Sau lễ động quan, linh cữu trọng tài Trần Đình Thịnh được đưa đi an táng tại Nghĩa trang chùa Pháp Quang, Đồng Nai. Anh sẽ an nghỉ lại nơi anh lớn lên - bên cạnh cha mẹ, gia đình.

Cha mẹ của trọng tài Trần Đình Thịnh đều đã lớn tuổi. Cha anh hiện đang điều trị bệnh hiểm nghèo. Sự ra đi đột ngột của anh càng làm tăng thêm nỗi đau và sự mất mát đối với gia đình. Những ngày qua, cụ ông và cụ bà đều thất thần, đau đớn không nói nên lời.

Tiễn đưa trọng tài Trần Đình Thịnh về nơi an nghỉ cuối cùng, Tổng thư ký VFF nói lời nghẹn ngào!- Ảnh 11.

Cha mẹ của trọng tài Trần Đình Thịnh đều đã gần 90 tuổi

Tiễn đưa trọng tài Trần Đình Thịnh về nơi an nghỉ cuối cùng, Tổng thư ký VFF nói lời nghẹn ngào!- Ảnh 12.

Nghĩa trang chùa Pháp Quang là nơi trọng tài Trần Đình Thịnh an nghỉ

Sự ra đi của anh là mất mát không chỉ với gia đình mà còn đối với bóng đá Việt Nam. Trọng tài Trần Đình Thịnh sẽ luôn được nhớ đến vì những đóng góp lớn lao cho thể thao nước nhà.

Xem thêm bình luận