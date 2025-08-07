Bóng đá nam Singapore bất ngờ không dự SEA Games 33, thể thức thi đấu đảo lộn?

Bóng đá nam SEA Games 33 chỉ còn 9 đội?

Khả năng này rất lớn, sau khi SNOC công bố số lượng VĐV của đoàn thể thao Singapore tham dự SEA Games 33, với tổng cộng 762 người ở 42 môn thể thao. Nhưng gây sốc nhất là đội tuyển bóng đá nam U.22 bị loại vì thành tích yếu kém, và được đánh giá không có khả năng tranh huy chương. Trong khi đội tuyển bóng đá nữ nước này lại được tham dự. SNOC cũng quyết định loại luôn nhà vô địch marathon Soh Rui Yong khỏi danh sách tham dự SEA Games 33 vì các vấn đề về hành vi trong quá khứ.

Môn bóng đá nam SEA Games 33 liệu sẽ đảo lộn thể thức thi đấu, sau khi 2 đội Singapore và Brunei sẽ rút lui? Ảnh: Hà Phương

SNOC sẽ cho các hiệp hội thể thao, trong đó có Liên đoàn Bóng đá Singapore (FAS), thời hạn đến ngày 15.8 để nộp đơn kháng cáo cho các VĐV và đội tuyển của mình, sau khi bị loại khỏi danh sách tham dự SEA Games 33.

Chủ tịch FAS, ông Forrest Li bày tỏ sự thất vọng và khẳng định cơ quan bóng đá Đảo quốc sư tử sẽ kháng cáo quyết liệt để giành lại quyền tham dự môn bóng đá nam cho đội U.22.

Ông nói: "Có một quy trình tuyển chọn và những tiêu chí nhất định, không chỉ dành cho bóng đá, mà còn rất nhiều môn thể thao khác và chúng tôi hiểu điều đó. Điều chúng tôi có thể làm bây giờ là cố gắng hết sức để đáp ứng các tiêu chí tuyển chọn, và tôi nghĩ chúng tôi vẫn có cơ hội rất tốt (để đội tuyển tham dự SEA Games).

Chúng tôi đang làm việc rất chặt chẽ với tất cả các bên liên quan. Rất nhiều người thất vọng, đặc biệt là các CĐV bóng đá, họ rất quan tâm việc theo dõi đội tuyển thi đấu tại SEA Games. Hơn nữa, việc thi đấu tại đây mang đến một cơ hội to lớn cho các cầu thủ trẻ của chúng tôi phát triển. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng".

FAS cho biết, họ sẽ tổ chức 2 trận giao hữu gặp các đội U.22 Philippines và Malaysia ngay trong tháng 8 này, để SNOC có sự đánh giá lại và thay đổi quyết định tuyển chọn của mình để đội bóng trẻ Singapore vẫn dự môn bóng đá nam SEA Games 33.

Trong trường hợp kháng án không thành công, bóng đá nam Singapore sẽ có lần đầu tiên vắng mặt tại SEA Games kể từ năm 1969. Trong lịch sử dự SEA Games, bóng đá nam Singapore chưa lần nào đoạt HCV, họ có 3 lần đoạt HCB với lần gần nhất năm 1989 tổ chức ở Kuala Lumpur, Malaysia, và 7 lần đoạt HCĐ. Từ năm 2011 đến nay, bóng đá nam Singapore chưa lần nào vượt qua vòng bảng.

Đội U.22 Việt Nam là ứng viên đoạt HCV SEA Games 33 Ảnh: Ngọc Dương

Việc bóng đá nam Singapore đứng trước nguy cơ không tham dự SEA Games 33, trong khi cũng có tin đội Brunei cũng đã rút lui. Do đó, khả năng lớn hiện chỉ còn 9 đội góp mặt ở môn bóng đá nam.

Trong đó, bao gồm đội chủ nhà Thái Lan, đội đương kim vô địch Indonesia và đội U.22 Việt Nam. Cả 3 đội tuyển này được xếp vào nhóm hạt giống số 1, sau công bố thể thức thi đấu môn bóng đá SEA Games 33 vào ngày 21.5 của Ban thi đấu Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), và đã được cơ quan bóng đá châu Á (AFC) thông qua.

Nhóm hạt giống số 2 là các đội Myanmar, Malaysia, Campuchia. Và nhóm 3 là Timor Leste, Philippines, Lào. Nhóm 4 là 2 đội Singapore và Brunei. Nhưng 2 đội này có khả năng lớn không tham gia SEA Games 33.

Bên cạnh đó, một dấu hỏi lớn nữa cũng đang chờ giải đáp, đó là khả năng tham dự của đội U.22 Campuchia cũng đang bị bỏ ngỏ, sau khi đoàn thể thao nước này vẫn chưa quyết định số lượng VĐV tham dự SEA Games 33 và phải chờ đến trước ngày 1.9 mới công bố.

SEA Games 33 tổ chức ở Thái Lan vào cuối năm nay diễn ra từ ngày 9 đến 20.12, tại 3 thành phố lớn gồm Bangkok, Chonburi và Songkhla. Trong đó, môn bóng đá nam, dự kiến sẽ chia thành 3 bảng, các đội thi đấu vòng tròn, 3 đội xếp nhất các bảng và 1 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết tranh huy chương. Thể thức thi đấu này cũng áp dụng cho môn bóng đá nữ, hiện dự kiến cũng có 9 đội tham dự.