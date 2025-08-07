Sức hút mạnh mẽ từ dàn tân binh 'khủng', V-League sẽ cực kỳ lôi cuốn

D ÀN SAO ĐỔ BỘ V-L EAGUE

Không phải vô cớ mà trên các diễn đàn và fanpage, nhiều người đánh giá V-League 2025-2026 vô cùng hấp dẫn và đáng xem. Cuộc đua vô địch sẽ rất khó lường với các ứng viên CLB Nam Định, Công an Hà Nội (CAHN), CLB Hà Nội, Thể Công Viettel - nhóm 4 nhà vô địch trong 5 mùa gần nhất, bên cạnh sự trỗi dậy của tân binh Ninh Bình FC.

Tân binh khổng lồ Kyle Hudlin ghi bàn giúp đương kim vô địch V-League CLB Nam Định thắng Suwon FC 2-1 trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc Ảnh: CLB Nam Định

Nhà đương kim vô địch Nam Định đã chia tay bộ đôi Joseph Mpande, Walter Mota để dọn đường đón hàng loạt ngôi sao đắt giá từng chơi bóng tại châu Âu, giải nhà nghề Mỹ hoặc những giải hàng đầu châu Á. Trong đó có thể kể đến tiền vệ Njabulo Blom (Nam Phi, được định giá 950.000 euro - khoảng 29 tỉ đồng), tiền đạo cánh Mahmoud Eid (Palestine, 600.000 euro - khoảng 18 tỉ đồng) hay tiền đạo cao đến 2,06 m Kyle Hudlin (Anh, 250.000 euro - khoảng 8 tỉ đồng)… CLB tận dụng tối đa việc được đăng ký nhiều ngoại binh do thi đấu tại AFC Champions League 2 để xoay vòng lực lượng. Đặc biệt, việc Xuân Son trở lại từ lượt về cũng được ví như "bản hợp đồng" bom tấn đáng chờ đợi.

Các ứng viên khác tất nhiên không thể ngồi yên. CLB CAHN đem về ngôi sao Việt kiều Brandon Ly từ đội U.21 của CLB Burnley (á quân giải hạng nhất Anh) và tiền vệ người Úc Stefan Mauk từng chơi bóng tại Úc, châu Âu và Nhật Bản, được định giá 20 tỉ đồng. Ngoài ra, họ còn bổ sung Rogerio Alves, tuyển thủ Lý Đức (từ HAGL), Adou Minh, Đình Tiến (CLB Hà Tĩnh)… để trở thành kẻ thách thức hàng đầu ở cuộc đua vô địch. CLB CAHN đang vào guồng với lối chơi tấn công phóng khoáng của HLV Mano Polking cùng bộ khung tài năng Quang Hải, Nguyễn Filip, Văn Thanh, Thành Long, Văn Đức, Cao Pendant Quang Vinh…

T ÂN BINH LÀM NÓNG CUỘC ĐUA

Mới lên hạng nhưng Ninh Bình FC sớm được định vị trong cuộc đua vô địch nhờ những bản hợp đồng đầy tham vọng. Nổi bật nhất là thương vụ "bom tấn" với cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung từ CLB Slavia Sofia với mức phí được cho là khoảng 15 tỉ đồng. Ngoài ra, CLB cũng định hướng phát triển theo hướng Tây Ban Nha hóa với ê kíp ban huấn luyện đứng đầu là HLV Gerard Albadalejo để nâng cấp hướng đến lối chơi tấn công kỹ thuật. Họ bổ sung kinh nghiệm của tiền đạo Geovane Magno từ CLB Hà Tĩnh, Gustavo Henrique từng vô địch V-League 2023 cùng CLB CAHN, trung vệ Janclesio từ CLB Bình Dương và cựu chân sút Benfica Daniel Anjos. Ninh Bình FC đang săn đón thêm 2 hồ sơ "khủng" nữa để hoàn thiện cùng bộ khung tuyển thủ VN Văn Lâm, Hoàng Đức, Ngọc Quang, Bảo Toàn, Quang Nho, Đinh Thanh Bình, Thanh Thịnh… và tân binh tuyển thủ Nguyễn Đức Chiến - chiến binh mạnh mẽ từ CLB Thể Công Viettel.

Một cái tên mới ở V-League 2025-2026 nhưng là sự trở lại rất được chào đón và đánh giá cao về tiềm năng là CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM). Bất chấp thời gian chuyển giao cận kề, họ đã có phiên "đi chợ" ấn tượng với tiền đạo Tiến Linh - Quả bóng vàng VN 2024, cựu tuyển thủ Đức Huy, Văn Luân… hay cựu tuyển thủ U.23 VN Văn Lắm, Quang Hùng, Đức Phú… CLB CA TP.HCM còn mang về 2 cầu thủ mới chất lượng là trung vệ Matheus Felipe (Brazil) và tiền vệ trung tâm Samuel Bastien (hai quốc tịch Bỉ và Congo). Matheus Felipe cao 1,86 m, được chuyên trang chuyển nhượng transfermarkt định giá 1 triệu euro (hơn 30 tỉ đồng), còn Samuel Bastien được định giá 650.000 euro (khoảng 20 tỉ đồng) từng chơi cho CLB Standard Liege (Bỉ). Ngoài ra, CLB CA TP.HCM dự kiến sẽ chào đón một tiền đạo ngoại chất lượng không kém khác là Devante Cole - con trai của huyền thoại Andy Cole. Devante Cole từng chơi 17 trận cho các đội U.16 và U.19 Anh (ghi 7 bàn), tập ở các đội trẻ Man.City, Wigan và đá 115 trận, ghi 34 bàn cho CLB Barnsley.