Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Singapore đột ngột bỏ SEA Games 33: U.23 Việt Nam có bị ảnh hưởng?

Thiếu Bá
Thiếu Bá
08/08/2025 14:19 GMT+7

Đội tuyển U.23 Singapore không tham dự SEA Games 33 năm 2025, đặt nội dung bóng đá nam tại Đại hội thể thao Đông Nam Á vào tình trạng tương tự như giải U.23 Đông Nam Á vừa rồi.

U.23 Việt Nam chờ bốc thăm chia bảng

Ở giải U.23 Đông Nam Á 2025 diễn ra tháng trước, U.23 Singapore không tham dự. 10 đội xuất hiện tại giải đấu hồi tháng 7 gồm chủ nhà Indonesia, Malaysia, Philippines, Brunei, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Timor Leste và U.23 Việt Nam. Ở SEA Games 33 vào tháng 12, số đội trên sẽ tiếp tục góp mặt tại Đại hội thể thao Đông Nam Á. Cấu trúc chia bảng nhiều khả năng sẽ tương tự. 10 đội được chia thành 3 bảng, 1 bảng có 4 đội, 2 bảng có 3 đội.

U.23 Singapore đột ngột bỏ SEA Games 33: U.23 Việt Nam có bị ảnh hưởng? - Ảnh 1.

U.23 Việt Nam có thể rơi vào bảng đấu chỉ có 3 đội tại SEA Games 33

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Cách chia bảng này có thể sẽ mang lại lợi thế cho đại diện của bóng đá Việt Nam, nhờ số trận vòng bảng ít đi, các cầu thủ sẽ không bị vắt kiệt sức nếu lọt vào những vòng đấu loại trực tiếp. Đây là tình trạng từng xảy ra ở các kỳ SEA Games trước.

Cựu Phó chủ tịch (PCT) chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm bình luận về cách phân chia nhỏ các bảng đấu như giải U.23 Đông Nam Á vừa rồi, nhiều khả năng sẽ được tái áp dụng ở SEA SEA Games 33: "Việc chia nhỏ các bảng đấu, thay vì chia 2 bảng như các kỳ SEA Games trước đây, thành chia 3 bảng như quốc gia chủ nhà Thái Lan chuẩn bị áp dụng, đầu tiên sẽ giúp các cầu thủ tiết kiệm sức. Thứ nhì, vòng đấu bảng sẽ bớt đi các trận đấu quá chênh lệch như kiểu các đội Việt Nam, Thái Lan, hoặc Indonesia nằm chung bảng với quá nhiều đội yếu như Timor Leste, Brunei, Lào…

Riêng việc U.23 Singapore không tham dự SEA Games 33, theo tôi không ảnh hưởng đến chuyên môn của U.23 Việt Nam. Thậm chí, sau khi đội bóng đảo quốc sư tử rút lui, cơ hội để U.23 Việt Nam rơi vào bảng đấu có 3 đội càng lớn hơn, giúp chúng ta không rơi vào cảnh bị bào mòn thể lực. Đây là lợi thế mà bóng đá Việt Nam đã trải qua ở giải U.23 Đông Nam Á vừa rồi".

U.23 Singapore không phải là đối thủ chính của U.23 Việt Nam

Về mặt chuyên môn, nhiều năm trở lại đây, các đại diện của bóng đá Singapore không còn là đối thủ xứng tầm của bóng đá Việt Nam, ở các giải đấu tầm Đông Nam Á. U.23 Singapore vì thế cũng không phải là đối thủ chính của U.23 Việt Nam tại SEA Games trên đất Thái Lan vào tháng 12 này.

U.23 Singapore đột ngột bỏ SEA Games 33: U.23 Việt Nam có bị ảnh hưởng? - Ảnh 2.

Cơ hội giành HCV của U.23 Việt Nam vẫn rất lớn

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Chính vì thế, việc U.23 Singapore vắng mặt tại Đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay, không ảnh hưởng nhiều đến mục tiêu lọt vào trận chung kết của U.23 Việt Nam. Cựu PCT chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm nhận xét: "Các đối thủ chính của U.23 Việt Nam tại SEA Games 33 sẽ là chủ nhà Thái Lan và Indonesia. Ngay cả U.23 Malaysia cũng không mạnh, riêng U.23 Singapore mấy năm nay ít có khả năng cạnh tranh huy chương. Thế nên, việc đội này vắng mặt tại SEA Games 33 thực chất không ảnh hưởng đến hành trình chinh phục vị trí cao của đoàn quân trong tay HLV Kim Sang-sik".

