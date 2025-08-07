Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Calisto bất ngờ quay lại Việt Nam, có cuộc làm việc rất quan trọng cùng Chủ tịch VFF

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
07/08/2025 17:26 GMT+7

Nhân chuyến công tác tại Việt Nam, chiều ngày 7.8, ông Henrique Calisto, Chủ tịch Hiệp hội HLV quốc gia Bồ Đào Nha, cựu HLV trưởng ĐTQG Việt Nam cùng ông José Pedro De Sousa Vieira, Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Bồ Đào Nha – Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn tại trụ sở VFF.

Chủ tịch VFF tặng HLV Calisto một món quà đặc biệt

Tại buổi gặp, ông Calisto, người từng có nhiều năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, bày tỏ niềm vui khi trở lại mảnh đất đầy kỷ niệm, đồng thời đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây. Ông khẳng định, với vai trò hiện tại, ông mong muốn góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chuyên môn giữa hai nền bóng đá Việt Nam – Bồ Đào Nha.

"Bồ Đào Nha hiện có nhiều HLV xuất sắc đang làm việc tại các CLB và đội tuyển hàng đầu thế giới. Tôi hy vọng sẽ là cầu nối thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa hai Liên đoàn Bóng đá quốc gia, hướng tới việc ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) trong tương lai", ông Calisto chia sẻ.

HLV Calisto bất ngờ quay lại Việt Nam, có cuộc làm việc rất quan trọng cùng Chủ tịch VFF- Ảnh 1.

Ông Calisto (trái) giúp bóng đá Việt Nam có lần đầu vô địch AFF Cup vào năm 2008

ẢNH: VFF

HLV Calisto bất ngờ quay lại Việt Nam, có cuộc làm việc rất quan trọng cùng Chủ tịch VFF- Ảnh 2.

Chủ tịch VFF và HLV Calisto đã chia sẻ nhiều điều về bóng đá

HLV Calisto bất ngờ quay lại Việt Nam, có cuộc làm việc rất quan trọng cùng Chủ tịch VFF- Ảnh 3.

Bên cạnh đó, ông Calisto cũng đề xuất tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mà bóng đá Bồ Đào Nha có thế mạnh như futsal (đang xếp thứ 2 thế giới), bóng đá bãi biển, cũng như triển khai các chương trình tập huấn dành cho các đội trẻ Việt Nam tại các trung tâm đào tạo hiện đại ở Bồ Đào Nha – đặc biệt là trung tâm mới tại thành phố Braga.

Trong không khí thân mật, ông Calisto bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến các HLV và học trò cũ.

Tại buổi gặp mặt, ông José Pedro De Sousa Vieira – Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Bồ Đào Nha – Việt Nam cũng chia sẻ sự quan tâm tới hành trình của tuyển thủ Huỳnh Như tại Lank FC trong khuôn khổ giải VĐQG nữ Bồ Đào Nha. Đây cũng được xem là biểu tượng của sự kết nối giữa bóng đá hai quốc gia.

HLV Calisto bất ngờ quay lại Việt Nam, có cuộc làm việc rất quan trọng cùng Chủ tịch VFF- Ảnh 4.

Ông Calisto sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối 2 nền bóng đá Bồ Đào Nha và Việt Nam

ẢNH: VF

Đáp lại tình cảm của vị HLV kỳ cựu, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trân trọng gửi tặng ông cuốn sách kỷ yếu "25 năm hành trình bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam" do VFF vừa xuất bản. Trong ấn phẩm có những cột mốc đáng nhớ liên quan đến những đóng góp quan trọng của ông Calisto khi dẫn dắt CLB Gạch Đồng Tâm Long An cũng như hành trình làm nên lịch sử cùng đội tuyển Việt Nam.

Chuyến thăm và làm việc của ông Calisto diễn ra trong bối cảnh hai nước Việt Nam và Bồ Đào Nha kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025). Đây là dịp ý nghĩa góp phần tăng cường giao lưu thể thao, văn hóa và mở ra những triển vọng hợp tác mới giữa hai nền bóng đá trong thời gian tới.

